 »  V odložené sledovanosti vede Vyprávěj, Kriminálka Anděl a Poklad na Stříbrném jezeře

Jan Brychta

Výzkumná agentura Nielsen Admosphere, která pro Asociaci televizních organizací realizuje peoplemetrové měření sledovanosti, zveřejnila výsledky tzv. odložené sledovanosti za letošní červenec. Nejsledovanějším pořadem, na který se čeští diváci podívali jindy, než byl živě vysílán, se stal poslední červencový díl seriálu Vyprávěj, který vykázal 53 tisíc diváků starších patnácti let a 35 tisíc v užší cílové skupině od patnácti do 54 let.



Autor: Nielsen Admosphere TOP 25 pořadů červencové odložené sledovanosti (klikněte pro zvětšení).

Na druhém místě pak skončila Kriminálka Anděl z 19. července, kterou si se zpožděním pustilo 48 tisíc diváků starších patnácti let a 32 tisíc z nich bylo zároveň mladších 54 let. Třetí místo patřilo Pokladu na Stříbrném jezeře, jehož hledání se zúčastnilo 47 tisíc diváků starších patnácti let, ale jen třináct tisíc z nich spadalo do cílové skupiny diváků mladších 54 let.

První natočený příběh Vinnetoua a jeho bílého bratra je přitom jedním z pouhých dvou zářezů skupiny Prima v tabulce 25 červencových pořadů, které uspěly v měření odložené sledovanosti. Na 24. místě se ještě krčí Vraždy ve Stratfordu, jinak si tabulku rozdělila Česká televize (devět pořadů) a Nova se zbylými čtrnácti.