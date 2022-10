Úspěch pro českou animaci: Radim Zeifart vytvořil oficiální trailer pro World of Warcraft

Autor: Blizzard

Česká počítačová animace má další zářez ve světové produkci. Radim Zeifart z pražského studia NICE! vytvořil oficiální trailer pro hru World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic, což je znovuvydaná modernizovaná verze jednoho z prvních datadisků WoWka.





Zeifart se nějakou dobu věnoval amatérským videím ze světa WoW, díky čemuž ho Blizzard sám oslovil s nabídkou vytvořit oficiální upoutávku. Téměř tříminutový Journey Trailer má dnes necelý milion přehrání. Trailer vyšel v září a pracovat se na něm začalo v dubnu. Kompletní výroba trvala pět měsíců.





“Časově nejnáročnější byla přestavba celých částí mapy a světa Northendu ve větších detailech než ve hře samotné. Velké množství detailních modelů bylo nutné od základu předělat a přetexturovat stovky herních prostředků, aby se přiblížily dnešním vizuálním standardům. Poté, co jsme přímo ze hry vyexportovali velké množství grafických assetů, jako animované postavy, monstra, světy, kusy terénu, budovy i zvuky všemožných kouzel, se z celého procesu stala jedna velká stavebnice lega. Každý záběr jsme potom stavěli ve 3D editoru Cinema 4D. U jednotlivých elementů jsme vylepšili textury a znásobili množství polygonů, aby grafika původně z roku 2004 dosáhla současných standardů 3D vizualizací. Poté, co jsme záběry sestavili a rozanimovali, jsme mohli začít renderovat v programu Octane Render na 6 grafických kartách RTX 3080. Zároveň jsme přidali vizuální efekty a na závěr trailer dobarvili,” popsal český tvůrce.

K dispozici je video o tvorbě videa (making of). Zeifert má svá další díla k dispozici na YouTube pod svou přezdívkou Hurricane.