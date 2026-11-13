Čech ze Stanfordu vyzval Teslu, česká firma vybavila nejvyšší mrakodrap, Yandex po útoku dronů přišel o data

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa internetu a technologií. Co se událo v tomto týdnu?
Český absolvent Stanfordu vyzývá Teslu a Číňany. S kapitálem z Prahy staví možnou záchranu Evropy. Firma Minerva Humanoids buduje humanoidní roboty schopné záchranářských prací. Mají částečnou autonomii, ale v nejcitlivějších věcech se spoléhají na dálkové ovládání člověkem. Peníze do evropsko-americké společnosti poslali i čeští investoři. Šéfem jedné ze sekcí na Adam Čtverák, který absolvoval Stanford a Florida Tech. Minerva chce vyrábět i v Německu. Podle Čtveráka může být Evropa v této oblasti silná, protože USA sice mají software, ale starý kontinent výrobu špičkových komponent. Navíc se otevírá prostor v rámci problémů automotive.
Firma z Modřan vybavila nejvyšší budovu světa a je součástí plánů Lidlu konkurovat americkým cloudům. 2N Telekomunikace instalovaly své IP interkomy do mrakodrapu Burj Khalifa v Dubaji. Schwarz Group, majitel Lidlu a Kauflandu, zase za miliardy eur staví datacentra a cloudovou konkurenci pro AWS či Azure, a 2N rovněž dodávají své technologie. Česká společnost podobně už dříve vybavila datacentra AWS.
Ruský Yandex nenávratně ztratil data některých zákazníků svého cloudu. Je to důsledek dronových útoků Ukrajiny na datacentra Yandexu. Ztráty ale nejsou masivní, jde o asi tři procenta dat. Útoky ale vytváří i efekt zahlcení infrastruktury Yandexu, což vede k velkým prodlevám nebo výpadkům.
Anthropic chce v rámci úpisu akcií na burze získat 64,4 miliardy dolarů. Tržní hodnota firmy by nakonec mohla být něco přes bilion dolarů. Půjde o sledovanou věc, protože se ukážet, zda veřejný trh potvrdí vysokou valuaci danou rizikovým kapitálem. Podle toho se pak zřejmě budou odvíjet valuace dalších podniků kolem AI. Anthropic chce skrze IPO upsat akcie za 70 až 78 dolarů za kus.
Trh s AI má další oběť. Významná softwarová firma v Praze ruší vývoj a vyhodila desítky lidí
Anthropic vydal modely Claude Fable 5.2 a Mythos 5.2. Dostupnost je skrze všechny tradiční kanály. Milion vstupních tokenů vyjde na osm dolarů, milion výstupních tokenů na 40 dolarů. Anthropic dále spustil Claude Meetings. Novinka umožňuje automatické zpracování materiálů během probíhajících hovorů. Na další kancelářské práce tu jsou Claude Whiteboards a Claude Sheets.
Meta vydala nový AI model Muse Ember. Jde o nejmenší a nejlevnější verzi v nabídce Mety. Specializuje se hlavně na opakující se úlohy pro AI agenty. Konkurencí mají být GPT-6 Luna a Claude Haiku 5.5.
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OpenAI kupuje firmu Odessia. Ta nabízela AI agenta na plánování a zajištění cestování. Je možné, že OpenAI bude chtít tyto kapacity brzy integrovat.
Britský startup Fractile získal 720 milionů dolarů na vývoj AI čipů. Hodnota firmy je více než pět miliard liber. Čipy Fractile jsou určeny na inferenci modelů transformer. Snaží se řešit úzké hrdlo paměti tím, že čipy DRAM umisťuje nad logické čipy.
Jihokorejský AI čip od firmy DEEPX dokáže pracovat s nízkými teplotami. Ani se na něm nerozpustí máslo. Jde o NPU pro edge zařízení, například roboty. Startup vyrábí u Samsungu pomocí 5nm procesu. Mezi zákazníky patří Hyundai. Korea se v AI čipech rozjela, některé jsme ukazovali zde.
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AI startup Nominal už má hodnotu tři miliardy dolarů. Jeho platforma umí pomocí AI analyzovat data z testů a telemetrie, automatizovat detekci anomálií a podobně, a to u automobilů, letadel nebo průmyslových strojů.
Nvidia zřejmě nakonec nevydá 24GB verzi grafiky GeForce RTX 5080. Mělo jít o náhradu zrušené 5090 pro zájemce o větší VRAM. Opět to souvisí s cenou paměťových čipů. Nvidia by u novinky musela nasadit 3GB kusy GDDR7, které jsou teď velmi drahé a špatně dostupné.
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Intel asi ukončuje výrobu grafických karet Arc B580. Šlo o solidní budgetové varianty k Nvidii a AMD. Také Intel upřednostňuje vyšší marže a profesionální sektor, kapacity má alokovat na čipy BMG-21 používané u karet Arc Pro.
Dodavatel čipů ROM pro herní cartridge Nintendo Switch s tímto postupně byznysem končí. Firma Macronix se místo toho zaměří na čipy NOR a NAND flash, samozřejmě kvůli vysoké poptávce v AI datacentrech. Zatímco loni Macronix z ROM dělal 26 procent tržeb, teď asi pět procent. Nintendu zbývají dodavatelé jako ROHM či LAPIS.
Evropská komise přišla s návrhem Digital Fairness Act. Jde o další regulaci internetového prostoru. DFA má podle Komise zamezit nekalým praktikám na webu. Jde například o klamavá sdělení, že na e-shopu zbývá poslední kus zboží za takto lákavou cenu, že si stejnou věc prohlíží tolik a tolik uživatelů a podobně. Návrh teď projde procesem schvalování a připomínek.
Evropští zákazníci stále více nakupují kyberbezpečnostní technologie od firem z Evropy. Je to dáno nejenom aktivitami ze strany USA, ale také regulacemi NIS2 a DORA.
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Starlink představil novou anténu Mini 2. Bude vhodnější pro cestování, i když je o něco těžší než původní verze. Mini 2 totiž obsahuje vyměnitelnou baterii, díky níž bude možné satelitní internet používat více než čtyři hodiny. Součástí je USB-C. Novinkou je podpora Wi-Fi 6. Anténa je zatím k dispozici pro testování v rámci USA.
Blizzard spustil World of Warcraft: Forever. Na čem běží? Očekávaná novinka, která v moderní verzi nabízí původní WoWko, zvládla úvodní nápor uživatelů. Posloužilo k tomu 3 924 virtuálních strojů, 251 136 GB RAM a 70 480 procesorových jader.
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Některým kusům ohebných telefonů iPhone Duo praská displej a Apple už asi zná důvod. Nejspíš jde o materiál použitého pantu od jednoho ze dvou dodavatelů. Apple zatím neoznámil oficiální postup, jak tento problém bude řešit.
Apple brzy zavře své skoro třicet let fungující komunitní diskusní fórum. Fungovat bude pouze oficiální support.apple.com.
Huawei ukázalo počítač, který je skoro celý domácí čínskou produkcí. Stroj Qinyun HM650 má operační paměť s čipy od CXMT (LPDDR5), disk SSD s čipy YMTC a procesor Huawei Kirin X90 vyráběný v SMIC. Procesor je ARM, tedy ne původem čínská architektura, pro výrobu se také používají západní stroje typu Applied Materials. Ale pokrok to je. Na počítači běží HarmonyOS, operační systém od Huawei.
Opačný efekt sankcí, Čína vytvořila vlastní AI čipy a podíl Nvidie klesá. Do EU nic vozit nebudeme, vzkázal hlavní hráč
Apple v macOS nedůvěřuje certifikátům vydaným společností eMudhra. Blokuje je v příkazové řádce, Safari, Mailu a dalších aplikacích. Je to důsledek nedávné bezpečnostní kauzy, kvůli které eMudhra z byznysu s certifikáty odešla.
Discord na desktopu přejde z nenažraného Electronu na Rust. Dělá se na tom, termín nebyl stanoven, testy běží. Tato změna by kromě jiného měla výrazně snížit nároky Discordu na RAM.
Miliardář a tvůrce Minecraftu doporučil novou českou hru, která čelí nesmyslnému nařčení kvůli používání AI
Ovladač grafických karet AMD Radeon může snížit životnost disků SSD. V ovladači je chyba, kvůli níž dochází k neustálému zápisu dat na disk. AMD o chybě ví a dělá na nápravě.
Je zde finální trailer na Blade Runner 2099. Seriál bude k dispozici 25. listopadu na Amazon Prime Video, a to všech osm dílů naráz. Dílo navazuje na původního Blade Runnera, jedno z klíčových děl kyberpunku. Natáčení z velké části probíhalo v Česku.
HP bude mít novou ředitelku. Stala se jí Emma Walmsley. Role se ujme čtvrtého ledna příštího roku. Dříve vedle firmu GSK a sedí ve správní radě Microsoftu. HP od února má prozatímního šéfa.
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