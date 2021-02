Alfredo Coppola (US MAC): Koronakrize pomohla smazat neférové výhody startupů ze Silicon Valley

Letošní rok bude znamenat zajímavé příležitosti pro startupy zabývající se maloobchodem, logistikou, zdravotní péčí, automatizací a robotizací, bezpečností, sdílenou komunikací a vzděláváním, myslí si Alfredo Coppola, Co-CEO amerického akcelerátoru US Market Access Center.

Naopak podniky zabývající se cestovním ruchem a ubytováním, komerčními nemovitostmi, sportem a zábavou, uměním nebo luxusní módou čeká krušný rok a tyto firmy budou muset na trhu hledat nové příležitosti.

„První polovina roku 2020 byla v Silicon Valley velkým šokem pro angel i venture kapitálové investory,“ říká Coppola. Dodává ale, že investoři už zvládli najít nový rytmus. „Naučili se uzavírat obchodní dohody přes online platformy. Velké obchody trvají z procesního hlediska déle, ale investice do výše 1 milionu dolarů se i online odehrávají relativně snadno,“ popisuje současnou situaci z pohledu investičních fondů.

Ačkoliv by se mohlo zdát, že pandemie koronaviru obecně zvýší zájem o startupy orientované na zdraví, ne všichni inovátoři to mají momentálně jednoduché. „Inovace, které nejsou bezprostředně spojené s řešením současné koronavirové situace, byly odsunuty na druhou kolej. Regulační úřady jsou v současné době zavaleny a prioritně se zabývají záležitostmi spojenými s pandemií,“ říká Coppola s tím, že rozvoj trhu zdravotních startupů nakonec není takový, jak by se dalo očekávat.

Pandemie usnadnila vstup zahraničních firem na americký trh

Ačkoliv se v reakci na šíření nákazy pozastavilo konání technologických konferencí a výstav, podmínky pro zahraniční startupy jsou podle Coppoly paradoxně lepší.

„Investoři a korporace se naučili pracovat online, startupy tak mají více příležitostí odprezentovat svůj pitch. Investoři jsou s nimi v častějším kontaktu, a to z jednoduchého důvodu – mají na to víc času než dříve,“ říká. Naopak intenzivnější kontakt s investory znamená pro startupy nutnost lépe se na jednání připravovat a mít svůj byznys mnohem více promyšlený.

„Musí mít vyjasněnou value proposition a byznys model, aby byly schůzky s investory a potenciálními partnery efektivní. Například náš program (USMAC) absolvoval loni rekordní počet online akceleračních programů. Organizovat eventy s investory a setkání startupů se zákazníky bylo relativně jednoduché,“ vzpomíná Coppola.

Pandemie ovlivnila startupovou a inovátorskou scénu po celém světě, avšak různé země reagovaly na nově vzniklé výzvy (ale i příležitosti) podle Coppoly rozdílně. „Všimli jsme si, že vlády zejména asijských států (konkrétně Japonsko, Korea nebo Tchaj-wan) a dále nerozvinutých trhů (Řecko, Turecko, Ukrajina, Gruzie, Kazachstán) zvyšují finanční podporu, která je v rámci programů pro globální expanzi startupů nabízena,“ říká investor.

Dodává ale, že naopak západní státy, zejména Francie, Itálie a Španělsko, finanční podporu pro expanzi na globální trhy naopak stoply. „To nám přijde docela zvláštní. Vypadá to, že se západní země nacházejí ve stavu neproduktivního pozastavení všeho, namísto aby se snažily rychle se adaptovat na nové výzvy a prosperovat dál,“ vysvětluje Coppola.

Startupy ze Silicon Valley ztratily neférovou výhodu

„Před koronavirovou krizí jsme pozorovali rostoucí a prohlubující se neférovou výhodu startupů fungujících v Silicon Valley. V porovnání s evropskými nebo asijskými startupy startupy v Silicon Valley sbíraly více a více kapitálu v mnohem kratším čase. Tím pádem bylo pro tyto startupy jednodušší rychleji růst a stát se úspěšnými v globálním měřítku,“ popisuje změny ve světoznámém centru inovací americký investor.

Pandemie v tomto ohledu podle něj přinesla narovnání trhu. „Silné společnosti absolvovaly IPO (první veřejnou nabídku akcií) a právě nyní nastala chvíle, kdy je pro zahraniční společnosti jednodušší jednat s globálními zákazníky i investory,“ říká.

Inovátoři by si v následujících měsících měli podle Coppoly odpovědět zejména na otázku, zda je jejich produkt skutečně zajímavý pro zákazníky během krize a také jak pandemie ovlivnila trh, na kterém firmy obvykle působí.

Startupy, které už prožily předchozí krize, budou na současnou situaci podle něj reagovat lépe, protože mají už zkušenosti s řešením komplikovaných situací. Zároveň ale podle Coppoly není pro inovátory vhodnější doba než ta dnešní, plná neuvěřitelně rychlých změn.

Byznys je hlavně o kontaktech

V průniku na zahraniční trhy pak podle investora mohou pomoci domácí podpůrné programy. USMAC v Česku spolupracuje například s fondem Seed Starter České spořitelny, který má za cíl podporovat nadějné firmy.

„Otevřenější postoj Silicon Valley vůči zahraničním startupům jsme využili pro navázání spolupráce s organizací USMAC, která usnadní přístup nadějným projektům na zahraniční trhy včetně Spojených států. Českým projektům s globálním potenciálem se tak díky našemu programu ještě více otevírají dveře například do Mekky startupů,“ vysvětluje lídr programu Jiří Skopový.

Právě schopnost nabídnout kromě finanční investice i „soft“ pomoc ve smyslu znalostí a kontaktů usnadňuje firmám expanzi do globálního měřítka. Česká spořitelna také jako součást skupiny Erste může startupům usnadnit vstup do dalších zemí, ve kterých skupina funguje. A ačkoliv je startupový svět předně zaměřený na co nejrychlejší růst, Skopový nevylučuje, že z tohoto odvětví mohou vzejít firmy, které vydrží na trhu i desítky nebo stovky let. Musí ale podle něj splnit několik podmínek.

„Firma by neměla být závislá na technologii jako takové, protože ta postupem času zastará. Klíčová je hodnota pro zákazníka. Founder musí vědět, proč tady jeho firma je a kdo jsou její zákazníci, kteří jsou za nabízené řešení ochotni zaplatit adekvátní cenu. Bez vytváření hodnoty pro lidi je jen malá šance, že tu firma bude i za 200 let,“ dodává Skopový.

Podle Coppoly se pak obecně zahraniční seed starterové programy v situaci, kdy chce jít firma na americký trh, ukazují úspěšné. „V USA jsme například ukázali, že skutečná hodnota byznysu v Silicon Valley není o destinaci, ale především o velmi kvalitních kontaktech po celém světě. Rozhodně si myslím, že by startupy měly mít možnost využívat kontakty celé sítě, která je kolem Silicon Valley vytvořená, a tím dosáhnout lepšího propojení s potenciálními zákazníky, partnery a investory,“ uzavírá americký investor.