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Vysílací rada zapsala webovou televizi spolku Svatopluk. Dárci projektu poslali statisíce korun

Filip Rožánek
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Petr Drulák ze spolku Svatopluk Autor: Kancelář Poslanecké sněmovny ČR, Lukáš Janičina
Petr Drulák ze spolku Svatopluk na semináři v Poslanecké sněmovně (6. října 2026)
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Internetovou TV Jedna připravuje spolek Svatopluk, který založili Petr Drulák, Ilona Švihlíková a Michal Semín. Na rozjezd vybírá dary, další provoz chce financovat z předplatného.

V chystaném pořadu Bez frází mají politické dění komentovat europoslankyně Kateřina Konečná z Komunistické strany Čech a Moravy a Jana Turoňová. Europoslanec Ivan David z hnutí Svoboda a přímá demokracie se má v pořadu Brusel bez filtru věnovat evropským tématům.

Politolog Petr Drulák chystá geopolitický pořad Ve středu. Ekonomka Ilona Švihlíková má připravovat Vyvraceče, zástupce šéfredaktora Parlamentních listů Radim Panenka s Michalem Semínem rozhovory Vlastní hlavou. Tvůrci na webu představili dvanáct chystaných pořadů a další dva formáty, které přidali díky vyšší podpoře dárců.

Spolek na svém webu k 22. říjnu hlásil 671 516 korun od 559 podporovatelů. Překonal tak původní cíl 300 tisíc korun. Příspěvky chce přijímat do konce října a využít je na první měsíce tvorby, techniku a provoz projektu.

Projekt už také eviduje Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, která ho 20. října zapsala do seznamu audiovizuálních služeb na vyžádání. Oznámila to v tiskové zprávě s výsledky aktuálního zasedání.

TV Jedna podle provozovatele navazuje na videa publikovaná na youtubovém kanálu spolku. První pořady natočí v říjnu, start vysílání chystá na listopad.

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Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

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