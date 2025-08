V Brně vzniká pokračování kultovní středověké strategie, zaštiťuje ho vydavatel Kingdom Come

Brněnské studio Ashborne Games, které v roce 2023 poslalo do světa strategii Last Train Home mapující návrat československých legionářů do vlasti, pracuje na dalším strategickém titulu. Vydavatel THQ Nordic (součást Embracer Group), pod něhož Ashborne Games spadají, studio pověřil vývojem pokračování původem německé série The Guild.





Novinka zasazená do středověku ponese název The Guild – Europa 1410. Dnes byl vydán oficiální hraný trailer.

Původní hra vyšla v roce 2005 a kombinovala strategii a simulaci středověkého života. Naposledy vyšla trojka. Europa 1410 na tyto kořeny naváže. Účelem hráče bude vytvořit středověkou dynastii pomocí různých metod, intrik, výběru povolání a podobně.

The Guild – Europa 1410 zatím nemá stanovené datum vydání. Ani nebylo specifikováno, zda hra vyjde v české lokalizaci.

Ashborne Games spadá pod skupinu Embracer Group, stejně jako rovněž čeští Warhorse Studios. V Ashborne nedávno měli těžší období, takže Warhorse pomohli a svěřili Brnu vývoj prvního rozšíření ke Kingdom Come: Deliverance 2. Následně v Brně vznikla tamní pobočka Warhorse, kterou vede spoluzakladatel a bývalý šéf Ashborne Petr Kolář.