Lupa.cz  »  Vodafone jako první operátor v Česku nabízí funkci pro jednoduchý přenos eSIM

Vodafone jako první operátor v Česku nabízí funkci pro jednoduchý přenos eSIM

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Vodafone Autor: Depositphotos

Vodafone udělal další krok k většímu rozšíření elektronických SIM karet (eSIM), tedy virtuálních a nikoliv fyzických SIMek. Operátor doposud umožňoval nasazení eSIM skrze papírový poukaz, QR kód v rámci internetové samoobsluhy nebo pomocí zaslání do telefonu. Nově jako první v Česku přišel s funkcí eSIM Transfer umožňující přenos elektronické SIMky mezi dvěma telefony.

Novinka umožňuje výměnu fyzické SIM za eSIM v jiném telefonu, výměnu SIM za eSIM ve stejném zařízení a přesun eSIM mezi dvěma telefony.

“Funkce je dostupná pro zákazníky s předplacenými kartami i tarify na vybraných smartphonech s OS Android a umožňuje maximálně rychlý a intuitivní přenos SIM/eSIM. Přenos je velmi podobný migraci aplikací – nový telefon jej automaticky sám nabídne při prvním zapnutí, případně jej lze spustit později v menu v sekci Nastavení – Mobilní data. Celý proces trvá pár minut a vyžaduje aktualizovaný software, datové připojení a aktivované Bluetooth,” shrnul Vodafone.

Pro zprovoznění eSIM Transfer je nutné podporované zařízení. Seznam je zatím malý (k dispozici je zde), jde hlavně o poslední Samsungy nebo Pixely od Googlu. Souvisí to i s tím, že Vodafone funkci připravil právě s těmito dvěma výrobci (jinak je novinka postavena na standardu GSMA). Podpora mobilů se má rozšiřovat.

Většina telefonů v nabídce Vodafonu už eSIM podporuje. Operátor uvedl, že eSIM využívá přes 170 tisíc jeho lokálních zákazníků.

Skupina Vodafone takto testuje sítě 5G-Advanced s gigabitovými rychlostmi:

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

Co dělá ransomware s psychikou lidí? Vyvolává úzkost i výčitky

Státní rozpočet je důležitý pro každého. Připomeňme to podstatné

Papír stále neumírá. Jak vypadá moderní firemní tisk v digitální době

Znáte víc než McDonald’s? Ověřte si přehled o amerických firmách

Online psychoterapie bez čekání. Přispět mohou zdravotní pojišťovny

Magenta AI: T-Mobile spouští vlastní umělou inteligenci

Jak poplést drony, aby nedělaly to, co mají

Tomáš Havryluk: Slyším, jak ve zdravotnictví praskají ledy

Na trh míří dvě novinky ze světa potravin, které potěší hlavně střeva

Kvůli svým očím byste se měli řídit pravidlem 20/20/20

Zatím 900 nádorů, na které se většinou přišlo včas

Mila už není jen jedna. Na trhu se objevily padělky

Opět padl rekord počtu OSVČ. Jaký podíl má švarcsystém?

Vyšetření může zachránit život lidem s rizikem rakoviny slinivky

Děti bez boltce dostaly úspěšně implantát z 3D tiskárny

Léto v reklamě plné překvapení: Kečupové smoothie i Trump v Linzi

Chronickou bolest zad, kloubů nebo hlavy přeruší lékaři mrazem

Geniální umělec se narodil jako nemanželské dítě

Lidl potichu zdražil bedýnky s ovocem a zeleninou

Jak jsem si na dovolenou koupila první zubní nano kartáček

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).