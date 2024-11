Zakazovat dodavatele v sítích by měla mít vláda jen u kriticky důležitých systémů

Autor: Karel Choc, Internet Info

Přes nesouhlasná stanoviska Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) sněmovní Hospodářský výbor podpořil zákon o kybernetické bezpečnosti ve znění, na kterém byla deklarována shoda mezi regulátorem, poslanci a vládou. Pozměňovací návrh přesouvá rozhodování o případném zákazu určitého dodavatele z NÚKIBu na vládu.





Brněnský regulátor pozměňovací návrh nepodpořil i přesto, že jeho podobu jako výsledek kompromisu připravoval. Právě kvůli nutnosti dosažení dohody se jednání sněmovních výborů opakovaně přerušovalo.

„Bod 9 se tam objevil až po nějakém zafinalizování a my jsme k tomu neměli možnost se dopředu vyjádřit,“ zdůvodnil své výhrady šéf NÚKIBu Lukáš Kintr. Předmětná část podle jeho slov dále zužuje manévrovací prostor pro vládu, která by mohla zakazovat určité dodavatele jen u subjektů zařazených do úrovně kritická, zatímco dle původního znění by tuto pravomoc měla mít i v úrovni vysoká.

Pod kritickou infrastrukturu patří například systém monitorování řídících soustav, SCADA systémy v energetice nebo jádro sítě v telekomunikacích.

Zatímco Hospodářský výbor projednávání materiálu před druhým čtením již dokončil, garanční Výbor pro bezpečnost bude v debatě o něm pokračovat. Část dopoledního jednání proběhla ve vyhrazeném režimu bez přítomnosti veřejnosti. Později s odkazem na tuto neveřejnou část od zpravodaje zákona Petra Letochy zaznělo, že už nyní je jasné, že vláda bude muset k zákazu přistoupit i v případě subjektů zařazených do úrovně vysoká.

„Abychom se vyhnuli arbitrážím ze strany firem, že nenastavujeme předvídatelné prostředí, aby tady mohly podnikat, kdy zákon vyjde, oni si nakoupí zboží a následně vláda řekne, že si to může rozšířit i na vysoké, a vznikne problém. Neměli bychom si házet klacky pod nohy a omezovat to na víc, než je nezbytně nutné,“ zdůvodnil Letocha, proč tuto část pozměňovacích návrhů nepodpoří.