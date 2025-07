Zdravotně postižení a lidé v nouzi nadále budou moci získat internet a volání za nižší ceny

Osoby se zvláštními sociálními potřebami, tedy osoby se zdravotním postižením a které v rámci hmotné nouze pobírají příspěvek na živobytí, nadále budou mít levnější telekomunikační služby. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) vypsal výběrové řízení na poskytovatele takzvaných zvláštních cen.





Zvláštní ceny potřebné skupině spoluobčanů v současné době nabízí O2, T-Mobile, Vodafone a Poda. Zvýhodnění je až 200 korun na měsíc, týká se to mobilního či pevného připojení k internetu, hlasové služby či balík těchto služeb.

“Zvláštní ceny se budou vztahovat jak na pevný, tak i na mobilní přístup k internetu, stejně jako na hlasové služby, a to v souladu se zákonem o elektronických komunikacích. Vybraný poskytovatel bude povinen umožnit oprávněným osobám výběr cenových plánů lišících se od běžných obchodních podmínek, a to formou cenového zvýhodnění ve výši až 200 korun za kalendářní měsíc. Zvláštní ceny budou poskytovány od 1. ledna 2026 do 31. prosince 2028,” shrnul ČTÚ.

Detaily a podmínky účasti jsou uvedeny v tomto telekomunikačním věštníku na webu regulátora. Zájemci mohou podávat přihlášky do 12. září letošního roku. Dotazy lze posílat do poloviny srpna. Otevírání obálek proběhne v polovině září, výsledky budou známy do 30 dnů od skončení řízení.