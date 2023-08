Unie vydavatelů: Pokud se AI učí na mediálním obsahu, měla by za to platit

Autor: Depositphotos

Umělá inteligence rozšiřuje prostor pro komerční zneužívání obsahu vytvářeného vydavateli a představuje pro ně tak významnou hrozbu do budoucna. Na svém webu to tvrdí česká Unie vydavatelů. Příkladem je podle ní využívání vydavatelského obsahu k učení umělé inteligence.





Unie se odvolává na studii organizace NewsGuard, na kterou upozornil technologický server Gizmodo. Podle této studie vznikají obsahové farmy s využitím tisíců článků od The New York Times, Reuters nebo CNN. Umělá inteligence články přepíše a obsahové farmy je publikují, aniž by uvedly zdroj.





Organizace NewsGuard odhalila 37 takových serverů, ale bude jich nejspíš mnohem víc. Obsahové farmy samy o sobě nejsou nic nového, novinkou je ale rychlost, s jakou dokáže AI generovat obsah.

„Pokud například provozovatel služby monitoringu tisku využívá nástroje ‚machine learning‘, tak tím učí AI a připravuje ji k tomu, aby svým fungováním připravila vydavatele o jejich tradiční zdroje příjmů,“ řekl výkonný ředitel Unie vydavatelů Václav Mach.

„Existují sice systémy AI, které tvrdí, že jsou již vytrénované a dále tedy nebudou vydavatelský obsah zneužívat, ale nelze to zatím nijak prokazatelně ověřit. Studie přitom dochází k závěru, že k využívání vydavatelského obsahu chráněného autorskými právy dochází nebo v minulosti docházelo ‚téměř jistě‘. Jediným řešením by tedy mělo být zahrnout toto užití vydavatelského obsahu pro učení AI pod povinnou kolektivní správu. Takto vybrané prostředky by potom bylo možné transparentně a spravedlivě přerozdělit mezi tvůrce takového autorského obsahu, který byl k učení AI s velkou mírou pravděpodobnosti využit,“ dodal Václav Mach.

Podle americké stanice NPR zvažuje deník The New York Times žalobu na firmu OpenAI kvůli ochraně duševního vlastnictví. Už několik týdnů obě strany jednají o licenční dohodě, na jejímž základě by OpenAI platila Timesům za začlenění jejich článků do nástrojů umělé inteligence. Situace se ale vyhrotila.

Ještě větší obavu vyvolává u právníků vydavatelství propojení umělé inteligence s vyhledávači, neboť uživatel dostane na svou otázku odpověď vygenerovanou na délku jednoho odstavce. Nemá pak důvod otevírat web novin.

„Pokud federální soudce dospěje k závěru, že společnost OpenAI při trénování modelu umělé inteligence nezákonně zkopírovala novinové články, mohl by společnosti nařídit, aby smazala dataset ChatGPT, a donutit ji, aby jej znovu vytvořila pouze s použitím materiálů, které je oprávněna používat,“ naznačuje NPR.