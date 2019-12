 »  Black Friday 2019 s Hlídačem shopů: které e-shopy letos „čarovaly“ s cenami?

Po roce je tu opět Black Friday a Apify , TopMonks a Keboola s ním. Tento rok jsme posunuli Hlídač shopů o pořádný kus dál. Společně jsme přidali do monitoringu dalších 10 e-shopů (přes 1,2 milionu produktů), nasadili vylepšenou verzi rozšíření do Chromu , novou podporu Firefox a Safari , a hlavně spustili webové stránky Hlídače shopů , kde si můžete mimo jiné ověřit vývoj cen a výši slevy, pokud nemůžete nebo nechcete rozšíření v prohlížeči používat.

Že by výrobce v den začátku Black Friday zvedl doporučenou maloobchodní cenu u notebooku, nám přijde nepravděpodobné, navíc jiný e-shop stále uvádí stejnou přeškrtnutou cenu, jako TSBOHEMIA.cz před Black Friday. Mohla by to být i nechtěná chyba na straně e-shopu při naceňování, jenže my jsme našli celkem 653 produktů na tomto e-shopu, kde během Black Friday došlo k navýšení přeškrtnuté ceny.

Na více podobných kousků se podíváme dále v textu.

Letošní Black Friday v číslech

Pojďme se ale nejdříve podívat na celková čísla. Tabulka níže zobrazuje:

celkový počet produktů na každém monitorovaném e-shopu,

počet produktů, které byly zařazeny do Black Friday akce,

průměrnou uváděnou slevu těchto produktů v Black Friday,

jejich průměrnou reálnou slevu — tu počítáme jako aktuální cenu po slevě ku maximální ceně, za kterou se zboží prodávalo za posledních 90 dní.



Hlidacshopu.cz Statistika Black Friday v jednotlivých e-shopech

Poznámka: možná jste si všimli, že naše statistika ukazuje 12% uváděnou a 14% reálnou slevu u Mironetu. Důvodem jsou chyby při naceňování některých produktů na Mironetu popsané dále v textu.

V minulých letech jsme monitorovali pouze Alza.cz, Mall.cz a CZC.cz. Pokud porovnáme letošní statistiku s loňskou, tak letos bylo v absolutních číslech v Black Friday přibližně dvakrát více produktů (cca 11 tisíc na těchto třech e-shopech), což ale koresponduje s větší celkovou nabídkou produktů. Procentuálně se počet produktů v Black Friday příliš neliší od minulých let:

V Black Friday nabídce bylo pouze cca 2 % nabízených produktů.

Průměrná uváděná sleva byla kolem 30 %, reálná pak kolem 20 %.

Výjimkou byl Mironet, který měl v Black Friday pětinu produktů (ale nejmenší reálnou slevu ze všech e-shopů, a to 14 %).

Mountfield měl naopak pouze desítky produktů v Black Friday, s uváděnou 62% slevou, reálná ale byla pouze 26 %. K Mountfieldu ale později.

Kouzlení se slevami v Black Friday

Každý rok nejvíce upozorňujeme na uměle nadsazené slevy, které e-shopy vytvářejí zobrazováním nereálné přeškrtnuté ceny, ze které se sleva vypočítává (viz první příklad). Pojďme se nejprve podívat na trojici e-shopů, které analyzujeme již potřetí:

V CZC.cz zapracovali na zlepšení situace nejvíce — nenašli jsme během Black Friday jediný produkt, kde by došlo k navýšení přeškrtnuté ceny. Navíc s námi komunikují a snaží se řešit případné nesrovnalosti (dokonce nám zaslali export cen produktů pro kontrolu).

U Alza.cz jsme našli pouze jednotky takových případů, což budou pravděpodobně chyby při naceňování, nikoliv záměr. Například tato váha měla 13. 11. při zařazení do Black Friday uměle navýšenou přeškrtnutou cenu. Podle vyjádření Alza.cz tuto přeškrtnutou cenu získali od výrobce, a když zjistili, že to nemůže být pravda, vrátili ji zpátky:



Hlidacshopu.cz Příklad navýšení přeškrtnuté ceny na Alza.cz

Na Mall.cz jsme našli 43 produktů v Black Friday a další tisíce produktů mimo Black Friday kategorii, kde došlo k navýšení přeškrtnuté ceny. Většina z nich je v tzv. partnerském prodeji, kdy pravděpodobně ceny určuje partner, nikoliv Mall.cz (jediné, co zákazník na stránce vidí, je „Partnerský prodej — cenu dopravy určuje partner“). Například Beanbag Sedací pytel, nabízený s 68% slevou, u kterého však byla během Black Friday navýšena přeškrtnutá cena ze 4999 Kč na 6049 Kč:



Hlidacshopu.cz Beanbag — partnerské kouzlení na Mall.cz

Zajímavé je, že výrobce tohoto zboží Beanbag na svém vlastním webu zobrazuje přeškrtnutou cenu u toho samého produktu stále 4999 Kč:



Hlidacshopu.cz Beanbag — stejný produkt na webu partnera

Některé z nově monitorovaných e-shopů jsou na tom podstatně hůře, stav je horší než u velké trojky před dvěma lety. TSBOHEMIA.CZ je zmíněný na začátku, Mironet.cz se blýsknul například reproduktory Yenkee YSP 2001BE: Black Friday sleva 57 %, zlevněno ze 1735 Kč na 739 Kč. Jenže celý měsíc před Black Friday je ten samý e-shop prodával za 238 Kč, což je standard na trhu. Pokud jste se tedy nechali zlákat v Black Friday akci, zaplatili jste třikrát víc, než kdybyste si je koupili před Black Friday:



Hlidacshopu.cz Obrovská nesleva na Mironet.cz

Na druhou stranu zde nemůžeme e-shop obvinit z klamavé praktiky, jelikož tyto reproduktory opravdu prodával za 1735 Kč po dobu 7 dní (devětkrát dráž než je typická cena na trhu).

Ad Mironet.cz — už jsme v úvodu upozorňovali, že Mironet kouzlil s výší slev, ale podle naší tabulky průměrných uváděných a reálných slev by se mohlo zdát, že slevy nabízel dokonce vyšší, než uváděl. Jde o průměry a ty jsou ovlivněné velkými výkyvy. Jedním z důvodů je například tento <a class=„at cg ft fu fv fw“ rel=„noopener nofollow“>televizor Philips, nabízený prakticky celý rok za půl milionu korun a na Black Friday zlevněný na 20 tisíc (s přeškrtnutou cenou 66 tisíc). Tím nám vychází reálná sleva 96 %.



Hlidacshopu.cz Mironet — z půl milionu na 20 tisíc

Podobných chyb v naceňování jsme na Mironetu našli spousty. Možná nejde o způsob, jak chtějí e-shopy klamat spotřebitele, ale prostě jen o nepořádek v datech, který nakonec ale spotřebitele může mást.

Když se vrátíme zpět k navyšování přeškrtnutých cen během Black Friday, můžeme uvést tento typický příklad z Lekarna.cz. Navýšení přeškrtnuté ceny u WALMARK Koenzym Q10 FORTE den před spuštěním Black Friday:



Hlidacshopu.cz Náhodné navýšení přeškrtnuté slevy na Lekarna.cz

Prodejní cena je stejná jako u konkurence, která uvádí přeškrtnutou cenu tu, za kterou Lekarna.cz prodávala dříve.

Celoroční kouzlení se slevami

Při přípravě letošní analýzy a přidávání dalších e-shopů do Hlídače shopů jsme narazili na další praktiky e-shopů, které bychom tady rádi popsali.

Mountfield snad ani Black Friday nepotřebuje, nicméně zařadil do něj celkem 163 produktů, a to s bezkonkurenční průměrnou uváděnou slevou 63 %. U těchto produktů jsme nic zajímavého nezjistili (byly zlevněné v průměru o 26 %). Daleko zajímavější přístup jsme ale u Mountfieldu zaznamenali mimo Black Friday.

Většina produktů je v tomto e-shopu prakticky neustále nabízena s minimálně 40% slevou. 7. října zde došlo k plošnému zdražení u 816 produktů z 1100, které jsme tou dobou sledovali. U 751 z těchto 816 (92 %) došlo současně ke zvýšení přeškrtnuté ceny tak, aby výsledná sleva zůstala podobná. Například benzinová motorová pila Oleo-Mac OM 947:



Hlidacshopu.cz Zachování stejné slevy při zdražení u Mountfieldu

Tedy:

6. 10. 2019 prodejní cena 7790 Kč, přeškrtnutá 14 990 Kč, sleva 48 %

7. 10. 2019 prodejní cena 8590 Kč, přeškrtnutá 16 490 Kč, sleva 48 %

Pro zajímavost — Mall.cz u toho samého produktu uvádí přeškrtnutou cenu po celou dobu 13 990 Kč.

A když je potřeba slevu ještě trošku nafouknout, zvýší se přeškrtnutá cena ještě jednou, třeba o pět tisíc, jako u této bubnové sekačky:



Hlidacshopu.cz Magie s přeškrtnutou cenou u Mountfieldu

Podobné praktiky se nám nejenže nelíbí, ale věříme, že jsou za hranicí zákona o ochraně spotřebitele. Citujme ze zákona č. 634/1992 Sb.:

§ 5 Klamavá konání

…

(2) Za klamavou se považuje také obchodní praktika obsahující pravdivou informaci, jestliže vede nebo může vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil, pokud jakýmkoli způsobem uvádí nebo je schopna uvést spotřebitele v omyl ohledně…

…

d) ceny nebo způsobu výpočtu ceny anebo existence konkrétní cenové výhody,

…

Jednodenní slevy na Alza.cz a Mall.cz

Vedle množství dalších slevových akcí nabízí největší e-shopy také speciální jednodenní akce zaměřené na jeden produkt. Pokud jste třeba 27. 9. přišli na Alza.cz, mohla vás zlákat tato sekačka v rámci „Trháku dne“ za 7590 Kč se slevou 45 %. Navíc „nabídka končí za 08:47:21, už jen 7 ks“:



Hlidacshopu.cz Trhák dne na Alza.cz

Podíváme-li se na vývoj ceny tohoto produktu, před touto akcí byl od 20. 9. do 23. 9. lacinější o 1100 Kč. A co se stalo, když nabídka za 8 hodin skončila? Vůbec nic – produkt se stále od toho dne prodává ve slevě 45 % za 7 590 Kč:



Hlidacshopu.cz Vývoj ceny Trháku dne na Alza.cz

Další zajímavý Trhák dne byl na Alza.cz 11. 11. (dětská pistole Nerf Elite Stryfe) – den před akcí a den po ní byl o 50 Kč lacinější:



Hlidacshopu.cz Trhák dne na Alza.cz — dražší než den předem a den potom

Vyjádření Alza.cz již známe, jen tedy nechápeme, v čem daný „Trhák“ spočívá:

Trhák dne nemusí vždy znamenat, že je produkt ten den nejlevnější oproti dnům předchozím, nebo i budoucím. Přeji Vám hezký večer, Michaela — Alza.cz (@Alzacz) September 27, 2019

U Mall.cz jsme se podívali na jejich verzi jednodenní slevy – „Úlovek dne“. Například Forma na bábovku Dr.Oetker byla v této akci 27. 9. Mall.cz ji na den zlevňuje ze 799 Kč na 599 Kč, současně ale ve stejný okamžik zvedá přeškrtnutou cenu z 899 Kč na 999 Kč a uměle si tím ještě o kousek navyšuje uváděnou slevu:



Hlidacshopu.cz Úlovek dne na Mall.cz s nafouknutou slevou

Typickým vysvětlením e-shopů je nastavení přeškrtnuté slevy na doporučenou maloobchodní cenu prodejce. Když se ovšem podíváme na stejný produkt na Alza.cz, tak vidíme přeškrtnutou cenu 799 Kč:



Hlidacshopu.cz Stejný produkt na Alza.cz

Jak je tedy možné, že každý e-shop uvádí jinou přeškrtnutou cenu? Ani jeden e-shop tento produkt v posledním roce za tuto cenu neprodával, a pokud by to měla být maloobchodní, tak přeci musí být stejná.

Okamžitá sleva při uvedení produktu na trh

V tomto případě se nejedná o klamavou praktiku, nicméně chceme na něm ukázat práci e-shopů se slevou ihned při začátku prodeje daného produktu. Jedná se například o Televizor JVC LT-65VU3905, který Alza.cz začala prodávat v říjnu, Datart.cz a Kasa.cz v listopadu tohoto roku. Všechny tři e-shopy ho nabízely v rámci Black Friday slev, Alza.cz na něj měla dokonce reklamu na Facebooku.

U všech tří e-shopů byl vývoj prodejní a přeškrtnuté ceny naprosto totožný — na začátku prodeje přeškrtnutá cena 24 990 Kč, prodejní 14 990 Kč. Tedy 40% sleva ihned první den prodeje tohoto produktu. Všechny e-shopy ho shodně v Black Friday zlevnily na 12 990 Kč s promovanou slevou 48 % (reálná je pouze 13 %):



Hlidacshopu.cz 40% sleva ihned první den prodeje

Výrobce produktu na webu doporučenou cenu neudává, Heureka.cz nemá žádnou historii cen, ale všechny e-shopy se shodly na tom, že je nutné televizor rovnou spotřebiteli prodávat „se slevou“.

Potraviny Black Friday neřeší

Pro zajímavost jsme letos přidali do monitoringu i hlavní trojku s potravinami (Rohlik.cz, Kosik.cz, iTesco.cz). Black Friday nabídku měl pouze Kosik.cz, a to jen u 63 produktů, kde jsme nenarazili na žádný problém.

Nicméně pokud zrovna není máselná krize, můžete alespoň sledovat, jestli jste se zrovna trefili do týdne, kdy je produkt ve slevě:



Hlidacshopu.cz Slevový cyklus na Rohlik.cz

Hlídač shopů

Jak bylo zmíněno v úvodu článku, letos jsme v rámci Hlídače shopů spustili webové stránky, kde si můžete mimo jiné ověřit vývoj cen a výši slevy, pokud nemáte rádi rozšíření do prohlížeče:

Již ho využívají tisíce návštěvníků denně, kteří si během letošního Black Friday ověřili přes 25 tisíc produktů. Současně jsme nasadili vylepšenou verzi rozšíření do Chromu (například zobrazení reálné slevy v procentech) a připravili nové rozšíření pro Firefox a Safari. Tato rozšíření již aktivně používá více jak dvanáct tisíc uživatelů.

Technologicky se snažíme být maximálně otevření, rozšíření je open-source a dostupné na GitHubu (pokud máte jakoukoliv připomínku nebo jste nalezli chybu v rozšíření, reportujte prosím v issues na GitHubu). Pokud jste programátoři a chtěli byste nám pomoct monitorovat další weby, můžete připravit scraper na Apify. Aktuální scrapery pro Alza.cz a CZC.cz najdete pro ukázku v našem Storu. Navíc jsme v betě připravili open data – v Google BigQuery naleznete kompletní data za letošní Black Friday. Aktuální technologický stack vypadá následovně:



Hlidacshopu.cz Technologický stack Hlídače shopů

Na závěr bychom rádi představili aktuální tým, který pro vás ve svém volném čase pracuje na Hlídači shopů a této analýze. Jedinou odměnou jsou veskrze pozitivní recenze našich rozšíření, za které moc děkujeme!

Apify: Zuzka Pelechová (Keboola, integrace), Václav Růt (scrapery, integrace), Jakub Balada (idea maker)

TopMonks: Aleš Roubíček (web, rozšíření), Ondřej Svoboda (rozšíření, AWS Serverless), Lukáš Šihral (scrapery), Pavel Trnka (design), Anna Cihlová (webové stránky), Dan Hromada (rozšíření do Safari), Veronika Tomášová (texty, sociální sítě)

Keboola: Padák (SQL magie, open data), Jakub Turner (Keboola)

Bizztreat: Daria Nováková (datová analýza)

Fenek: Irena Zatloukalová, Jirka Vicherek (PR)

Kontaktovat nás můžete na info@hlidacshopu.cz. Zajímavé slevy a neslevy také zveřejňujeme na našem Twitteru a Facebooku.