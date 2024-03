Nejrychlejší AI čip na světě, Rockaway jde do obranného průmyslu, Češi pomohou konkurenci Apple Watch

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Nový evropský čip pomůže konkurentům hodinek Apple Watch. Pracují na něm i Češi z pražského vývoje STMicroelectronics. Čip LSM6DSV16X například umí rozpoznávat elektrické impulsy proudící z mozku do rukou, díky čemuž je možné ovládat chytré hodinky a náramky pomocí gest. Apple něco takového už představil v rámci Watch, kdy je možné skrze klepnutí prstů o sebe třeba zastavit písničku. Evropský čip se také používá pro detekci otevření a zavření displeje u skládacích telefonů a podobně.

Apple si zase patentoval technologii pro sluchátka AirPods, která umí detekovat elektrické signály z mozku. Elektrody by mohly měřit třeba EOG nebo EEG. Uvidíme, zda se něco takového dostane do produkce, zatím jde jen o patent. A není jasné, jak nadšení by z toho byli uživatelé.

Italská vláda chce, aby větší část investic společnosti STMicroelectronics šla do Itálie. ST je největší evropský výrobce a návrhář čipů s francouzsko-italskými kořeny. Mezi Itálií a Francií je kvůli investicím pnutí. ST má R&D také v Praze, pracuje tam skoro dvě stě lidí. Itálii se zároveň podařilo zlákat singapurskou firmu Silicon Box, která v zemi postaví továrnu za 3,2 miliardy eur. Silicon Box rozjeli lidé z Marvell Technology, podnik se zaměřuje na čiplety. Dobrou zprávou pro Evropu je i to, že se k Chips Actu Evropské unie připojila Velká Británie, stále velice silný polovodičový hráč.





Rockaway Capital Jakuba Havrlanta a spol. vstupuje do obranného průmyslu. Skrze Piombino Group chce koupit prostějovskou společnost URC Systems, která vyrábí rušičky signálů, antidronové technologie a další součásti moderního elektronického boje. Firma také dodala takzvané „kladivo na signály“ pro českou armádu. Jde o soustavu antén na vojenské tatrovce, která dokáže rušit všechny možné signály v okolí. Rockaway doposud působila pouze v e-commerce, startupech, kryptu nebo Euromedii a Luxoru.

AMD začíná v Česku nabízet AI čipy konkurující Nvidii. Jde o novinku Instinct MI300X, doplněná je nabídkou v oblasti inference, FPGA a podobně. I českému trhu jednoznačně dominuje Nvidia, mimo jiné díky technologii CUDA. AMD ale nabízí výrazně nižší ceny – kolem 10 až 15 tisíc dolarů za kartu oproti až 40 tisícům dolarů za Nvidia H100. Každopádně příliv zvedá všechny lodě a Nvidii roste další konkurence včetně Microsoftu nebo Mety. Kreativní nabídku zaměřenou na AI čipy má také Čechy zainvestovaný startup. Šéf Nvidie Jensen Huang uvedl, že i kdyby konkurence AI čipy rozdávala zdarma, stejně to nebude stačit.

Firma Cerebras uvedla, že vytvořila nejrychlejší AI čip na světě. Wafer Scale Engine 3 je postavený na 5nm procesu od TSMC, má čtyři biliony tranzistorů, 900 tisíc AI jader a výkon 125 petaflops.

Apple v Evropě umožní sideloading aplikací do iOS. Jde o další z reakcí na unijní regulaci. Firma doposud mluvila o možnosti zprovoznit alternativní obchody s aplikacemi, i když pod velice složitými podmínkami. Nyní bude možné aplikace nahrávat i mimo App Store, ovšem opět s řadou háčků. Vývojáři budou muset být autorizovaní a minimálně po dva roky součástí Apple Developer Programu.

SpaceX chce ještě letos rozjet komerční nabídku satelitní komunikace pro telefony. Nejdříve dojde na textové zprávy v rámci USA. Firmě se údajně daří testy s neupravenými telefony od Applu, Googlu a Samsungu, pokrytí je i v rámci budov.





Sněmovna reprezentantů USA schválila zákon, podle kterého čínský ByteDance musí prodat TikTok. Pokud ne, síť může být zakázána. Zákon ještě musí schválit senát a podepsat prezident. USA se nadále bojí, že TikTok slouží účelům čínské komunistické vlády. Paradoxně například Bílý dům na síti sám komunikuje, protože na něm je publikum. Ozývat se začali první zájemci o odkup, mimo jiné bývalý a neoblíbený šéf Activision Blizzardu Bobby Kotick.

Intel nadále může dodávat Huawei. Firma poprvé dostala výjimku u americké vlády v roce 2019 a nyní byla prodloužena. Huawei díky tomu například může působit na trhu s notebooky. AMD také o výjimku žádalo, ale odpověď nedorazila. Reuters se podivuje, že nikomu není jasné, proč zrovna Intel výjimku dostal, když americká vláda dodávky čipových technologií a čipů do Číny masivně limituje.

Čínský zakázkový výrobce čipů SMIC má v roadmapě produkci pomocí 3nm procesu. Hlavním zákazníkem by byla Huawei, která chce takto vyrábět čipy pro AI, servery či chytré telefony. Už nějakou dobu se ví, že SMIC pracuje na 5nm procesu. Loni se firmě podařilo zprovoznit 7nm proces, díky čemuž Huawei roste podíl na čínském trhu s telefony na úkor iPhonu. To vše i přes americké sankce zahrnující nemožnost získat pokročilé litografické stroje. Je pravděpodobné, že 3nm výroba SMIC bude kvůli nutnosti použít DUV technologie hodně zmetková a náročná, což ale může v rámci strategického rozvoje pokrýt čínská vláda.

Huawei chystá magneto-elektrické disky (MED). Na nich postavené úložiště má údajně přinést o 20 procent nižší náklady než ukládání na pásky a o 90 procent nižší spotřebu než pevné disky. Kapacita na rack má činit 10 PB. Řešení by se na trh mělo dostat asi za rok.

Majitel TikToku ByteDance koupil podíl v čipové firmě InnoStar. Chce díky tomu posílit sekci Pico zaměřenou na vývoj headsetů pro virtuální realitu a pokusit se konkurovat Apple Vision Pro.

STMicroelectronics i přes obchodní válku ze strany USA roste v Číně. Podle šéfa firmy je nutné na tomto trhu být, a to kvůli elektroautům nebo obnovitelné energii, kde je Čína velice dobrá a kde jsou nutné čipy, na nichž ST pracuje. Velitel ST také uvedl, že nemá obavy z nástupu čínské konkurence. Země ve velkém investuje a mimo jiné míří na firmy typu ST či NXP.

Ericsson zůstává na čínském trhu a popřel, že by se z něj měl stáhnout. Ericssonu se například podařilo dostat do 5G sítě China Mobile, s Nokií a Datangem tam má 22 procent oproti 51 procentům Huawei a 26 procentům ZTE. Čínský trh má být pro evropské hráče nadále otevřený.

V Nizozemsku se ozývají další firmy s varováním, že by mohly zemi opustit. ASML, což je jediný výrobce nejvyspělejších strojů pro produkci čipů na světě, minulý týden varoval, že možná přísnější imigrační opatření nové vlády mohou zamezit najímání odborníků a že by firma mohla být nucena jít pryč. Teď se přidala například NXP Semiconductors, další důležitá nizozemská polovodičová firma, která má R&D také v Brně a Rožnově pod Radhoštěm.

Tor představil projekt WebTunnel, což je nový způsob připojení k Toru. Má pomoci v boji proti cenzuře. Šifrované spojení se provozovateli sítě jeví jako běžný provoz. WebTunnel je součástí Tor Browseru, konfigurace je k dispozici zde.

Telegram by příští rok měl být ziskový a možná vstoupí na burzu, řekl Financial Times zakladatel Pavel Durov. Komunikátor má přes 900 milionů uživatelů a generuje stovky milionů dolarů skrze reklamu a předplatné. Produkt se vyvíjí pouze v několika desítkách lidí.

USA uvalily sankce na kanadskou společnost Sandvine, která prodává technologie pro monitorování webu různým autoritářským režimům.

Proton vydal e-mailového klienta Proton Mail pro desktop. K dispozici je pro Windows, macOS a Linux. Není ovšem k dispozici pro všechny, ale pouze pro platící uživatele.

Umělá inteligence Grok od Elona Muska má být open source. Více detailů zatím Musk neuvedl. Je možné, že reaguje na OpenAI. Musk tuto organizaci kritizuje, protože se vzdálila myšlence nekomerční instituce. Altman argumentuje tím, že je nutné na rozvoj získávat prostředky.

Ericsson a Nokia posilují návrh vlastních čipů. Firmy vidí, že jsou stále více potřeba v rámci 5G nebo AI.

RISC-V konkurent ARMu, společnost SiFive, měl loni ztrátu 113 milionů dolarů. Tržby z licencování jader by letos měly růst. A je možné, že se jeho jádra RISC-V objeví v další generaci AI čipů TPU od Googlu. SiFive je mimo jiné konkurencí pro český Codasip.

Brněnské studio Madfinger Games ukázalo první delší herní záběry z chystané taktické střílečky s realistickou střelbou Gray Zone Warfare. Hra vzniká v Unreal Enginu 5 a early access by měl dorazit ještě letos:

Česká odnož 2K Games, studio Hangar 13, zase dělá na tenisové simulaci TopSpin 2K25, ke které rovněž vyšel trailer:

Čtení na Root.cz a Cnews.cz: