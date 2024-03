VUT v Brně otevře nové moderní obory včetně kyberbezpečnosti a angličtiny v komunikacích

Autor: Jan Prokopius, VUT

Vysoké učení technické v Brně od příštího akademického roku otevře nové studijní obory, které mají reagovat na aktuální potřebu moderního průmyslu a trhu. Celkem jich bude dvanáct, přičemž dva se týkají informačních technologií a komunikací. Škola už dříve představila obor pro návrh moderních čipů.





Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií rozjede Master of Science in Cybersecurity (proCyber) zaměřený na kybernetickou bezpečnost. Má vzdělávat zaměstnance firem i jednotlivce, a to jak po technické, tak právní stránce.





“Program profesního vzdělávání proCyber je určený pro zaměstnance firem i jednotlivce, kteří se chtějí vzdělávat v oblasti kybernetické bezpečnosti. Zájemci se dozví novinky z oboru, doplní si odborné znalosti a získají takzvané mikrocertifikáty, jež budou moct uplatnit u svých zaměstnavatelů. Výuka bude především distanční a jediným požadavkem pro přijetí je úspěšně ukončené bakalářské studium,” shrnula VUT.

Stejná fakulta také rozjede program Angličtina pro praxi v elektrotechnice a komunikačních technologiích.

“Upravený program Angličtina pro praxi v elektrotechnice a komunikačních technologiích kombinuje intenzivní studium angličtiny s lingvistikou a elektrotechnikou. Nově bude součástí výuky i workshop zásad psaní technické dokumentace a další prakticky zaměřené předměty.”

VUT dále otevírá obory zaměřené na elektromobilitu, jadernou energetiku, pokročilé automobilové inženýrství, volné umění nebo design.