 »  Vodafone chce do roka v Karlových Varech spustit první komerční 5G síť

Jan Sedlák

Vodafone dnes v rámci probíhající filmového festivalu podepsal s Karlovými Vary memorandum o spolupráci, což by mimo jiné mělo vést ke spuštění první komerční 5G sítě. Podle ředitele Vodafonu Petra Dvořáka by se tak ve Varech mělo stát do jednoho roku.

Vodafone už 5G síť ve Varech začal testovat. O víkendu předvedl přenos živého hologramu z Prahy a naměřil rychlosti přesahující 900 Mb/s. Vše proběhlo na již vydražené frekvenci 3,7 GHz, na které další provideři v dnešní době provozují fixní bezdrátový internet. Ti ho také označují jako 5G a také běží v komerčním provozu. Technický šéf Vodafonu Milan Zíka v rozhovoru pro Lupu uvedl, že právě fixní bezdrát má pomoci 5G se ekonomicky etablovat.

Více o testech Vodafonu ve Varech najdete v našem článku. Další 5G frekvence 700 MHz a 3,5 GHz se teprve budou dražit, ČTÚ už vypsalo veřejnou konzultaci.

Společně s karlovarskou 5G sítí ve městě mají vzniknout i další aktivity. „Na základě memoranda má vzniknout start-up hub pro mladé a začínající podnikatele. Součástí spolupráce bude též podpora digitálního vzdělávání ve vybraném karlovarském školském zařízení. V 5G inkubátoru bude možné hledat a testovat řešení pro partnery Vodafonu z celé České republiky,“ uvádí město.

Testy 5G sítě Vodafonu v Karlových Varech: