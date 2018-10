 »  Requiem za Google Plus. Byl problém v tom, že byl příliš dobrý?

Z technického pohledu výborné nástroje nedokázaly lidem přirůst k srdci a navzdory tomu, že Google opticky navyšoval čísla tím, že automaticky vytvořil účet každému uživateli Google účtu, nikdy nedokázal vytvořit dostatečný síťový efekt. Podle analýzy Kevina Andersona z roku 2015 sít využívalo aktivně 4 až 6 milionů lidí, to je zhruba čtvrtina lidí, kteří se na Google+ dobrovolně registrovali skrze pozvánky během betatestu.

Podívejte se, jak Google+ těsně po svém startu v roce 2011 vypadal:

Dnes se o aktivním užívání hovořit snad ani nedá: „90 % návštěv je kratších než pět sekund,“ přiznává pokorně sám Google. Síť nezachránil ani pokus soustředit se místo uživatelských informační feedů na budování komunit.

Nebo byl problém v tom, že prostředí Google+ bylo tak dobré? Možná byly striktně filtrovaný informační tok a kolaborativní nástroje v korporátní kvalitě prostě jen esencí dokonalé nudy. Přesto se kalifornský technologických gigant nevzdával a ještě loni síť, které prakticky denně ubývali aktivní uživatelé, tvrdošíjně vylepšoval. Prakticky k dokonalosti například dovedl skrývání spamů a nesmyslných příspěvků, takže síť ve finále vypadala ještě pustěji.

Google se ale možná na opuštění potápějící se lodě chystal již dlouho. Začalo to už v roce 2015 nenápadnou přeměnou Google+ Photos na službu Google Photos, napojenou přímo na úložiště Drive, a pokračovalo zrušením otravné povinnosti vlastnit Google+ profil pro práci s YouTube. Jako třešnička následoval přesun lokalizačních funkcí do Hangouts a dalších služeb Googlu. Mimochodem, právě díky YouTube vznikalo v minulosti velké množství jinak zcela neaktivních Google plus profilů.

Síť, která měla přinést do světa sociálních sítí do té doby neslýchanou míru ochrany soukromí, nakonec zdá se paradoxně končí právě kvůli obřímu úniku uživatelských dat. Vedle kontinuálního úbytku uživatelského zájmu, byla hlavním hřebíčkem do rakve podle všeho právě chyba v jednom z Google+ People API, která umožňovala neoprávněné přístupy k osobním datům uživatelů.

Zmiňovanou chybu totiž podle deníku Wall Street Journal (paywall) Google letos na jaře před veřejností úmyslně zatajil, protože se obával poškození své pověsti a toho, že by se na firmu soustředila pozornost regulátorů. Uzavřením Google+ se tak Google může vyhnout i případnému vysvětlování a popotahování, kterého si Facebook při skandálu s Cambridge Analytica užil více než dost.

dark comedy: google plus PR spent five years trying to dissuade writing about the network's absymal usage numbers



now that it leaked everyone's data, google can't get enough of telling people how no one used it https://t.co/iGocHG7vpA