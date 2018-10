 »  Google+ končí. Kam mohou jeho uživatelé odejít?

Konec Google+ se dal očekávat, Google svou sociální síť poslední dva roky ignoroval, aktivních uživatelů bylo čím dál tím méně a poslední hřebíček, vážná bezpečnostní chyba (tu nechal Google aktivní dobré tři roky), jenom přispěla k rozhodnutí, že Google+ končí. Pro lidi, pro firmy možná zůstane (přeci jen, lákavá možnost konkurovat Slacku, Microsoftu a dalším).

Kam se ale přestěhovat, pokud jste mezi těmi, kdo zůstali věrní Google+? Tedy mezi pár desítkami milionů uživatelů, kteří využívali něco či vše z toho, co Google+ nabízí?

Facebook a LinkedIn jsou nejblíže

Především, nikde nenajdete totéž, co umí Google+. Z hlediska funkčnosti (osobní profily, firemní profily, skupiny atd.) můžete vlastně dnes uvažovat jenom o Facebooku a LinkedIn. První zmíněná alternativa je ale zásadně problematická (z pohledu ochrany soukromí i kvůli nutnosti platit, pokud chcete být vidět). Druhá zase nemá aktivní uživatele (Google+ v aktuální době má možná stále víc aktivních uživatelů než LinkedIn) a Microsoft postupně zpoplatňuje to, co ještě zůstalo volně dostupné.

Na těchto dvou příkladech je navíc dost jasně vidět i konflikt konceptů – Facebooku coby soukromé identity a LinkedIn coby firemní identity. Právě u LinkedIn je pak dost velkou otázkou, jak by to vůbec mohlo fungovat – Google+ totiž patřil spíše do oné „soukromé“ sféry.

Facebook je navíc nejblíže i dalšími možnosti – události, reklama, slušné API, napojení na řadu dalších sítí, fotogalerie (ty moc jinde nenajdete) atd.

Nejpraktičtější by byl Twitter

Čistě prakticky by bylo nejjednodušší přejít na Twitter – má to ale háček, ten umí vlastně jenom profily. Žádné firemní účty (to je ale to nejméně podstatné), žádné komunitní nástroje (což může být zásadní nedostatek). Je navíc tak zmatený a komplikovaný, že se řadě G+ uživatelů nebude líbit.

Pokud ale jde o sociální síť, osobní profily a místo s dostatečným počtem aktivních uživatelů, co nepatří Facebooku, tak tohle je ta nejlepší varianta.

Povahou je možná nejblíže Reddit

Pokud nebudete brát jako zásadní osobní účty (od těch se ostatně Google+ začal vzdalovat někdy před dvěma lety), tak úvaha nad Reddit.com není až tak zcestná. Pro Česko má ale jednu zásadní nevýhodu – není v Česku nijak extra používaný.

Otázkou při rozhodování klasicky bývá i to, jestli G+ nahradit sociální sítí , nebo blogovacím systémem. Proto třeba k Redditu může zaznít alternativa steemit. Má ale klasický problém jako většina zmíněných možností – v Česku (a nejenom tady) je taky prakticky neznámý.

Hybridní řešení v podobě Telegramu a podobných

Něco z funkčnosti G+ najdete na Telegramu – má osobní účty, umožňuje firemní profily/skupiny (tedy něco, kam se lidé mohou přihlásit k odběru). Nevýhodou ale bude, že je především postavený jako chatovací aplikace. A stejně jako v předchozím případě není rozšířený v Česku.