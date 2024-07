WE|DO se přejmenuje na One by Allegro

Autor: WE|DO

Allegro v létě dokončí rebranding balíčkového přepravce WE|DO, který už nyní funguje pod značkou WE|DO by Allegro. Nově se přejmenuje na One by Allegro. Postupně budou nahrazeny nejen uniformy kurýrů, ale také označení výdejních míst nebo logistických dep.





Změny korporátní identity se dočkají i výdejní boxy, kam WE|DO zásilky doručoval. Stanou se z nich One Boxy by Allegro. Síť čítá 140 výdejních boxů po celé republice. První z nich byl nainstalován na pražském Smíchově, zatím poslední pak v Praze Ďáblicích.

„Pro naše zákazníky je doručování do výdejních boxů stabilně jedním z nejoblíbenějších způsobů dopravy a míra jejich využívání neustále roste. Spuštění vlastní sítě výdejních míst je proto přirozeným krokem, jak dále zvýšit pohodlí při nakupování,“ říká provozní ředitel Allegra Jakub Kłoczewiak.

Společnost své boxy vybavila senzory kvality ovzduší. Zákazníci si tak mohou výsledky měření zkontrolovat online na mapě všech lokací. Aby místní obyvatelé nebyli ničím rušeni, Allegro přesně označuje místa, kde smí kurýři zásilky vykládat, a zavádí také tiché otevírání a zavírání dvířek jednotlivých přihrádek One Boxu.