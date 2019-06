 »  Kmitočty Jaromíra Nováka: Problémy České pošty

11. června ČTÚ vydal Poštovní věstník, který kromě informací o vydání krásných příležitostných poštovních známek (např. s motivy Jana Palacha a Jana Zajíce, Mahátmá Gándhího a První koňské tramvajové linky) obsahuje i hutnější čtení – Souhrnnou zprávu o plnění povinností uložených držiteli poštovní licence České poště, s.p., za rok 2018.

A opět je potřeba si nejdříve osvěžit terminologii. Ne všechny služby, které Česká pošta nabízí, jsou poštovní služby. Ne všechny poštovní služby jsou základní poštovní služby, tedy služby, které by měla Česká pošta uloženy v licenci. Prodej losů na přepážce není poštovní služba. Služba Balík do ruky je poštovní služba, ale není to základní služba, služba Obyčejný balík je základní poštovní službou.

Trendy jsou jasné. Objem poskytnutých služeb v univerzálu (základní poštovní služby) klesá.



Zdroj: Česká pošta

Objem přepravy klesá u všech druhů základních služeb, a to včetně poštovních poukázek. Ty jsou nahrazovány zejména bankovními službami, které umožňují zaslání peněžní částky prakticky obratem.

Druhým významným prvkem, který ovlivňuje držitele poštovní licence, je síť provozoven, resp. náklady a příležitosti, které toto břemeno přináší.

Přímo zákon o poštovních službách stanovuje, že základní kvalitativní požadavky zabezpečí dostatečnou hustotu obslužných míst, která slouží zejména k podání poštovních zásilek, ale i k dodávání poštovních zásilek, které se nepodařilo dodat v místě určeném v poštovní adrese.

Vláda České republiky stanovila svým nařízením minimální počet provozoven pro zajištění dostupnosti základních služeb ve výši 3200. Nad rámec těchto povinností provozuje Česká pošta i další obslužná místa, ve kterých ale nemusí být dostupné celé portfolio základních služeb.

Česká pošta není povinna zajišťovat chod veškerých svých provozoven vlastními silami. Dostupnost základních služeb může zajišťovat také prostřednictvím smluvních partnerů, kteří ve vybraných lokalitách nabízejí poštovní služby jménem České pošty. Tito smluvní partneři provozují buď pošty Partner, které jsou plnohodnotnou náhradou za provozovnu České pošty, nebo výdejní místa, která mají omezenou nabídku zejména při podání poštovních zásilek.

Zvláštní kategorií obslužných míst jsou poštovny, které mohou mít v některých případech spíše charakter turistické atrakce, jako např. poštovna na vrcholu Sněžky.

Vývoj počtu jednotlivých typů obslužných míst je patrný z následující tabulky. Z ní také vyplývá, jakým tempem Česká pošta převádí své vlastní provozovny na pošty Partner.