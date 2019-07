 »  Kmitočty Jaromíra Nováka: Taky už máte neomezená data?

Dva ze tří mobilních operátorů odstartovali léto novou tarifní nabídkou, která je nějaká divná. Obsahuje neomezená data. Věc, kterou údajně podle některých zástupců operátorů chce jen pár politiků a novinářů z Twitteru. Zájem o tuto nabídku u jednoho operátora odrovnal aplikaci i web. Jen první den si ji aktivovalo 100 000 zákazníků. (Přes víkend dokonce 300 000 zákazníků.)

Porovnání nabídek a jejich omezení už v médiích provedli jiní, poměrně střízlivě na Deníku N Ondřej Malý a zde na Lupě David Slížek. Lidé, kteří se telekomunikacím dlouhodobě věnují, i obyčejní uživatelé po zveřejnění prvních informací o nových tarifech měli v hlavách jedinou otázku – kde je háček? A pak ta úleva, když se i u na první pohled bezháčkové nabídky T-Mobilu objevil problém omezování rychlosti v roamingu. Mimochodem na samostatný článek by vydala geneze „neomezených dat“ v Česku jenom tím, že si do Twitteru zadáte hledat „neomezená data“ – schválně, zkuste to, to teprve uvidíte, jak #timelinecaruje.

Obecně pár poznámek – je skvělé, že na trh přišly změny v podobě neomezených dat. Je to stejně skvělé, jako že na pobočkách České pošty už můžete platit kartami. V roce 2019. Pokud si ale pozorně prostudujete celou tarifní nabídku u obou operátorů, nemůžete se zbavit dojmu, že obě nabídky byly připraveny tak trochu narychlo. Preference multiSIM modelu u Vodafonu s nutnou podmínkou současně pevného připojení asi dává smysl pro budoucího „UPC-Vodafone“ operátora, ale jak s tím jde v ruku v ruce zbytek nabídky? Pokud budu sám potřebovat více dat, pevné připojení mám na optické síti, zaplatím podle ceníku za 20 GB dat 1099 korun. Pokud vybavím SIM kartami svou čtyřčlennou rodinu a babičce koupím k vánocům pevný internet, mám neomezená data (s omezenou rychlostí) za 599 korun. Asi nemusím říkat, komu jedinému to dává smysl.

T-Mobile sice promuje svou nabídku neomezených dat jako letní akci, ale všichni ví, že nová podzimní nabídka už nebude stejná jako před letní promo akcí. Otázka zní, za kolik? Protože doteď mělo možnost koupit si víc dat za méně peněz i moje auto (499 korun za 20 GB dat).

Vlnu hejtů a kritiky vyvolalo škrcení rychlosti. Na jednu stranu operátoři vehementně prohlašují, že mají v Česku kvalitní sítě. Na druhou stranu jako by sami tušili, že tu existuje hlad po mobilních datech, byť to léta popírali. Tak zredukovali rychlost – Vodafone trvale, T-Mobile v roamingu. Trochu to připomíná chlápka, který vyrazí na první rande a prezervativ si nasadí ještě před schůzkou, protože se přeci musí chránit… co kdyby. Vlastně to celé potvrzuje závěry naší předběžné analýzy – společnou strategií tří mobilních operátorů v tacitní koluzi je odpírání mobilních dat v segmentu domácností, byť poptávka po nich existovala a existuje.

Léto začalo slibně a já doufám, že odvaha dělat změny operátorům vydrží.

Další slibná změna je jmenování Lukáše Zeleného do Rady ČTÚ. Jsem rád, že vláda preferuje při jmenování členů Rady odbornost a Lukášovi přeji hodně zdaru v nové funkci.

Začali jsme veřejnou konzultaci k podmínkám aukce. Do 26. července můžete i vy posílat připomínky. Preference pro zvýšení konkurence na trhu jsou jasné – vyhrazení pásma pro nového hráče, možný větší spektrální limit, národní roaming. Zároveň jasně deklarovaný cíl pro rozvoj 5G sítí a efektivní využívání kmitočtů. Až vám bude kdokoliv říkat, že tyhle dva cíle nejdou dohromady, tak mu vyřiďte, že mu vzkazuji, že lže. Nechceme mít moderní mobilní sítě bez konkurence (jen v rukou jednoho nebo dvou operátorů), stejně jako nechceme mít děravé nefunkční sítě v rukou spekulantů.