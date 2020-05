 »  Zásilkovna míří do AlzaBoxů, spolupráce funguje zatím jen v Praze

Balíky ze Zásilkovny je od dnešního dne možné vyzvedávat také z konkurenčních AlzaBoxů, společnosti se dohodly kvůli mimořádné situaci na spolupráci.

Kapacita, kterou může Zásilkovna u konkurence využívat, je zatím omezena na několik set slotů. Zásilky je také zatím možné vyzvedávat pouze v pražských boxech a to konkrétně na Praze 8 v Kauflandu, na ústředním autobusovém nádraží Florenc, Invalidovně, v Galerii Fenix, v BB Centru, na Nádraží Libeň, v Horních Počernicích, v Globusu v Čakovicích, v Hloubětíně a v „ Alza prodejně budoucnosti“ v ulici Antala Staška. Postupně by se nabídka měla rozšířit o dalších stovku AlzaBoxů napříč celou Českou republikou, časový horizont pro to je následujících 14 dnů.

„Aktuálně posilujeme vlastní síť doručení na adresu, ale hledáme i další smysluplná řešení, proto pomoc technologické jedničky na trhu vnímáme velmi pozitivně s tím, že si naši zákazníci budou moci své zásilky vyzvednout bezkontaktně. Cena služby bude stejná, jako jsou zvyklí z ostatních výdejních míst Zásilkovny. Zákazník si možnost vyzvednutí svého zboží v AlzaBoxu jednoduše vybere přímo v aplikaci nebo v košíku svého e-shopu,“ říká Simona Kijonková, ředitelka skupiny Packeta a zakladatelka Zásilkovny.