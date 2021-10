Amazon uvedl domácího robota, lidé sdílí konspirační teorie kvůli lajkům a křeček vydělává na kryptoměnách

Křeček od června obchoduje s kryptoměnami v kleci, která automaticky nakupuje a prodává tokeny. A ač to vypadá jako vtip, tak to možná bude realita. Křeček je navíc docela úspěšný. Viz též r/mrgoxx a @mrgoxx na Twitteru.

Snaha Facebooku využívat děti a cílit na ně je dlouholetá a Instagram Kids není zdaleka první aktivitou v této oblasti. Další z série článku od Wall Street Journal (Facebook’s Effort to Attract Preteens Goes Beyond Instagram Kids, Documents Show) čerpá z interních informací uniklých z Facebooku. Jde o alarmující zjištění jako vždy, ale je nutné si uvědomit, že Facebook dělá přesně to, co tisíce dalších firem. Hledají cestu, jak vydělávat. A to často i za hranou nebo na hraně etiky. Další díly série najdete v The Facebook files.

TELEgraficky

All 16,777,216 RGB colours ■ btop++ ■ Paint.net 4.3 je venku ■ toybox ■ Stranger Things 4 (viz níže) ■ 25 let od zrození OS/2 Warp 4 ■ SQLime ■ Inkscape 1.1.1 ■ Sony koupilo Bluepoint Games

WEBDESIGN, INTERNET

Čína vyrazila do boje proti “slabošským mužům” na internetu a sociálních sítích. Jde o další klasické cenzurní tažení určující, jaké oblečení či účesy jsou vhodné. Ale také o zásah proti #bigtech, které se v posledních letech příliš vzdálily absolutní kontrole běžné v televizním světě. Navíc televizní svět ohrožují. Dobré čtení v How China’s ban on ‘sissy men’ is impacting big tech.

Metaverzum podle Facebooku: “virtual spaces where you can create and explore with other people”. Tedy, chcete-li česky „virtuální prostory, kde můžete tvořit a objevovat s ostatními lidmi.“ S definici přidává Facebook i 50 milionů dolarů ve fondu na “zodpovědný vývoj metavesmíru”. Je ale něco takového s Facebookem možné?

Google AMP je zlo. Svědčí o tom i enormní obliba Amplosion v App Store v kategorii Nástroje. Lidé si za 3 USD kupují způsob, jak se AMP zbavit.

Používá Google skutečně na 200 metrik pro umístění ve vyhledávání? Podle The Myth of Google's 200 Ranking Factors je to jednoznačný mýtus. A je zajímavé zjistit, odkud vlastně pochází. Protože pak se musíte zamyslet nad tím, co touto záměrnou mystifikací Google sledoval.

Na Bingu je nehledanějším slovem „Google“. Jak je to asi na Seznam.cz? Tvrzení o hledanosti se objevilo u soudu, kde se Google odvolává proti pokutě 4,3 miliard eur od Evropské unie za zneužívání tržního postavení.

Jihokorejský internetový poskytovatel žaluje Netflix kvůli zvýšenému provozu vyvolanému seriálem Squid Game.

Slack měl od čtvrtku výpadek. Na vině měl být problém v DNS vyžadující reset záznamů Slacku v DNS u poskytovatele připojení u uživatelů. Nebo se dalo prostě trpělivě čekat, až se promítnou aktualizace.

HARDWARE

Astro je první domácí robot od Amazonu. Stojí 999 USD a abyste si ho mohli pořídit, musíte získat pozvánku. Můžete to brát i tak, že tady si zaplatíte za betatestování. Detaily v Introducing Amazon Astro, Household Robot for Home Monitoring, with Alexa, Includes 6-month Free Trial of Ring Protect Pro.

Jak funguje nalezení vypnutého iPhonu? Samozřejmě je to prosté, to podstatné vypnuté není. Slouží k tomu (AOP, Always-on Processor) a pochopitelně Bluetooth LE. Samotné nalezení pak samozřejmě vyžaduje přítomnost zapnutých zařízení od Applu, které tak dokáží detekovat vypnutý mobil a zprostředkovat polohu.

Nová loga pro USB-C kabely mají usnadnit výběr. Budou jimi označovány certifikované USB kabely pro rychlost 40 Gbps a kabely a nabíječky pro 240 W nabíjení. USB-IF to oznámilo na webu v PDF souboru. Těžko pochopitelné.

SOFTWARE

Google zabil složky a vede k menší organizovanosti studentů. Pro ty zvyklé vše organizovat do hierarchické složkové struktury je to obtížně pochopitelné, ale možná by si měli zvyknout. Možnost cokoliv najít podle obsahu či jména odstraňuje nutnost důsledného třídění.

Skype opět redesignuje, ale otázkou zůstává, proč by někdo používal Skype. Microsoft tradičně další redesign doprovází slovy o „vylepšeném, rychlejším, spolehlivějším a moderně vypadajícím Skype.“

Blíží se konec nativních her pro Linux? Vzestup Protonu (je zásadním prvkem pro konzoli Steam Deck) by k tomu mohl výrazně přispět. Pokud bude na Linuxu (a doufejme i na Mac OS) možné spouštět verze her pro Windows bez větších problémů, může to být výhra pro hry i pro Linux.

Microsoft oznámil ceny a nové funkce Office 2021. Kancelářský balík bude na trh uveden 6. října a jde o další instalovatelnou verzi Microsoft Office. Nemusíte tak platit měsíční předplatné. Office pro domov a studenty bude stát 149,99 USD, Office pro domov a podnikání 249,99 USD. První balíček zahrnuje Word, Excel, PowerPoint, OneNote a Teams, druhý navíc Outlook a v obou případech pro PC i MAC.

MARKETING A KOMUNIKACE

Zpravodajství EU Reporter o společnosti Huawei zahrnovalo anonymní zpravodajské články, které byly téměř doslovně převzaty z tiskových zpráv společnosti Huawei. EU Reporter mimochodem vydává články i v češtině. Je to poměrně běžná praxe i na českém trhu – vezme se tisková zpráva a přetiskne se jako vlastní článek. Podrobnosti v Huawei’s under-the-radar Brussels blitz.

Jedno video na TikToku vychýlilo výsledky vědeckých studií a výzkumů. Dokonce tisíců studií. Video s 4,1 milionem zhlédnutí přivedlo desítky tisíc lidí na Prolific, platformu pro behaviorální výzkum. A uživatelé, tedy lépe řečeno uživatelky ve věku autorky videa, tam pořádně zamíchaly s “reprezentativností” výzkumu. Dobré poučení, až budete “internetové” výzkumy chtít brát vážně. Podrobnosti ve We recently went viral on TikTok – here's what we learned.

Videa bez titulků? 75 % lidí celkově a 86 % mileniálů má svůj telefon během dne ztlumený. Takže pokud jim ukazujete videa, která vyžadují zapnutý zvuk, tak to nefunguje. A zejména to nefunguje v marketingu a reklamě.

Facebook bude zobrazovat méně konkrétní odhady audience pro reklamy. Na jednu stranu je to asi logický důsledek změn v cílení a na iOSu. Na druhou stranu jsou odhady dosahů u Facebooku dlouhodobě zavádějící. Což souvisí s tím, že Facebook stále hůře cíli reklamu a má problémy s aktivními uživateli. O těch toho ví stále méně.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Facebook pozastavuje práce na Instagram Kids. Bohužel ale podle vyjádření Adama Mosseriho, šéfa Instagramu, stále trvá na tom, že je správné tuto aplikaci vytvořit. Byť proti jsou už všichni okolo. Možná by neuškodilo, kdyby si ve Facebooku uvědomili, že děti na jiný Instagram zvědavé nejsou, chtějí ten, který mají všichni ostatní. A že je tedy nutné zapracovat na tom, aby klasický Instagram byl bezpečný pro děti a aby pro ně nebyl toxický, škodlivý a často až vražedný.

Roblox urovnal spor o 200 milionů dolarů s hudebními vydavateli. Umožňoval hráčům používat nelegálně hudbu při streamování. Na kolik urovnání Roblox přišlo, známo není.

Anonymous zveřejnili image disků od Epiku, společnosti přátelské pro krajně pravicové weby. 160 GB dat obsahuje informace o subjektech jako je The Proud Boys či Qanon. Více i v New leak of Epik data exposes company’s entire server.

Šest tisíc zákazníků Coinbase přišlo o kryptoměny, hackeři využili chybu vícefaktorového ověřování přes SMS v době od března do května 2021.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Proč lidé sdílí konspirační teorie, i když vědí, že nejsou pravdivé? Konspirační teorie ve srovnání s faktickými zprávami vyvolávají vyšší emoční vzrušení. To činí konspirační teorie obzvláště atraktivními pro vyvolání sociální angažovanosti. Prostě to dělají pro vzrušení z toho, kolik lajků a přesdílení dostanou. A čím víc jich dostanou, tím více motivace mají pro další sdílení. Děsivé. Via Why People Share Conspiracy Theories Even When They Know They Are Untrue.

TikTok oznámil dosažení jedné miliardy uživatelů celosvětově. Což nezahrnuje uživatele jeho čínské verze. Pokud ještě stále myslíte, že můžete TikTok ignorovat v marketingu, tak to není dobrý nápad.

Snížit stres tím, že budete provozovat skupiny na Facebooku? Nedělejte to. Čtěte v Unsurprisingly, running Facebook groups to reduce stress leaves women more stressed a ve studii Removing the Mask: Trust, Privacy and Self-protection in Closed, Female-focused Facebook Groups.

YouTube kvůli “násilí” odstranilo 14 let starý mem. ‘I can’t believe you’ve done this’ ovšem na YouTube existuje v záplavě dalších kopií. Po zkouknutí nebudete chápat, proč by něco takového mělo být odstraněno. A ještě méně pak chápat, proč je YouTube stále plné fake news, podvodů a dezinformací.

Facebook oznámil propojení chatování mezi Instagramem a Messengerem. Integrace aplikací Facebooku tak plíživě pokračuje i přes nesouhlasné postoje řady zemí. Detaily v New Group Chat Experiences: Cross-App Chats, Chat Themes, Polls and Watch Together kde jsou i některé další novinky týkající se chatování.

MOBILNÍ APLIKACE

Revoluce: na App Store můžete oznámkovat aplikace od Applu. A jak to tak vypadá, uživatelé si to patřičně užívají a dávájí špatné ohodnocení. Samozřejmě platí to jen pro ty aplikace, které lze z iOSu/iPadOS odstranit a poté získat zpět z App Store. Ty neměnné hodnotit nemůžete.

STARTUPY A EKONOMIKA

Donald Trump tlačil Microsoft ke koupi TikToku, což byla „nejpodivnější věc, na které jsem kdy pracoval“, říká Satya Nadella a je to zajímavé čtení, Obzvlášť když si vzpomenete, jak snaha Trumpa zničit TikTok vůbec nevyšla. Včetně pokračování v podobě koupě Oraclem.

Služba Imgur byla prodána, kupujícím je vlastník Kiku a Whisperu, tedy společnost MediaLab. Imgur udává 300 milionů uživatelů, ale co bude prodej znamenat známo není. Ostatně ani cena. Akvizice MediaLabem prozatím nikdy nepřinesly pohlceným růst. Via Imgur has been bought by the owner of Kik, Genius, and WorldStarHipHop a Celebrating Imgur's Next Chapter.

Na trhu s lokalizačními daty, jehož hodnota dosahuje 12 miliard dolarů, působí mnoho hráčů: sběratelé, agregátoři, tržiště a firmy zabývající se lokalizačními informacemi. Nepříliš veselé čtení v There’s a Multibillion-Dollar Market for Your Phone’s Location Data by si zasloužilo ještě rozšíření o české hráče.

Akcionáři Five9 odmítli akvizici Zoomem v hodnotě 14,9 miliardy dolarů. Transakci prošetřovali i regulátoři. Zoom plány koupit Five9, cloudové kontaktní centrum, oznámil v červenci tohoto rok.

Google ruší plány na Plex, vlastní bankovní účty. Jde o zásadní změnu #fintech strategie Googlu, ktereá je možná ovlivněná i odchodem klíčového člověka. Bankovní účty měly být pochopitelně úzce propojeny s Google Pay. Applu mezitím úspěšně funguje Apple Card. Užitečné starší čtení v Google Pay Becomes Google Plex to Manage Your Day-To-Day Finances.

