 »  O2 TV má nový set-top box. Je menší, vyvinutý přímo O2 a umí více věcí

O2 TV má nový set-top box. Je menší, má víc portů, ovládání přes Bluetooth (takže nebudete muset řešit, kam vlastně míříte ovladačem) a má i víc možností. Je vyvinutý přímo u O2 a plánují se pro něj věci, které jdou mimo pouhé zprostředkování obsahu „televizního vysílání“.

Vybalíte, dáte do ovladače baterky, zapojíte do televize (HDMI), internetu (Ethernet, v nejhorším Wi-Fi) a připojíte na napájení. Pak už stačí stisknout vypínač na zadní straně (také pozitivní změna, původní ho neměl) a počkat, až naběhne nastavení – to si stáhne aktuální firmware a vy se poté přihlásíte k O2 účtu.

Po restartu pak už klasické „Služba se načítá“ s barevnými kroužky a během minuty až dvou se dostanete k dokončení nastavení. Můžete si nastavit správné rozlišení (jde měnit i později) a vybrat službu (prozatím umí O2 TV, ale bude umět příjem digitální televize). Pak přes zadání přihlašovacích údajů dojdete až k hlavní obrazovce.

Bluetooth podpora se hodí

Do tohoto okamžiku ovladač fungoval klasicky přes infra, pokud chcete využít připojení přes Bluetooth, musíte si v Nastavení spárovat ovladač se set-top boxem. Nic si nedělejte z toho, že to na poprvé neprojde. Je to Bluetooth, takže vždy trochu loterie – než začnete, potřebujete vědět, že 7+9 aktivuje na ovladači párování a OK+ProgramDolů párování ruší. Zejména to poslední je dobré vědět v okamžiku, kdy ovladač přestane box ovládat.

Nový ovladač je možná o trochu přehlednější než původní, ale budete si muset zvyknout na jiné uspořádání tlačítek. Má i vlastní software, které je možné (přes Bluetooth) aktualizovat, a umí tím i nějaké další vychytávky – vedle přepnutí na ovládání televize umí vypnout set-top box a televizi současně (zapnutí set-top boxu umí přes HDMI zapnout i televizi). Užitečné změny.

Líbit se bude i to, že bez nutné viditelnosti mezi ovladačem a set-top boxem máte možnost si set-top box namontovat kamkoliv, kde neruší uspořádání vašeho bytu. Součástí dodávky ostatně je i držák (VESA) se šrouby. A potěší i to, že zadní i přední světélka lze potlačit v Nastavení.

Bluetooth navíc přináší i to, že můžete spárovat sluchátka či reprosoustavu a zvuk pouštět přes ně. Šikovné vychytávky. Ovladač umí ovládat jak set-top box, tak televizi (přepínání tlačítky nahoře), a pokud si přečtete návod, ovládání televize snadno aktivujete. Po nastavení na televizi fungují ovládací prvky pro set-top box i po přepnutí do „TV“ ovládacího režimu – také něco, co umožnilo oddělení Bluetooth a infra.

Pokusit se můžete i o spárování s Bluetooth klávesnici – což se povede, ale fungovat to nebude (Logitech K380 se spojí, ale nic nedělá, Apple bezdrátová totéž).

Novější rozhraní

Hlavní stránku už znáte, tam se nic zásadního neproměnilo. Novější je menu, kde se některé položky proměnily a třeba v Nastavení je podstatně víc možností. Nový je i program (EPG) – barevnější, prostorovější, jsou v něm loga a neznámo proč se tlačítka PR nahoru/dolů už nedají použít pro stránkování (což doufám časem vrátí, byla to extrémně užitečná funkčnost). Potěší detail pořadu, je na jedné stránce, a pokud jsou to seriály, jsou tam dostupné i „odkazy“ na další díly. Hodí se i lépe přístupné nahrávání.

Zjednodušilo se i „přetáčení“ v pořadu, méně nápadná je indikace nastavení hlasitosti (osobně bych možná nebyl proti původní větší verzi).

Za ten rok a něco, co O2 TV používám, musím dodat, že se uživatelsky a graficky rozhraní dobře vyvíjí. Novější i rychleji reaguje, ale to může být dáno i lepšími parametry samotného hardwaru, citelné je odstranění některých zbytečných mezikroků.

Zlepšilo se i ovládání HBO OD. Aplikace využívá celou obrazovku, takže se lépe hledají dostupné filmy a seriály. Narazíte tam i na další změnu při vyhledávání podle názvů – neobjevuje se on-screen klávesnice, ale můžete používat číselná tlačítka podobně jako u T9 dříve na telefonech. V prvních chvílích je to trochu zmatené, ale když si zvyknete, dává to smysl.

Jednu další věc ale moc neumím ocenit. Kanály nově ukazují loga, která jsou poměrně malá, a to ztěžuje orientaci. Společně s absencí stránkování v EPG je to poněkud mrzuté.

DVB-T2 tuner a další parametry

Tohle není omyl, O2 TV box je zároveň DVB-T2 tuner – proto na zadní straně najdete konektor pro anténu. Jakmile se rozjede další fáze digitálního vysílání, budete moci kanály z DVB-T2 přijímat i přes tento set-top box (jde naladit ty současné, ale software je zatím neumí nechat hrát). Užitečné, pokud třeba nechcete spěchat s koupí nové televize. Stejně tak pokud nebudete mít přístup k internetu. O2 navíc uvádí, že box budete moci v režimu příjmu přes DVB-T2 používat i bez nutnosti mít účet pro O2 TV.

Když už jsme u hardwaru, je ještě dobré vědět, že uvnitř je Amlogic S905D (64 bitů, 4 jádra, ARM Cortext A53), 2 GB RAM a 8 GB úložiště. Nový box umí H.265 HEVC, včetně 4K / 60 fps, H.264 4K / 30 fps a VP9 4K / 30 fps. Což zní dost dobře na to, abyste ho mohli brát jako slušné multimediální centrum. Nechybí Dolby Digital/Plus, MP3, AAC a HE-AAC.

Wi-Fi umí 2,4/5 GHz, Bluetooth 4.1, Ethernet 10/100 Mb/s. Výbavu doplňuje dvojice USB portů, HDMI 2.0b port, mini-jack s kompozitním videem a stereo výstupem a klasický S/PDIF.

Na boční straně, tam, kde je druhý USB port, najdete i slot pro microSD kartu – prozatím jej nejde použít, ale v další verzi softwaru bude umět přehrávat multimédia (jak z microSD, tak z USB). Vedle již zmíněné aplikace pro YouTube je dost dobře možné, že dorazí i KODI.

Pokud přemýšlíte nad tím, co se skrývá uvnitř za software (operační systém), tak to jisté není. Android by to být neměl, O2 uvádí, že jde o proprietární řešení. Ale třeba to někdo někdy odhalí.

Co zůstalo

Co se nezměnilo? Vše, co je otázkou „back endu“. Kanály, seriály, přístup k HBO OD (a HBO GO samostatně), nahrávání pořadů, zpětné přehrávání, posouvání v nahraných a zpětně přehrávaných. U nahrávání možnost nahrát si jednotlivě, pokud jde o seriály/série, umí i průběžně nahrávat další a další díly. Věci dost návykové a usnadňující život, když se chcete (třeba) podívat na celou novou řadu Westworldu. Stačí si zapnout nahrávání a dívat se, až když máte čas.

Zůstala i O2 Videotéka, ve které jsou dostupné filmy klasicky za pár desítek korun za vypůjčení. Osobně jsem vlastně nikdy nepoužil, mít O2 TV s kompletním HBO znamená, že mám k dispozici podstatně víc filmů a seriálů než dostupného času na sledování.

Z těch méně přívětivých věcí zůstalo i to, že pokud box přijde o připojení k internetu, přestane vysílat a nic neřekne. Po obnovení připojení musíte přejít do hlavního menu, opět se chytne.

Dobré je vědět i to, že O2 TV set-top box nebyl ani v minulé podobě vázaný na O2 připojení. Můžete ho použít na připojení od kteréhokoli poskytovatele. Což platí i nadále. V rámci O2 TV si můžete připojit (a využívat) čtyři zařízení.

Nová mobilní aplikace a další platformy

O2 TV má mobilní aplikace (pro Android i pro iOS), a pokud to ještě nevíte, hodí se i v tom, že si na nich můžete pouštět vlastně skoro totéž co na televizi přes set-top box a můžete si přehrát i to, co máte nahrané. U mobilní aplikace došlo také ke změnám ve vzhledu, je podstatně více shodná s rozhraním set-top boxu.

U mobilní aplikace bych dlouhodobě uvítal možnost „ovládat set-top box“ – jde z ní nahrát pořad, proč by tedy z ní nemohlo jít spustit přehrávání na set-top boxu. Stejně většinou mobil a tablet máte po ruce při sledování televize.

O2 TV existuje i pro Xbox One / One S a má webovou podobu, kde lze také sledovat vysílání a řešit další věci.

Hodnocení

V novém O2 TV set-top boxu se sice najdou nějaké drobné nedostatky, ale celkově je to velmi dobře odvedená práce (včetně nového designu od Martina Tvarůžka). O2 se navíc chystá nejenom dělat uživatelské změny, ale také doplňovat novou funkčnost. Takže určitě plné hodnocení.

A nutno dodat, že za 1999 Kč mít multimediální centrum, O2 TV box a DVB-T2 set-top box nezní špatně.