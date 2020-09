Ceny a dostupnost nového Xboxu, první YubiKey s NFC, vychází finální Android 11

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Známe ceny a dostupnost nové generace herní konzole Xbox od Microsoftu. Xbox Series S a X se začnou prodávat 10. listopadu, předprodeje startují 22. září. Cena vlajkové lodi Xbox Series X vyjde na 12 999 korun, pomalejší verze bez mechaniky na 7999 korun. Tato varianta by se mohla stát černým koněm nadcházející generace s tím, že má šanci oslovit méně náročné publikum, a to i díky kombinaci s předplatným her Game Pass. Hardwarové parametry konzolí jsou zde.

Google vypustil Android 11. Přehled novinek je zde, letos každopádně nejde o žádné zásadní změny, spíše o uhlazování. Zdá se, že mobilní operační systémy už jsou řádně vyspělé. Jednou z nejvýraznějších novinek jsou chat bubliny, které z Facebook Messengeru pronikly do celého systému.

Vychází YubiKey 5C NFC, který v sobě kombinuje konektor USB-C a bezkontaktní NFC. Kompatibilní je s Windows, macOS, Linuxem, iOS a Androidem. Podporovány jsou protokoly WebAuthn, FIDO2 (U2F), PIV, OATH, Open PGP a Yubico OTP. Ceny startují na 55 dolarech.

Lenovo podle slibů vydává svůj první ThinkPad s Linuxem. Tímto odladěným strojem je ThinkPad X1 Carbon Gen 8, na kterém běží Fedora Workstation 32 s kernelem 5.6.6 a WireGuard VPN. Brzy mají přijít také notebooky ThinkPad P1 Gen 2 a ThinkPad P53.

Čína představila svůj „globální standard pro bezpečnost dat“. Má několik bodů, přičemž hlavní z nich je zajímavý: čínská vláda údajně nebude chtít po čínských firmách působících v zahraničí, aby z jiných zemí posílaly data do Číny. Chce respektovat zákony ostatních států. Čína rovněž vyzývá jednotlivé státy, aby se zdržely sledování jiných států, a to například pomocí instalace backdoorů.

Na Huawei se valí další vlna problémů zapříčiněná americkými sankcemi. Firma už přišla o možnost vyrábět čipy Kirin u TSMC a po 15. září také přijde o dodávky displejů od Samsungu a LG (i zde se využívají čipy, na které je embargo). Huawei se bude muset začít mnohem více spoléhat na čínské dodavatele CSOT a BOE. Ve stejnou dobu by zřejmě měly přestat také dodávky pamětí (NAND a DRAM) od SK Hynix a Samsungu. I zde existují čínští, i když zatím ne tak pokročilí výrobci YMTS a CXMT.

Z dlouhodobého pohledu by se Huawei mohlo na zahraničních dodavatelích osamostatnit. Problémy ale zřejmě čekají i hlavního čínského výrobce čipů SMIC. Reuters informuje, že americká vláda nyní projednává sankce i na tento podnik, což by ho odstavilo třeba od výrobních strojů od ASML.