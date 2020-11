Apple prý dělá na vyhledávači, jak se zbavit Flashe a kolik stojí satelitní internet od SpaceX

Rozhovor s šéfem Tumblru o budoucnosti sociálních sítí, práci na dálku a poučení od TikToku. Připomeňme, že Tumblr přes Yahoo a Verizon Media nakonec skončil u firmy Atomattic, tvůrce WordPressu. A teď by prý rád byl platformou, kde umělci a tvůrci vydělávají peníze. Zajímavé čtení.

Oznámení o odloženém uvedení hry CyberPunk 2077 na prosinec vyneslo vývojářům výhrůžky smrtí.

Joe Rogan dal v podcastu na Spotify slovo Alexu Jonesovi a vyvolává to rozepře. Alex Jones je šiřitel lží, fake news a dezinformací z webu InfoWars, který byl v roce 2018 odstraněn ze Spotify, YouTube a dalších služeb. V tříhodinovém podcastu samozřejmě šířil řadu lží, výmyslů a konspirací. Moderátorovi se vůbec nepodařilo mu v tom bránit. Objevuje se otázka, jak se Spotify má chovat k podobným případům a jak bude muset nastavit pravidla pro podcasty. Podstatné čtení najdete v Joe Rogan, Alex Jones and Spotify’s illusion of neutrality a Spotify Is Defending Alex Jones' Appearance On „The Joe Rogan Experience“.

Cyberpunk 2077 má zpoždění ■ AMD koupí Xilinx za 35 miliard USD ■ Apple koupil Vilynx ■ Microsoft Clarity je venku ■ Intel koupil SigOpt ■ Rozhovor se Simonem Stålenhagem ■ Corsair koupil EpocCam ■ Sony chce koupit Crunchyroll ■ StreamSuggest ■ V USA zdražil Netflix

Práce z domova v USA naráží na FUP operátorů. Nikoliv ovšem na FUP u mobilních, ale u pevných připojení. V USA je poměrně běžné, že i pevná připojení mají určitý strop přenesených dat na měsíc. Množství lidí na home office navíc znamená zvýšenou zátěž a operátoři omezení zavádějí.

Appleprý posílil snahy o vytvoření vlastního internetového vyhledávače. Důvodem prý může být i to, že antimonopolní žaloba amerických úřadů napadá mimo jiné i lukrativní dohodu mezi Applem a Googlem. Článek Financial Times ale toto tvrzení zakládá na tom, že nové vyhledávání v iOS 14 přímo ukazuje výsledky. Pokud tím tedy myslí nesmyslné „Siri Suggestions“, tak je více než jisté, že to „posílení snah“ se prozatím výrazně míjí účinkem.

Vimeo uvedlo Vimeo Record, zdarma dostupné videozprávy. Nikoliv videochat, ale videozprávy. Potřebovat budete jenom rozšíření pro Chrome.

Glenn Greenwald opustil Intercept. Jako důvod uvádí cenzurování svých článků. V roce 2013 byl přitom jedním ze zakladatelů Interceptu. Cenzurovaný článek odmítli editoři Interceptu vydat, dokud z něj Greenwald neodstraní pasáže kritické vůči Joeu Bidenovi. Zajímavé na konci Greenwalda v Interceptu je to, kam zamířil – na Substack. Což je v zásadě platforma pro tvorbu a rozesílání e-mailových newsletterů.

Starlink od SpaceX vyjde na 99 USD měsíčně a 499 USD jednorázový zřizovací poplatek (za satelitní terminál, trojnožku a Wi-Fi router). Plyne to z e-mailu poslaného zájemcům o beta testování. Rychlost přenosů by měla být 50–150 Mb/s a latence 20 až 40 ms. Na oběžné dráze už je skoro 900 satelitů, stále zlomek cílového počtu. Další detaily ve SpaceX prices Starlink satellite internet service at $99 per month, according to e-mail.

Máte problémy se zvukem v Apple AirPods Pro vyrobenými před říjnem 2020? Apple oznámil, že sluchátka zdarma opraví – tedy pokud se problém projevuje jako „praskání nebo statické zvuky, které se zvyšují v hlasitém prostředí, při cvičení nebo při telefonování“. Případně pokud máte problémy v podobě „ztráty basů či zvýšení zvuku na pozadí“.

Ztráta možnosti platit na Amazonu pomocí Apple Card byla „technickým problémem“. Je to vlastně docela fascinující, protože Amazon v pátek 23. října znemožnil placení přes Apple Card, odstranil ji ze systému a všichni, kdo ji měli uloženou, o uložení přišli. Via Amazon blames ‘technical issue’ for removing Apple Card as payment option.

Pokud jste si kdy koupili něco pro Oculus a zrušíte účet na Facebooku, o vše přijdete. Smazání účtu na Facebooku znamená smazání nákupů a deaktivace účtu na Facebooku vám znemožní používat Oculus. Facebook přitom vynucuje přechod na účet na Facebooku místo odděleného účtu pro Oculus, řešení tedy neexistuje. Nemažte ani nedeaktivujte účty. A doufejte, že vám je nesmaže nebo nezablokuje sám Facebook. Via Facebook will delete your Oculus purchases if deactivate your social media.

Make Me a Zombie je další web, kam nahrajete fotku a ona z vás udělá zombie. Služba je tradičně velmi oblíbená na sociálních sítích. A má tradičně problém v tom, k čemu vlastně budou získané fotografie sloužit. Na druhou stranu, naše obličeje má už dnes tolik subjektů, že i kdyby se něco špatného dělo, horší už to asi být nemůže.

Call of Duty: Black Ops Cold War potřebuje až 250 GB prostoru na disku. Tedy pokud budete chtít hrát ve 4K a v ultra nastavení a ray tracingu. Pokud ne, tak „postačí“ 175 GB. Zachránit vás může multiplayer s potřebou 50 GB.

Nová AI od Googlu převádí webové stránky na videa. Vyzkoušet to zatím nemůžete, ale podívat se na to, co tím Google myslí, je možné v Automatic Video Creation From a Web Page.

Od příštího roku budou muset hráči Minecraftu začít používat účet u Microsoftu. Včetně těch, kteří doposud hrají Java verzi Minecraftu a používají původní účet u Mojangu. Viz JAVA EDITION IS MOVING HOUSE, kde zjistíte, jak k migraci dojde (bude čekat, hra vám řekne, nic sami vyvolat nemůžete). Pomoci může i JAVA Account Migration FAQ.

Facebook zveřejnil studii o výkonnosti inzerce s ohledem na počty zobrazení. Má „překvapivý“ závěr, tedy že reklamu musí člověk vidět víckrát, aby byla úspěšnější, ale zase to nesmí být tak moc opakování, protože pak to škodí. Pokud jste snad čekali něco konkrétnějšího, tak bohužel. Detaily v A Data-Driven Exploration of Optimal Ad Frequency.

IKEA nechala kompletně přetisknout celý katalog, protože jedna fotka mohla být chápána rasisticky. Tohle je hodně zajímavý příběh – a tohle je jeden z mála článků, kde je předmětná fotka i její náhrada. Podle některých zdrojů firma katalog přetiskuje a podle jiných se stránka vytrhne. Nejspíš podle zemí. IKEA tiskne přes 200 milionů výtisků svého katalogu.

GitHub vyhodil YouTube-dl po stížnostech RIAA. Protipirátská organizace tvrdila, že open source nástroj je používán pouze pro pirátství. Nejde o nic jiného než účelovou lež. GitHub patří Microsoftu, takže by se dalo čekat, že nekapituluje po prvním výhružném dopise. Via GitHub boots popular YouTube download tool after RIAA claim.

Chcete-li se s předstihem zbavit Flashe ve Windows 10 a 8.1, tak je to možné. Microsoft uvolnil KB4577586 a můžete tak odstranit Flash ještě dříve, než bude na konci roku odstraněn automaticky.

Web kampaně Donalda Trumpa byl hacknut. Útočníci na něj umístili zprávu o zabavení domény FBI, doplněnou o kryptoměnový podvod. Komunikační šéf kampaně hack potvrdil.

Divíte se úspěšnosti ransomwaru? Polovina zaměstnanců podezřelý e-mail otevře. 73 % zaměstnanců používá firemní zařízení pro soukromé účely a s nástupem vzdálené práce 60 % uvádí, že se soukromé využití zvýšilo. Detaily a další čísla v Half of employees admit to opening emails they considered suspicious a Company-issued Computers: What are employees really doing with them?

Nitro PDF unikla data a je to hodně velká nepříjemnost pro velké firmy jako Google, Apple, Microsoft, Chase, Citibank a další. Nitro slouží k vytváření, úpravám a podepisováním PDF. Firma 21. října upozornila, že došlo k bezpečnostnímu incidentu. Měl být menší a bez dopadu na data uživatelů. Cyble ale upozorňují, že někdo prodává data o uživatelích (70 milionů záznamů) a 1 TB dokumentů, které pocházejí z tohoto hacku. Via Expert Commentary: Massive Nitro Data Breach Impacts Microsoft, Google, Apple, More.

Microsoft znemožní v Internet Exploreru otevřít některé weby a uživatele požádá, aby je otevřeli v prohlížeči Edge. Podrobnosti v Redirection from Internet Explorer to Microsoft Edge for compatibility with modern web sites, a pokud chcete vědět, jakých webů se to týká, tak zde najdete XML dokument s jejich seznamem. Je mezi nimi paradoxně jediná .cz doména – rangdebasanti.cz.

Šéf Twitteru Jack Dorsey ve skutečnosti Twitteru nešéfuje. Stará se o své osobní vášně a většinu zásadních rozhodnutí v Twitteru deleguje. Via Twitter’s Jack Dorsey: A Hands-Off CEO in a Time of Turmoil.

Instagram Live je nově prodlouženo na maximálně 4 hodiny. Zároveň je dostupný Live Archive, kde živá videa zůstanou 30 dní a je možné je stáhnout do telefonu/tabletu.

Na Telegramu se objevil velký problém. Týká se revenge porn a provozovatel dělá, že nic nevidí. Via Telegram's massive revenge porn problem has made these women’s lives hell.

Twitterový účet kardinála Dominika Duky (@dominikduka) byl nejprve omezen, aby o pár dní později byl zcela zablokován. Omezení účtu se děje zcela běžně a bývá bez problémů řešitelné, málokdy končí tím, že je účet zablokován kompletně (a zpravidla už nenávratně). Omezení účtu může vyvolat spamování, používání pomůcek pro lajkování a sledování, podezření na hacknutí účtu, podezřelé přístupy na účet, mazání velkého počtu příspěvků, ale i nahlašování účtu a řada dalších důvodů (Twitter je nikde neuvádí).

Facebook po mnoha letech pochopil, že online nemáme pouze jednu identitu. Pro hráče her konečně umožňuje používat pseudonymy (Player Names) a avatary místo skutečných fotek. Pseudonym ale bude možné použít pouze uvnitř her, na Facebooku samostatném stále platí povinnost používat skutečná jména. Via Facebook embraces online pseudonyms, starting with gamers.

Federální soud blokuje plán Donalda Trumpa zakázat TikTok. Souhlasil s argumenty tří tiktokerů, že zákaz služby v USA by porušil jejich práva plynoucí z prvního dodatku americké ústavy.

Náhledy odkazů v chatovacích aplikacích zásadně plýtvají daty i baterií. Velmi konkrétně to ukazuje čerstvá studie, která upozorňuje i na rizika malwaru či rozšíření osobních a důvěrných informací. Nepřekvapí, že největší dopad má Messenger a Instagram – pokud odkaz vede na velký soubor, aplikace ho stáhnou. Obě aplikace spustí i JavaScript obsažený v odkazu. Shrnutí ve Study shows which messengers leak your data, drain your battery, and more:

Audible (patří Amazonu) přidalo sto tisíc zdarma dostupných pocastů. Pro přístup k nim nebudete potřebovat předplatné a jsou dostupné přímo na www.audible.com/ep/podcasts.

Vyhledávání Googlu na iPhone/iPadu/Android umí zobrazovat 3D halloweenské předměty v prostoru. Nejsnazší je spustit aplikaci Google a vyhledat halloween, jack-o-lantern, human skeleton, cat, dog a german shepherd. Ve výsledcích najdete kartu, která spustí 3D pohled. Ten využívá toho, co umí telefony, takže pokud váš telefon tohle nepodporuje, tak samozřejmě smůla.

PayPal zrušil účet společnost Epik. Ta toho má hodně společného s pravicovými i krajně pravicovými aktivitami, včetně Proud Boys, Gab a dříve i 8chan. PayPal se ale dušuje, že s tím to nijak nesouvisí a že jde čistě o finanční rizika. Nevyřčené zůstává praní špinavých peněz a také existence Masterbucks, digitální měny Epiku. Ta neprošla potřebným právním procesem a hovoří se o vyhýbání se daním. Zajímavé čtení v Home to Proud Boys domain, Gab, and other right-wing sites posts unhinged letters after PayPal cuts ties.

Facebook oznámil finanční výsledky: 21 miliard dolarů obratu a klesající počty uživatelů v USA. Ve světě ale stále roste. Pokles v USA (a Kanadě) má dle Facebooku být následkem pandemie – vyšší čísla na jaře totiž měla vyvolat právě první koronavirová vlna. Pro další čtvrtletí se v USA i v Kanadě očekává mírný pokles nebo žádný růst.

Under Armour chce prodat MyFitnessPal za 345 milionů dolarů. V roce 2015 ho koupili za 475 milionů dolarů.

Apple musí zaplatit (dalších) 502,8 milionu USD za porušování VirnetX VPN patentů. Apple se chystá odvolat. Nutno dodat, že již dříve v tomto roce též společnosti zaplatil 404 milionů dolarů – pře se táhla od roku 2010 a dostala se až k Nejvyššímu soudu.

Twitter si o 14 % polepšil v příjmech, počty uživatelů ale nerostou. 187 milionů mDAU (monetizovatelných denních aktivních uživatelů, vlastní vymyšlená metrika Twitteru) je pouze o milion víc oproti předchozímu čtvrtletí. Meziročně 29% růst. Více v Twitter revenue rises 14%, but user growth fails to impress.

Deset trendů pro sociální média v roce 2021 je infografika vzniklá ze Social Media Trends 2021 Global Report – Hubspot a Talkwalker se dotazovali expertů na sociální média.

