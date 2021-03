V úterý 2. března 2021 v 18.45 zemřel Radim Pařízek, hudebník a jednatel společnosti Digital Broadcasting. Bylo mu 67 let. „Podlehl komplikacím spojeným s nedávnou operací. Celý náš tým na něj vzpomíná, pracujeme všichni dál, jak by si on určitě přál,“ uvedl provozovatel DVB-T2 Multiplexu 24 v tiskovém oznámení.

Široká veřejnost znala Radima Pařízka díky jeho působení v metalové kapele Citron. V médiích podnikal od roku 1998, kdy založil Radio Čas. To začalo vysílat 1. listopadu 1998. Pařízek tehdy získal frekvence po zaniklém ostravském Radiu Sprint. První skladbou ve vysílání byla Satisfaction skupiny Rolling Stones, ovšem hned po ní odstartoval maraton Papouška Kakadu v podání Viktora Sodomy. Tato píseň se hrála v podstatě nonstop celý týden, na čemž nová stanice založila svou propagaci mezi posluchači v Moravskoslezském kraji.

Pařízkovo jméno bylo spojené i s dalšími rozhlasovými a televizními projekty, například s Rádiem Čas Rock, Rádiem Dálnice, televizními stanicemi Relax a Rebel, pustil se rovněž do provozování digitálních televizních multiplexů.

Poslední rozhovor Radima Pařízka pro DigiZone.cz vyšel v lednu 2019. Redakce Digizone.cz vyjadřuje upřímnou soustrast blízkým Radima Pařízka a jeho spolupracovníkům.