Vláda po mnoha peripetiích schválila návrh zákona o digitální ekonomice

Vláda v demisi po mnoha peripetiích na včerejším jednání schválila návrh zákona o digitální ekonomice a o změně některých souvisejících zákonů, který předložilo ministerstvo průmyslu a obchodu. To ho dodalo už podruhé, protože v předchozím volebním období nebyl proces dokončen. Důsledkem je uplynutí lhůty pro implementaci evropských nařízení.
Návrh zákona vychází z evropských nařízení o digitálních službách (Digital Services Act, DSA) a správě dat (Data Governance Act, DGA). V českém prostředí půjde o komplexní právní předpis pro úpravu digitálního a datového prostředí.
Ministerstvo průmyslu a obchodu návrh zákona shrnulo takto:
Nařízení o digitálních službách přináší důležitá pravidla pro elektronický obchod a další digitální služby v celé EU, jako jsou internetová připojení, cloudové služby či sociální sítě. Míra povinností závisí pak na velikosti a charakteru subjektu. Velcí internetoví giganti tak budou mít více povinností než menší poskytovatelé digitálních služeb.
Nařízení rovněž přináší posílení ochrany evropských spotřebitelů při nákupu na online tržištích, zejména těch ze třetích zemí. Při nakupování online na těchto tržištích budou muset být jasně identifikovány informace o prodejcích, tak informace o nakupovaném výrobku či službě. Spotřebitelé tak získávají možnost lépe ověřit, zda prodejce na zahraniční platformě dodržuje evropská pravidla, a budou tak lépe chráněni před nebezpečnými výrobky nebo padělaným zbožím.
Nařízení DSA rovněž výrazně posiluje bezpečnost dětí v online prostředí. Platformy, včetně sociálních sítí, musí omezit cílenou reklamu založenou na profilování nezletilých, transparentně vysvětlovat doporučovací algoritmy a účinněji bránit šíření nelegálního obsahu – například materiálů podněcujících k sebepoškozování či jiných forem ohrožujícího obsahu zaměřeného na děti. Cílem má být bezpečnější digitální prostředí, které respektuje zranitelnost dětí, podporuje jejich zdravý vývoj a dává rodičům i pedagogům větší jistotu při využívání online služeb dětmi.
V neposlední řadě nařízení DSA přináší lepší ochranu uživatelů v rámci obrany proti neoprávněným zásahům do moderace obsahu, kdy uživatel má možnost odvolat proti rozhodnutí platformy o smazání jeho obsahu.
Nařízení DGA se pak soustředí na správu a sdílení dat v EU a vytváří právní rámec podporující bezpečné a transparentní zpracování dat. Cílem je podpořit důvěru v digitální služby a usnadnit přístup k datům pro inovativní firmy, při zachování vysokého standardu ochrany osobních údajů.
Dozorovým orgánem pro digitální služby bude Český telekomunikační úřad, v oblasti ochrany osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů. Dále návrh určuje sankce za porušení povinností, jejichž výše vyplývá již z evropských předpisů. Další informace o nařízení o digitálních službách a nařízení o správě dat jsou dostupné na webových stránkách MPO.