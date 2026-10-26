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Víkend podle výběru umělé inteligence. Do Grouponu se hledá zakládající tým nového projektu, může růst i z Prahy

Iva Brejlová
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Dušan Šenkypl - Pale Fire Capital Autor: Pale Fire Capital
Dušan Šenkypl, Pale Fire Capital
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Dušan Šenkypl, šéf amerického Grouponu a spoluzakladatel české investiční skupiny Pale Fire Capitalhledá zakládající tým pro vznikající službu Grouponu založenou na osobních AI agentech. Americká firma s českým vedením hodlá vystavět projekt s názvem LivingSocial, ve kterém bude AI lidem vybírat na míru zážitky. Tým může pracovat z New Yorku, Madridu nebo Prahy.

LivingSocial firma představila tento měsíc jako svou laboratoř pro takzvaný agentic commerce. Uživatel agentovi zadá například město, rozpočet a přání, aby zachránil nudnou sobotu, naplánoval narozeninovou oslavu s přáteli nebo našel něco nečekaného. Agent má nabídky vyhledat, porovnat a lidem připravit konkrétní zvolenou variantu ke koupi. Uživateli předá odkaz. Člověk ale zatím musí sám zkontrolovat objednávku a zaplatit. Rezervace konkrétního termínu ani platby přímo agentem ještě nefungují.

Šenkypl zveřejnil, že hledá vývojáře, produktového šéfa a člověka odpovědného za obchodní rozvoj. Groupon už má v české metropoli část svého týmu včetně například šéfky produktu Marie Havlíčkové.

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Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

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