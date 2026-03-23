DOPLNĚNO: Vláda chce od července zrušit televizní poplatky pro vybrané skupiny obyvatel a firmy

Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů chce v úterý předložit poslanecký návrh zákona, který zruší televizní a rozhlasové poplatky pro seniory starší 75 let, tělesně postižené, firmy nebo nezaopatřené lidi do 26 let.
Po jednání koaliční rady to novinářům sdělil předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD), který pod návrh také připojí svůj podpis. Chystaný zákon by měl zároveň zrušit automatické zvyšování poplatků podle inflace.
Má to být první krok před kompletním zrušení poplatků a převedením financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. „Připravujeme zrušení televizních poplatků a poplatků Českému rozhlasu, abychom byli v souladu s trendy v západních zemích,“ zopakoval o víkendu na sociálních sítích Tomio Okamura. „Systém poplatků funguje pouze v 10 zemích z 27 zemí Evropské unie. Takže se posuneme k tomu, abychom také byli mezi těmi západními zeměmi,“ dodal.
Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy sobě) v pondělí odpoledne na sociálních sítích oznámil, že by koalice chtěla prosadit osvobození části obyvatel od placení poplatků už k 1. červenci 2026.
„Na koaliční radě prošel návrh na zrušení koncesionářských poplatků pro lidi starší 75 let, podnikatele/OSVČ a studenty do 26 let, který má ambici jim ulevit od již 1. 7. 2026. Já se svým týmem připravuji komplexní novelu, která ještě zabere nějaký čas a bude předložená v řádech několika týdnů. Tento návrh poslanců je dobrá cesta, jak ulevit některým skupinám obyvatel, které mají hluboko do kapsy. Hlavním cílem, ke kterému ale míříme je však úplné zrušení koncesionářských poplatků,“ napsal Klempíř.
Při čtvrtečním jednání mediálního výboru sněmovny odmítl ministr přiblížit podrobnosti chystané reformy financování. Zdůvodnil to tím, že ještě ani na ministerstvu nemají definovanou přesnou podobu. Základní parametry přislíbil představit během jednoho či dvou týdnů, vláda pak má zákon připravený ministerstvem kultury dostat na stůl v červnu letošního roku.
Doplněno ve 14:50: Česká televize se vyjádřila k ohlášenému záměru osvobodit firmy a vybrané skupiny obyvatel od placení poplatků. „V první řadě se musíme seznámit s přesným zněním pozměňovacího návrhu, abychom mohli jasně spočítat, o kolik bude v případě jeho platnosti rozpočet České televize nižší a definovat tak konkrétní dopady a omezení. Nyní jsou schválené a Radou ČT odsouhlasené pětileté plány, které vycházely z loňského navýšení televizích poplatků, a na které jsou připravené jednotlivé rozpočty – na projekty výrobní i investiční. Jsou zde uzavřené smlouvy na dramatickou tvorbu až do roku 2031, jsou nakoupena práva na sportovní pořady atp. A z těchto smluv pro nás samozřejmě vyplývají i závazky, které v případě odstoupení musíme vypořádat,“ upozornila ČT.
„Již teď ale lze říct, že pokud k těmto anoncovaným změnám dojde, tak uzavřené Memorandum o naplňování veřejné služby, které je přímo spojené s platnou legislativou a bylo uzavřené s platností do roku 2030, se stává nerealizovatelným. Memorandum detailně specifikuje veřejnou službu a neřeší pouze to, co má televize dělat. Definuje jasně parametry – kolik a čeho má mít ve vysílání procent, za kolik peněz to může a má udělat, co konkrétně vysílat,“ pokračuje vyjádření ČT.
„Generální ředitel České televize Hynek Chudárek a celé vedení ČT bude i nadále dělat všechny kroky zaměřené na zachování současného funkčního poplatkového systému, a to ve stávajícím rozsahu. Cílem je zajistit ČT pro další období stabilní a předvídatelný příjem. Hynek Chudárek opětovně vyzývá všechny relevantní politické subjekty k věcné diskuzi o všech těchto změnách, které by mohly zásadně omezit rozsah veřejné služby ČT nebo které by ji dokonce ochromily,“ uzavírá televize prohlášení zveřejněné na síti X.
Doplněno v 15:10: „O připravovaném poslaneckém návrhu na změnu zákona, která by měla upravit okruh poplatníků rozhlasových a televizních poplatků, jsme se dnes dozvěděli z médií,“ sdělila tisková mluvčí Českého rozhlasu Lidija Erlebachová. „Přesné znění návrhu v tuto chvíli neznáme a s Českým rozhlasem nebylo předem projednáno. Pokud by přitom takové změny měly nabýt účinnosti již v letošním roce, šlo by o příliš rychlý a netransparentní postup s potenciálně významnými dopady na ekonomické fungování médií veřejné služby,“ podotkla.
„Považujeme za důležité, aby případné změny financování veřejnoprávních médií byly připravovány transparentně, předvídatelně a po řádné debatě se všemi dotčenými stranami. Jde o otázku veřejného zájmu a o stabilitu služby, kterou Český rozhlas poskytuje veřejnosti. Ostatně i předchozí změny mediální legislativy byly připravovány v delším časovém horizontu a po širší odborné i politické diskusi. A je tomu tak i v jiných zemích. Dokud nebudeme mít k dispozici přesné znění návrhu, není možné odpovědně komentovat jeho konkrétní dopady na hospodaření a fungování Českého rozhlasu,“ dodala mluvčí.