Vznikla Asociace pro aplikovaný výzkum v IT. Chce pomoct s digitalizaci státu a tvorbou pracovních míst v IT

Několik českých IT a technologických firem založilo Asociaci pro aplikovaný výzkum v IT (AAVIT). Jejím cílem je mimo jiné podporovat tvorbu a udržení pracovních míst v IT sektoru nebo digitalizaci státní správy. Prezidentem asociace je zakladatel Kiwi.com Oliver Dlouhý.

„Zakládající členové asociace plánují podpořit skrze řadu aktivit všechny fyzické i právnické osoby, které si neví rady při stavbě koncepce vlastního aplikovaného výzkumu v oboru IT, který má setrvale rostoucí podíl na českém HDP. Asociace se bude profilovat jak odborným poradenstvím, tak vlastní iniciativou,“ řekl Dlouhý.

Za asociací stojí firmy, které se věnují informačním technologiím, digitalizaci nebo průmyslové automatizaci. Mezi zakládající členy AAVIT patří firmy eMan, Fermat nebo TopMonks.