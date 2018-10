 »  Anna Lenerová (O2 TV): Fungují nám sporty i videotéka. Ale 4K je zatím věcí budoucnosti

Obojího. Pokud jde o skladbu lineárních kanálů v jednotlivých balíčcích, byla vždy vytvářena průřezem, abychom mohli uspokojit všechny členy rodiny, a sport byl taková třešnička na dortu. Ale teď, když jsme se do sportu opřeli doopravdy, stává se sportovní obsah hlavním argumentem pro případné zájemce.

To se týká videotéky, nebo programové skladby?

Přesně tak. Dřív jsme se snažili ukázat, že vysíláme exkluzivní sportovní obsah, ačkoli obsahově je naše televize zaměřená na rodiny. Snažíme se obsáhnout ty nejlepší dětské pořady, rodinné filmy i zajímavé dokumenty, tedy vše, co rodina v televizi hledá.

Že nám sport funguje, hrdě říkáme na všech tiskových konferencích, pořádaných po akvizici jednotlivých sportovních práv. A říkáme to proto, že nám sport opravdu funguje. Vidíme to na sledovanosti i na rostoucím počtu našich zákazníků.

To bude jasné ve čtvrtletních výsledcích, které pravidelně zveřejňujeme. Ale rozhodně vnímáme pozitivní ohlasy. (V prvním pololetí využívalo služeb operátora 250 tisíc zákazníků a jako IPTV a OTT platforma vykazovala O2 TV celkem 287 tisíc aktivních set-top boxů, pozn. redakce.)

Zahraniční sportovní přenosy nefungují tak dobře jako české soutěže?

To se tak nedá říct. Osobně si myslím, že všichni úspěšní operátoři vysílají sport, a to jak lokální, tak ten nejzajímavější ze zahraničí.

Koho považujete za úspěšné operátory?

Sleduji třeba Sky, který zavedl na trhu řadu sportovních kanálů exkluzivně dostupných pro jejich zákazníky. Ale třeba i beIN Sports, jeho distribuční metoda je trochu jiná, nejedná se o kanál dedikovaný čistě pro jednoho operátora, ale jednoznačně se řídí strategií, která spočívá v přenosu nejexkluzivnějších a nejzajímavějších sportů zakódovaných a placených. A s tím souvisí i obrovský distribuční nárůst této platformy.



Autor: O2 Anna Lenerová.

Jak funguje speciální nabídka balíčku sportovních programů, spuštěná o letošních prázdninách?

Služba O2 TV Sport Pack funguje velmi dobře, aktuálně ji využívají již desetitisíce diváků. Jde o produkt zacílený na ty největší sportovní fanoušky, kteří bez sportu nechtějí být, ale zároveň mají předplacené jiné služby. Ty pak chtějí buď kombinovat, nebo z nějakého důvodu je nechtějí rušit a přecházet k nám, ale zároveň chtějí sledovat náš fotbal nebo tenis.

Funguje nějaká slevová politika pro restaurace, které svým zákazníkům zprostředkovávají sportovní přenosy od O2 TV?

Samozřejmě máme byznysovou nabídku zacílenou na restaurace a bary, protože pochopitelně chceme, aby v těchto podnicích O2 TV bylo. Primárně ovšem nehovoříme o slevě, ale o spolupráci. Spolupracujeme se Staropramenem a máme potvrzeno přímo od hospodských, že jsou s naší nabídkou spokojeni. Spokojen je i Staropramen, kterému zase funguje zvýšená výtoč, především při exkluzivních sportovních přenosech.

A co restaurace, ve kterých nemají na čepu Staropramen?

Naším aktuálním cílem je maximální rozšířenost naší nabídky v podobných podnicích, a proto jsme nastavili i pro restaurace bez podpory pivovaru výhodné podmínky. Nová nabídka počítá s cenou 3333 korun za balíček O2 TV Business + O2 Internet Optimal. Zároveň umíme nabídnout i O2 TV Business i pro zákazníky, kteří mají internet od jiného poskytovatele. V součtu tak nyní máme více než čtrnáct set lokalit s O2 TV pro veřejnou projekci. Tyto restaurace, bary a hospody si mohou sportovní fanoušci i pijáci dobrého moku najít na přehledné interaktivní mapě na našich webových stránkách.

O kolik je nabídka pro podniky levnější než pro normálního diváka?

Je samozřejmě zvýhodněná, nicméně z důvodu, že se jedná o hromadnou projekci, musí být vypořádána tak, aby bylo možné legálně produkt využít pro hromadnou projekci. Tato práva jsou dražší než řešení pro domácnost. Nicméně naše nabídka je postavená tak zajímavě, že pro hospody rozhodně není cena bariérou, aby si tento produkt pořídily.

Získá majitel podniku nějakou výhodu, když si podnik obranduje O2 TV materiály?

Samozřejmě, dává tím najevo, že v rámci veřejné produkce nabízí O2 TV Sport. A pochopitelně dostává zvýhodněnou nabídku, kdy cena služby není žádnou překážkou pro její pořízení.

Jaké další sporty plánujete zařadit? Nebo stačí českým divákům fotbal a hokej?

Fotbal je jednoznačně nejsledovanějším sportem, za ním je hokej, po něm tenis, na ty se soustředíme primárně. Pak následují sezónní sporty, tam dost záleží na tom, jak se aktuálně daří našim sportovcům. Následují sporty, které sice oslovují menší počty fanoušků, ale tím nadšenější.

Co třeba bojové sporty?

Bojové sporty jsou extrémně populární a zájem o ně jednoznačně stoupá. Spousta lidí se jim aktivně věnuje, v O2 TV pokrýváme hodně lokálních eventů, které naše diváky rozhodně zajímají. Za tři roky se nám podařilo získat vysílací práva na všechny nejprestižnější domácí MMA galavečery. Nyní na podzim poběží také další ročník reality show Oktagon, a dá se proto říci, že O2 TV se stala domovem bojových sportů.

Jaký je zájem o vysílání multidimenze?

Multidimenzi využíváme u různých sportů různě. Nejvíce ji využíváme pro fotbalovou Ligu mistrů, když se hraje paralelně více zápasů. Někdy se pak stane, že zápas, který byl jasnou první volbou, se po prvních deseti minutách vyvíjí natolik předvídatelně, že jasně vidíme vývoj na sociálních sítích ve smyslu, „podívejte se, jak válí Řím“. A v tu chvíli začnou diváci přepínat, i když zatím tuto možnost využívají hlavně skalní fanoušci.



Autor: Bohumil Herwig Ukázka multidimenze ve vysílání O2 TV.

A jiné sporty?

Třeba hokej má multidimenzi koncipovanou úplně jinak, využíváme různé pohledy kamer, třeba z trestné lavice. Chystáme kamery na helmách rozhodčích. Nabízíme tak unikátní obsah, hokej využívá své dynamiky, u fotbalu má smysl v rámci multidimenze nabízet další zápasy, kamera na prsou rozhodčího by asi až tak zajímavá nebyla. Navíc u české domácí fotbalové ligy nabízíme díky multidimenzi unikátní systém Tracab, díky kterému je možné porovnávat v reálném čase aktuální statistiky hráčů či týmů.

Ale u fotbalu funguje videorozhodčí také.

Ano, ale hokej je v tomto ohledu mnohem dynamičtější a takto získané záběry se pak dají lépe využít.



Autor: Karel Choc Fotbalový zápas oživují i kameramani u postranních čar.

A box by byl ještě dynamičtější…

Zkoušeli jsme umístit kameru na rozhodčí u MMA zápasů, na které se specializujeme. Získali jsme tak úplně nový úhel pohledu, a navíc bylo mnohem lépe slyšet pokyny trenérů z obou rohů, což zase bylo zajímavé pro naše diváky.

To ale může fungovat pouze u českých turnajů.

Přesně tak, ale musím říct, že česká MMA scéna je ohromně populární.

Zvažujete zařazení nějakých dalších programů? Hodně IPTV platforem teď přidává Ultra HD (4K) kanál NASA TV. Uvažujete o nějakém 4K kanálu?

Osobně považuji opravdový 4K content za extrémně náročný na celé řešení, samotnou síť nebo set-top boxy.

Ale nový O2 TV box příjem 4K umožňuje…

Ano, ale potřebujete hlavně zajímavý obsah. Máme možnost přebírat řadu sportovních pořadů ve 4K rozlišení, ale třeba zápas Ligy mistrů v Ultra HD formátu je už jenom z pohledu nákladů velmi drahý.

O kolik? Je třeba čtyřikrát dražší, nebo ještě víckrát?

Je to ještě víckrát. Proto čekáme, až se z Ultra HD stane jakýsi standard a bude dostatek nativního obsahu. V tento moment by nám dostupný 4K obsah nestačil ani na jeden kanál. Osobně považuji Ultra HD spíše za PR efekt, který si divák ve výsledku ani moc neužije. Protože aby si ho užil, musel by být ve 4K komplet celý přenos.

A také dostatečně stabilní linka.

Přesně tak, je to velká spousta vzájemně souvisejících věcí. Ultra HD je samozřejmě velké lákadlo, ale v současnosti je to podle mě spíše marketingový buzz.

A ve vašem portfoliu lineárních stanic vám nějaký kanál chybí, nebo naopak uvažujete o vyřazení některého z nich?

Řekla bych, že jsme jako O2 TV známí tím, že se nebojíme do nabídky našich kanálů aktivně zasahovat, jakmile získáme pocit, že přínos daného programu pro naše diváky není takový, jaký bychom očekávali.

Protože velmi dobře víte, kolik lidí na které programy kouká.

A také sledujeme, jak se sledovanost jednotlivých kanálů vyvíjí v čase. Stává se, že zařadíte nějaký program, který na začátku generuje vysokou sledovanost, ale postupně začne stagnovat. Program se může přestat vyvíjet nebo změní svoji programovou strategii nebo se změní politika jeho majitele, přestane investovat do svého zaměření a postupem času začne pouze využívat a recyklovat obsah, který má. Pak se takový kanál stane pro nás a naše diváky nezajímavý.



Autor: O2 Anna Lenerová.

Co třeba kanály AMC? Nedávno je jeden operátor vyřadil, což vzbudilo veřejnou přestřelku v médiích.

Osobně jsem měla radost, že konečně někdo začal dělat to, co my a co považuji za správný přístup. Nevýhodou akvizice kanálů je, že třeba ze začátku máte dva dětské kanály, každý trochu jiný, a skládáte z nich portfolio. Ale programy se postupně začnou různě spojovat a začnou své pozice využívat proti operátorům. Ti tak ztratí svobodnou volbu výběru konkrétního kanálu.

Podobně ale funguje i nákup filmů, také vám ke každému hitu prodají několik béčkových a céčkových snímků.

Ano, ale i u filmů můžete v rámci nákupu vybírat konkrétní tituly a vyjednat si dobré obchodní podmínky.

Také máte jako největší tuzemský IPTV operátor poměrně dobrou vyjednávací pozici…

A třeba u naší O2 Videotéky se nám ji také daří využívat. Aktuálně jejím prostřednictvím nabízíme nejvyšší počet hollywoodských studií, jaký jsme kdy měli.

Více než HBO Go?

My bereme HBO Go jako ideální doplněk naší Videotéky. Řada titulů je sice dělaná přímo pro ně, ale je i spousta takových, ke kterým se nedostanou. V naší O2 Videotéce seriály zatím nejsou, ale zase máme přístup ke všem hollywoodským studiím, co se týče filmů. A podařily se nám dohody s většinou dodavatelů obsahu vyjednat tak, že náš zákazník se ke kinonovinkám dostane ještě čtrnáct dní před distribucí na DVD.

Což ale HBO umožňuje svým předplatitelům také.

A to je něco, co ještě před dvěma lety bylo úplně nepředstavitelné. Díky dohodě se všemi hollywoodskými studii máme velice širokou nabídku a naši klienti tak nemusí „zkoušet, jestli u nás vyhlídnutý titul z kinodistribuce najdou, nebo ne“, protože většinou tam požadovaný snímek opravdu je. A to často ještě v době, kdy kina ještě ani nestačila sundat premiérové postery ze citylightů. Ten byznys se obrovsky zrychlil a výrazně změnil.

Videotéka O2 TV.

Vrací se vám proaktivní přístup v zájmu diváků o O2 Videotéku?

Teď už ano. Dříve byla O2 Videotéka jakýmsi „unique selling proposition“ pro IPTV platformy, tedy něčím, na čem jsme mohli zájemcům ilustrovat výhody naší služby. Dnes už se diváci naučili tyto služby využívat, i když jsme si to neskutečně vydřeli, propagace O2 Videotéky byla a je součástí neustálé komunikace a dnes nám tato strategie přináší výsledky.

Kolik procent z vaší zákaznické báze aktivně využívá O2 Videotéku?

Naprostá většina jich není, ale výsledný poměr je diametrálně jinde než třeba před šesti lety. Tehdy to byla spíš technická inovace, ale dnes už není ničím neobvyklým, aby rodina pouštěla dětem Disney filmy z naší videotéky třeba během státního svátku nebo nedělního dopoledne.

Zkoušeli jste jednat s Netflixem?

Podle mě Netflix celou on demand horečku rozpoutal, díky němu začali diváci zjišťovat, co to vlastně je VoD content.

Navíc exkluzivně vytvořený.

Ano, čímž nám pomáhá k celkové osvětě placených služeb. Netflix má exkluzivní super content, ale na druhou stranu my máme HBO on Demand, tedy službu s největší koncentrací těch nejlepších seriálů, které se na Netflixu neobjeví. Myslím si, že když lidé začali slýchat o Netflixu, naučili se i víc využívat třeba právě HBO on Demand systém. A přesně těmto ambicím se snažíme jít naproti, protože i tam jsou naši diváci.

A zkoušeli jste s Netflixem jednat?

S Netflixem se dá jednat úplně normálně, nejsou nijak nepřístupní, když získáte ten správný kontakt. Ale v současnosti jsou pro ně mnohem důležitější jiná teritoria, na která se soustředí. Tomu také odpovídá systém, kterým na jednotlivé trhy vystupuje a pracuje s nimi. Samozřejmě, že Netflix je fenomén, který zajímá snad úplně všechny. Oni umí správně pracovat s contentem a dokážou ho zajímavě prodat.

Co se mu naopak nedaří?

Velkým problémem je stále ještě chybějící lokalizace, která je pro českého diváka stále extrémně důležitá. Navíc nabídka Netflixu je relativně nevýhodná tím, že její základ je tvořen seriály, nabídka filmů a hlavně filmových novinek z kin tak extra již není. Proto považuji naši O2 Videotéku za fantastickou, protože jsou v ní zastoupena všechna hollywoodská studia a naši diváci tak mají přístup ke všemu požadovanému obsahu. Netflix zatím podle mě funguje jako doplněk, není hlavní službou. A musíte být opravdu velkým seriálovým fanatikem, abyste si vystačil jen s nabídkou Netflixu.



Zdroj: O2 Nový 4K set-top box vyvinutý exkluzivně pro O2 TV.

Jaký je zájem o nově vyvinutý O2 TV set-top box?

Slušný, lidé se učí využívat nové funkcionality užívat a obecně přístroj přijímají velmi dobře, i díky novému a hezčímu grafickému rozhraní.

Jak byla úspěšná ta akce, když jste půjčovali zdarma set-top box na měsíc?

Rozhodně to byla náročná akce.

Nový 4K set-top box tedy nebudete zapůjčovat?

Nejspíš ne. Už z principu neradi rozdáváme věci, ale dáváme raději zákazníkům „ochutnat“, jak fungují a co všechno jim nabízí.

Bavili jsme se o datech, ze kterých získáváte přehled o diváckém chování. Neuvažujete třeba o jejich prodeji mediálním agenturám?

Primárně tato data využíváme pro sebe. Ale máme i řadu partnerství, v rámci nichž se snažíme získaná data dále rozvíjet a různě využívat.

Třeba ve spolupráci s fotbalovou ligou?

Teď jsem měla na mysli konkrétně některé menší kanály, které data o sledovanosti zajímají kvůli jejich vlastní práci s obsahem.

Tedy takové, které nejsou v Atmedia a nemají přístup k peoplemetrovým datům?

Ano. Každopádně co se týče našich dat, jsme si vědomi jejich potenciálu, ale je s nimi opravdu hodně práce.

Už jenom je skladovat…

Skladovat je, připravovat a přistupovat k nim nebo vytvářet z nich jednotlivé výstupy a požadované reporty na míru. Proto se v tuto chvíli soustředíme na jejich využití pro naše účely, abychom díky nim dokázali správně spravovat naše portfolio programů.