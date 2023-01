V Česku vzniknou 2 celoplošné a 27 regionálních DAB+ sítí, navrhuje ČTÚ

Autor: Pure

Český telekomunikační úřad zveřejnil návrh podmínek výběrového řízení na komerční digitální rozhlasové sítě DAB+. Odborníci a podnikatelé v oboru mohou do 1. března uplatnit případné připomínky.





Cílem výběrového řízení je přidělit zájemcům rádiové kmitočty ve III. pásmu pro zajištění 2 celoplošných a 27 regionálních vysílacích sítí DAB+. „Podmínky pro využívání dotčených rádiových kmitočtů byly nastaveny tak, aby se zajistila maximální dostupnost těchto nových služeb a zároveň byly realizovatelné budoucími držiteli přídělů,“ informoval úřad.





Výchozí cenový koeficient přídělů byl stanoven na 10 000 Kč za každých celých 100 000 obyvatel. Nejnižší možná cena za celoplošnou síť je tedy milion korun.

Firma, která získá kmitočty pro celoplošné sítě označené jako B a C, musí do 18 měsíců od udělení přídělů zajistit pokrytí alespoň pro 50 % obyvatel České republiky, a současně zajistit pokrytí alespoň 50 % délky dálnic. Do 24 měsíců potom musí zajistit pokrytí alespoň pro 80 % obyvatel České republiky a alespoň 80 % délky dálnic.

U regionálních sítí R1 až R27 je stanovena povinnost pokrýt do 18 měsíců alespoň 50 % obyvatel daného území, do 24 měsíců alespoň 80 % obyvatel.

Výběrového řízení se mohou zúčastnit pouze subjekty, které jsou na sobě vzájemně majetkově nezávislé. Podnikatelská seskupení mohou podat pouze jednu žádost do tohoto výběrového řízení. Podmínkou účasti v tendru je složení peněžní záruky 100 000 Kč.

V prvním kole aukce by se měly dražit příděly pro celoplošné sítě B a C. V druhém kole to budou příděly pro regionální sítě R1 až R12, ve třetím kole příděly pro sítě R13 až R27.

Návrh celoplošné vysílací sítě DAB+ B Autor: Český telekomunikační úřad

Vysílací síť B

Kmitočtový blok Střední kmitočet v MHz Kmitočtový rozsah v MHz Územní rozsah přidělení 7C 192,352 191,584 – 193,120 JMO, ZLI 7B 190,640 189,872 – 191,408 VYS 10C 213,360 212,592 – 214,128 JCE 11A 216,928 216,160 – 217,696 PAR 11B 218,640 217,872 – 219,408 PLZ, KVA, UST, LIB, OLO 11D 222,064 221,296 – 222,832 PHA, STC-N, STC-S, HKR, MOS

Vysílač Kmitočtový blok ERPmax [dBW] Výška AS nad zemí [m] CESKE BUDEJOVICE 10C 43 115 JACHYMOV 11B 40 65 LIBEREC 11B 40 65 PLZEN 11B 43 305 PLZEN RADEC 11B 40 50 SUSICE 11B 40 50 USTI NAD LABEM 11B 40 185 VOTICE 10C 40 60 BRNO 7C 43 305 BRNO HADY 7C 40 55 JESENIK 11B 40 120 JIHLAVA 7B 43 130 MIKULOV 7C 40 30 OSTRAVA 11D 43 120 PARDUBICE 11A 43 145 VALASSKE MEZIRICI 11D 40 35 ZLIN 7C 43 65 PRAHA 11D 43 165 PRAHA MESTO 11D 43 185 TRUTNOV 11D 40 55

Návrh celoplošné vysílací sítě DAB+ C Autor: Český telekomunikační úřad

Vysílací síť C

Kmitočtový blok Střední kmitočet v MHz Kmitočtový rozsah v MHz Územní rozsah přidělení 8D 201,072 200,304 – 201,840 PHA, STC-N, STC-S 9B 204,640 203,872 – 205,408 JCE, PLZ, KVA, UST, LIB, KHR, PAR, VYS, OLO, JMO, MOS, ZLI 9D 208,064 207,296 – 208,832 JCE, PLZ, KVA, UST, LIB, KHR, PAR, VYS, OLO, JMO, MOS, ZLI

Vysílač Kmitočtový blok ERPmax [dBW] Výška AS nad zemí [m] PRAHA 8D 43 165 PRAHA MESTO 8D 43 185 VOTICE 8D 40 60 BRNO 9B/9D 43 305 BRNO HADY 9B/9D 40 55 CESKE BUDEJOVICE 9B/9D 43 115 JACHYMOV 9B 40 65 JACHYMOV 9D 40 65 JESENIK 9B/9D 40 120 JIHLAVA 9B/9D 43 130 LIBEREC 9B 40 65 LIBEREC 9D 40 65 MIKULOV 9B/9D 40 30 OSTRAVA 9B/9D 43 120 PARDUBICE 9B/9D 43 145 PLZEN 9B/9D 43 305 PLZEN RADEC 9B/9D 40 50 SUSICE 9B/9D 40 50 TRUTNOV 9B/9D 40 55 USTI NAD LABEM 9B 40 185 USTI NAD LABEM 9D 40 185 VALASSKE MEZIRICI 9B/9D 40 35 ZLIN 9B/9D 43 65

Regionální sítě a další informace najdete v podkladovém dokumentu na webu ČTÚ.