Lupa.cz  »  V Evropě jim vadí nejednotný trh, tak chtějí základnu v USA. Češi otevřeli pro krajany hub v San Franciscu

Iva Brejlová
Dnes
Vladimíra Činčurová - European Startup Embassy Autor: European Startup Embassy
Ředitelka European Startup Embassy Vladimíra Činčurová

V San Franciscu se otevírá nové zázemí pro startupy ze střední a východní Evropy. Projekt nazvaný European Startup Embassy se opírá o fyzický hub a má evropským technologickým firmám usnadnit vstup na americký trh a zároveň přivést americké investory do Evropy. Za iniciativou stojí skupina českých a slovenských startupů a investičních fondů.

Mezi ně patří mimo jiné Oddin.gg, Valka.AI, Keboola nebo Rockaway Ventures. Postupně se zapojují i další subjekty z regionu CEE včetně investorů ze Spojených států, organizátoři nyní mluví například o fondu Almaz Capital. V San Franciscu zatím funguje první zázemí, které startupům slouží jako coworking a komunitní centrum. Postupně má vzniknout aktivní komunita, ambicí je, aby otevírala cestu dalším firmám z regionu střední a východní Evropy.

Spojené státy jsou pro mnohé české startupy vzdáleným snem – je to totiž veliký trh s jednotnými pravidly, který nabízí bohaté technologické zkušenosti i talenty a rozvinuté obchodní prostředí. A především možnost získat investici. Obvykle je ale náročné se na něj dostat.

„Během svého fundraisingu jsme oslovili přes 1 300 investorů po celém světě a ověřili jsme si, že získat americkou investici bez založené firmy a pobočky v USA je prakticky nemožné,“ popisuje Tadeáš Marek ze startupu Boost.space, jednoho ze zakládajících partnerů. „Velmi podobná pravidla platí i v oblasti enterprise sales. Pro jakýkoli významný růst a expanzi na západní trhy je fyzická přítomnost ve Spojených státech naprostá nutnost,“ říká.

Podle ředitelky European Startup Embassy Vladimíry Činčurové navazuje projekt také na skutečnost, že v Bay Area – líhni amerických technologických startupů a nejúspěšnějších globálních firem – už existuje silná diaspora z regionu střední a východní Evropy. Zatím ale prý nefunguje jako propojená komunita. Do projektu se zapojili kromě českých partnerů také ti ze Slovenska, Rumunska, Ukrajiny a Maďarska a brzy by se mělo přidat i Polsko a další evropské země. „Každá země tak bude mít své zastoupení. Společně chceme navazovat partnerství s velkými americkými fondy a firmami,“ představuje si Činčurová.

Činčurová se do Silicon Valley přesune v průběhu roku a bude projekt reprezentovat přímo na místě. Prostory zároveň využijí i partneři projektu. European Startup Embassy má fungovat jako obousměrná platforma. Vedle pomoci evropským startupům má také přivádět americké investory a partnery do Evropy. 

Mezi zakládající partnery patří české technologické společnosti Keboola, Apify, Valka.AI, Boost.space, Navigara a Oddin.gg, české VC fondy Rockaway Ventures, United Founders, americký VC fond Almaz Capital, rumunský fond Underline Ventures, ukrajinsko-americký fond SID Venture Partners, maďarský VC fond Lead Ventures, německý fond Picus Capital, česká právní kancelář zaměřená na startupy Sparring, akcelerátory Future Unicorns a Moonshot nebo poradenská společnost z Kalifornie Telegraph Hill Advisors.

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

