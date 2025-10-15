Lupa.cz  »  V češtině vychází kniha o vzniku, historii a fenoménu kolem hry Hledání min

Kniha Hledání min Autor: Xzone

V českém překladu dnes vyšla kniha z roku 2023, která se věnuje historii a kulturnímu fenoménu v podobě hry Hledání min (Minesweeper). Jejím autorem je novinář Kyle Orland, jenž aktuálně pracuje pro web Ars Technica. Český překlad nese název Hledání min: Jak si Microsoft začal hrát a vydala ho společnost Xzone, která se po postupném propadu prodejů fyzických kopií her více přeorientovává na merch nebo vlastní produkci.

Hledání min bylo dlouhou dobu standardní součástí operačního systému Windows, takže se titul stal všeobecně známým a hrál se například ve školách nebo kancelářích – tedy i tam, kde administrátoři nedovolili instalaci nepovolených aplikací. Minesweeper se poprvé objevil ve Windows 3.11 jakožto součást rozšíření Windows Entertainment Pack. Od Windows 8 miny nejsou předinstalovanou součástí systému, ale lze je stáhnout z Microsoft Storu.

Logická hra, kterou často lidé ani neuměli hrát a náhodně klikali na políčka, má poměrně divokou historii s dopadem na řadu lidí a oblastí.

“I za jednoduchou logickou hrou může stát příběh plný sporů, kontroverzí a nečekaného kulturního dopadu. Hledání min mělo totiž na svět počítačových her ještě větší vliv, než by naznačoval jeho obrovský počet hráčů. Je to proto, že digitální všudypřítomnost hry přišla mnohem dříve, než videohry dosáhly své současné kulturní důležitosti,” naznačuje anotace ke knize.

“Kniha přináší řadu úsměvných i nečekaných momentů – třeba když autorka Harryho Pottera přiznala, že Hledání min používala jako „náhradní závislost“ při odvykání kouření. Nebo když se na společenských akcích začalo ukazovat, že hře propadli univerzitní děkani, právníci, investoři i koncertní hudebníci.”

S čím se potýkala Heureka.cz? Její ex-šéf Tomáš Braverman vydává knihu ze zákulisí firmy Přečtěte si také:

