 »  Web české CNN navštívilo za první měsíc fungování 1,1 milionu uživatelů

Po necelém měsíční fungování dosáhl nový zpravodajský web CNNPrima.cz 1,1 milionu reálných uživatelů. V tiskové zprávě to oznámila televize Prima. „Obzvlášť si ceníme výjimečného úspěchu webu CNNPrima.cz, který za 28 dní navštívilo přes milion reálných uživatelů, naše vize multiplatformního zpravodajství se tak začíná naplňovat,“ je přesvědčený Marek Singer, generální ředitel skupiny Prima.

Výsledky televizní sledovanosti české CNN ovšem Prima nezveřejnila. Soustředí se teď na zvýšení „proladěnosti“ nového kanálu. Jinými slovy motivuje diváky, aby stanici naladili ručně, pokud se tak nestalo na jejich přijímači automaticky.

Z dostupných údajů peoplemetrového měření ATO-Nielsen Admosphere vyplývá, že například v týdnu od 18. do 24. května měla CNN Prima News celodenní share 0,37 % v cílové skupině diváků starších 15 let. Share veřejnoprávní ČT24 byl ve stejném období 4,7 %. Česká CNN plánuje do roka dosáhnout podílu na sledovanosti 1,5 % v cílové skupině 15–54 let, která je pro ni obchodně důležitá.

Celkový počet přehrání videí na CNNPrima.cz přesáhl v květnu 1,7 milionu. Mezi tři nejnavštěvovanější pořady na webu patří Interview, 360° Pavlíny Wolfové a K věci.

„Uživatelé u webu CNNPrima.cz oceňují jeho přehlednost, atraktivní vzhled, uživatelskou přívětivost, ale i to, že přinášíme na český trh odlišná témata. V průběhu května nám skvěle zafungovaly například články o suchu v České republice či potravinové soběstačnosti. Výborný zásah měla interview z TV pořadů i exkluzivní rozhovory přímo pro web, a to hlavně s politiky, ekonomickými či zdravotnickými experty a dalšími osobnostmi,“ sdělil ředitel digitálních aktivit české CNN Tomáš Večeřa.