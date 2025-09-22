Lupa.cz  »  V Ostravě oficiálně startuje provoz prvního kvantového počítače v Česku

V Ostravě oficiálně startuje provoz prvního kvantového počítače v Česku

Jan Sedlák
Dnes
4 nové názory

VLQ, první kvantový počítač v Česku Autor: Jan Sedlák

V Ostravě tento týden formálně startuje provoz prvního kvantového počítače v Česku. Hostí ho národní superpočítačové centrum IT4Innovations při Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. Instalace začala před několika měsíci.

Stroj dostal název VLQ nebo Vlk. Vyšel na 125 milionů korun a dalších asi 50 milionů půjde na provoz. Půlkou přispěla Evropská komise a na zbytek se složilo Česko (Ministerstvo školství) společně s Belgií, Dánskem, Finskem, Německem, Nizozemskem, Norskem, Polskem a Švédskem. Česko kvantový počítač obdrželo díky zapojení do mezinárodního uskupení LUMI.

Dodavatelem zařízení je finská společnost IQM, které se ve formujícím oboru daří konkurovat firmám z USA. Nedávno na investicích dostala další miliardy a podařilo se jí dodat stroj americkému státu.

Češi jako jedni z prvních na světě spustili komerční síť, kterou nejde odposlouchávat. Využívá částice světla Přečtěte si také:

Češi jako jedni z prvních na světě spustili komerční síť, kterou nejde odposlouchávat. Využívá částice světla

VLQ má 24 supravodivých fyzických qubitů (kvantových bitů) a topologii ve tvaru hvězdy. Použitý je procesor Radiance Star. Chlazení probíhá v kryostatu, teploty míří skoro k absolutní nule, jde o –273,14 stupňů Celsia. Více jsme popisovali zde, galerie je pak tady.

Kvantový počítač zabírá plochu čtyři metry čtvereční. Dalších 20 metrů čtverečních zabírají podpůrné technologie. Vlk má samostatný malý datový sál, do něhož je možné vidět skrze velké sklo za zasedací místnosti na IT4Innovations.

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

PROGRAM
