Výsledky Netflixu překonaly očekávání, má přes 260 milionů předplatitelů

Autor: Netflix

V posledním čtvrtletí roku 2023 se streamovací službě Netflix dařilo nad očekávání. Získala více než 13 milionů nových předplatitelů, a to je ve srovnání se stejným obdobím v předchozích letech rekordní výsledek.





Celkový počet předplatitelů dosáhl 260,8 milionu, dosud nejvíc v historii. Tržby se ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku zvýšily o 12 procent, především díky opatřením proti sdílení hesel, zvýšení cen a poptávce po lákavých pořadech, která motivovala k pořizování předplatného.





Předplatitelé mají rádi také levnější tarif s reklamou, ve srovnání s předchozím čtvrtletím se jejich počet zvýšil o 70 procent. Ještě před koncem roku Netflix uvedl, že tarif s reklamou využívá 23 milionů aktivních měsíčních uživatelů po celém světě.

Nejvíc nových předplatitelů Netflix získal v Evropě, na Blízkém východě a v Africe (region EMEA, 5,05 milionu). V Asii, Austrálii a Tichomoří si připsal 2,91 milionu nových zákazníků, v USA a Kanadě 2,81 milionu, v Latinské Americe 2,35 milionu.

Společnost v komentáři k čerstvým hospodářským výsledkům uvedla, že nemá zájem kupovat hollywoodská studia ani jiné producenty lineárního obsahu.

Od ledna 2025 bude mít exkluzivní práva na vysílání wrestlingových turnajů WWE, streamovat je bude každé pondělí. Dohoda je uzavřená na deset let, WWE každý rok přinese půl miliardy dolarů. Přenosy uvidí diváci v USA, Kanadě, Velké Británii, Latinské Americe a postupně také v dalších oblastech.

Podle představitelů firmy to však neznamená, že by se Netflix chtěl pouštět do klasických sportovních přenosů. Wrestling řadí spíše do kategorie sportovní zábavy.