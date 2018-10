 »  Aukce kmitočtů pro 5G sítě? Ve hře je návrat státního Telecomu

Aukce kmitočtů v pásmu 700 MHz, od které si Český telekomunikační úřad i širší veřejnost slibují, že by mohla na tuzemský trh přitáhnout čtvrtého mobilního operátora, je pod palbou z několika stran. Kromě toho, že ministerstvo vnitra stále nevzdalo své snahy o vyhrazení části frekvencí pro potřeby bezpečnostních složek, se během připomínkového řízení objevil ještě jeden návrh – aukci vůbec nepořádat.

Projekt má název 700NET a počítá s tím, že by frekvence uvolněné po televizním vysílání stát vložil do státního podniku, který by pak přístup do sítě operátorům velkoobchodně prodával. Takovýto podnik, u kterého se přímo nabízí přirovnání k historickému kolosu SPT Telecom (a později Český Telecom), by pak mohl uspokojit i zmíněné požadavky resortu vnitra.

Materiál, který v kuloárech koluje nepodepsaný (a s poctivě vymazanými metadaty), předpokládá, že by stát pro získání know-how přizval joint-venture partnera. Nejprve s menšinovým podílem, avšak s opcí získání majority v horizontu tří let po dokončení výstavby sítě. Logicky se tu nabízí společnost CETIN, sesterská firma operátora O2 a nástupce Telecomu, která má v Česku v této oblasti know-how i zázemí největší. Dokument však zmiňuje jako možné kandidáty kromě CETINu i ČEPS Invest, ČEZ Distribuci, Sitel nebo francouzský Orange, který působí na sousedním Slovensku.

Podle zdrojů blízkých ministryni průmyslu a obchodu Martě Novákové se toto řešení šéfce resortu zamlouvá. Oficiálně ale ministerstvo říká pouze to, že cílem je, aby došlo ke skutečné optimalizaci, tedy snížení cen, a zároveň aby nedošlo k deformaci konkurenčního prostředí. „Těmto dvěma hlavním prioritám jsou a budou podřízeny veškeré kroky, které v této věci vláda podnikne,“ říká k možnosti zrušení aukce mluvčí ministerstva Milan Řepka.

Lupě se podařilo zjistit, že tím, kdo za návrhem 700NET stojí, je Jiří Polák. Bývalý poradce ministra průmyslu Martina Římana, premiéra Jana Fischera a později také slovenského ministra hospodářství Tomáše Malatinského. Když se Malatinský stal poradcem předchozího českého ministra průmyslu Tomáše Hünera, znamenalo to na přelomu roku 2017 i Polákův krátký návrat na MPO. Právě během této doby vznikl nápad na státního operátora.

Úryvek z materiálu o projektu 700NET

„Státní podnik v kritické infrastruktuře je normální a logický. Když stát telekomunikace nevlastní, stejně je intenzivně reguluje,“ vysvětluje Polák, který v současnosti působí coby partner či vlastník ve dvou poradenských společnostech a má za sebou několik projektů pro banky na Slovensku, v Česku, Polsku a Lucembursku.

Inspirací tu je někdejší RadioMobil – společnost vlastněná tehdy ještě státními Českými Radiokomunikacemi a konsorciem CMobil (s majoritním vlastníkem Deutsche Telekom), která v tuzemsku od roku 1996 provozovala druhou mobilní síť, dnešní T-Mobile. Nový státní podnik by se v budoucnu podle Polákova plánu mohl stát dokonce budovatelem a provozovatelem všech sítí elektronických komunikací stavených z dotačních peněz, tedy kromě mobilní „sedmistovky“ třeba i optiky.

Lidé z telekomunikačního byznysu a jeho okolí však návrhu většinou nevěří a český trh a celou digitální ekonomiku by podle nich spíš poškodil. První riziko se týká narušení hospodářské soutěže, konkrétně toho, zda by se takovému operátorovi nedostávalo nedovolené podpory od státu a jestli by tedy Česku nehrozila sankce od Evropské komise. 700NET by tak bez diskuse zaměstnal hodně lidí na antimonopolním úřadu.

„Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nemá v tuto chvíli dostatečné informace o tom, za jakých podmínek by docházelo k pronájmu kmitočtů příslušným subjektem, a proto nelze posoudit, zda by taková spolupráce byla potenciálně způsobilá omezit hospodářskou soutěž,“ uvádí tiskový mluvčí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Martin Švanda s tím, že znaků nedovolené podpory zná Evropská komise několik.

„Koncentrace kmitočtů pásma 700 MHz v jedněch rukou představuje přesný opak infrastrukturní soutěže, kterou chce regulátor touto aukcí podpořit. Znamenalo by to, že celoplošné mobilní sítě 5G v České republice v tomto pásmu rychle nevzniknou,“ komentuje návrh ředitel regulace Vodafonu Richard Stonavský.