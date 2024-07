V Plzni začala jezdit chytrá tramvaj připojená na 5G, cílem je vyvinout jí plně autonomní

Autor: Škoda Group

V Plzni začala na univerzitním testovacím okruhu jezdit první takzvaná chytrá tramvaj. Na jejím vývoji spolupracuje konsorcium čítající Intens Corporation, Škoda Group, CEDA Maps, Západočeská univerzity v Plzni a ČVUT, a to v rámci projektu DIDYMOS financování ministerstvem dopravy a Technologickou agenturou ČR.





Vůz Škoda 40T má instalovaný modul pro komunikaci C2X, který už byl dříve testován v rámci chytrých silnic C-Roads. Tramvaj má také senzory pro komunikaci s infrastrukturou a orientaci v prostoru, využívají se technologie lidar a kamery v kombinaci s mapovými podklady. Používá se připojení na 5G síť O2.

Vůz by měl být schopný reagovat na nepředvídatelné události typu překážek nebo chodců na trati. Součástí je antikolizní systém Škoda ACS.

“Za využití 5G sítě dokáže tramvaj komunikovat s ostatními prvky na trase, upozorní řidiče například na blížící se vozidlo IZS, zajistí vozu přednostní průjezd křižovatkou, a cestujícím tak přinese vyšší bezpečnost i zpřesnění jízdních řádů,” informoval Martin Volný, jednatel Intens Corporation.

“Naším dlouhodobým cílem je vyvinout první plně autonomní tramvaj, která nejen že zvýší efektivitu a bezpečnost městské dopravy,” doplnil Jiří Liberda, digital managing director ve Škoda Group.

Projekt i proto operuje s 3D modelem Plzně, kam byla doplněna pilotní oblast s tramvajovou smyčkou. “Naše práce spočívala především ve vizualizaci dat z digitálního dvojčete tramvajového úseku nad 3D modelem Plzně a rozšíření tohoto modelu o vybrané 3D objekty z HD map, které budou využitelné nejen pro potřeby autonomního řízení, ale i další agendy města Plzně,” shrnul Karel Janečka z plzeňské univerzity. “Doplněný model v budoucnu umožní další testování autonomních systémů, a to nejen na tramvajích, ale i na automobilech.”

V Plzni už dříve zprovoznili chytré křižovatky připojené na 5G, dokáží například reagovat na změnu provozu nebo uvolnit cestu záchrance

DIDYMOS probíhá od roku 2022, nyní vstoupil do fáze pilotního provozu. Chytrá tramvaj by se posléze měla dostat do běžného provozu.