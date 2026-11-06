Češi koupili část Anthropicu, Musk chce konkurovat operátorům, Onsemi získává další firmu za miliardy

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa internetu a technologií. Co se událo v tomto týdnu?
Tradiční mobilní operátoři by si asi měli dávat velký pozor, Starlink totiž chce rozjet i pozemní síť. SpaceX jedná s americkými provozovateli věží o přístupu k 80 tisící lokalitám, kam by bylo možné umístit vlastní infrastrukturu vysílačů. SpaceX uzavřela partnerství s Qualcommem, bude odebírat jeho radio jednotky Dragonwing QRU100 a baseband jednotky QDU100, použít chce i Massive MIMO. SpaceX od EchoStar koupila balík frekvencí, mimo jiné 800 MHz. Hromadí i další. Musk také jedná o koupi operátora Boost Mobile, čímž by si usnadnil vstup do tohoto byznysu. Výhodou pro Starlink může být kombinace s jeho satelitním internetem. 6G už počítá s direct-to-device, tedy satelitní komunikací přímo do mobilů. Tyto plány se zatím týkají USA. Evropa by to ale neměla brát na lehkou váhu. Zatím nemáme žádnou alternativu ke Starlinku a plány s tím, že budeme alespoň držet frekvence a určovat si, komu je půjčíme, nejsou moc suverénní strategií.
Nový světový fenomén může být z Česka. AI agenti už zdejší mladé firmě generují miliardy
Na jednom z největších vstupů na burzu v historii vydělají i Češi. Firma z Prahy drží a prodá akcie Anthropicu. Společnost Emun spravuje majetek některých bohatých rodin a skrze jeden z fondů v minulosti na sekundárním trhu koupila cenné papíry tvůrce Clauda. Emun tak bude v první řadě těch, kteří při chystaném IPO uvidí, zda veřejný trh potvrdí valuace dané rizikovým kapitálem. Neustále se řeší, zda AI není přepálená bublina a tak dále. OpenAI, kde Emun rovněž drží podíl, už musela snížit aktuální investiční kolo z 30 na 20 miliard dolarů. Ani to se ale možná nepodaří naplnit, zájem velkých investorů je vlažný. Hodnota firma měla být redukována z 1,4 na 1,25 bilionu dolarů. Emun věří ve specializaci Athropicu na vývojáře a velké firmy a spolupráci s hyperscalery. Firma také v minulosti zhodnotila pozice v Cerebrasu, tvůrci největšího čipu na světě (SRAM pro inferenci).
Onsemi za miliardy kupuje další firmu. Naváže na dodávky pro Nvidii a AI datacentra, posílí to i Česko. Onsemi přebírá firmu Ferric za až 775 milionů dolarů. Ferric vyvíjí regulátory napětí, které lze umístit do stejného pouzdra s AI čipem. To eliminuje ztráty a zmenšuje nároky na plochu desky. Onsemi dosud pokrývala přenos a transformaci energie z vysokonapěťové sítě až k základním deskám v serverech. Onsemi nyní může nabídnout správu napájení od vstupního napětí ze sítě až po čipy, takzvaný grid-to-core, a to v rámci 800V architektury AI datacenter.
Velké kapacity RAM v počítačích běžných lidí jsou plýtvání. Myslí si to Sam Altman, šéf OpenAI. Záplava memes na jeho účet byla tento týden na internetech výživná. Podle Altman většina kapacity DRAM v běžných počítačích leží ladem a bylo by lepší tyto zdroje mít v AI datacentrech. Lze to číst třeba tak, že se z Altmana postupně stává podobný ještěrčí android jako ze Zuckerberga, nebo také jako jeho boj proti snahám provozovat si otevřené modely na lokální infrastruktuře, což OpenAI nehraje do karet.
Nedostatek pamětí a s tím spojené vysoké ceny mají přetrvat do roku 2030. Odhaduje to SK Hynix, největší výrobce na světě. Poptávka ze strany AI datacenter má zůstat vysoká, přidají se roboti, automobily a podobně. Pro SK Hynix a spol. dobré zprávy (firma opět rostla o stovky procent), pro běžné spotřebitele nic moc.
Raspberry Pi opět zdražuje, jde už o několikátou vlnu. Tentokrát jde o verzi Raspberry Pi 5 s 16 GB RAM. Cena je vyšší o 80 dolarů, celkově to dělá 385 dolarů. Compute Model 5 vyrostl o 40 dolarů. Důvodem je nadále vysoká cena pamětí. Zdražovat opět mají i grafické karty. U Nvidie má jít i o tisíce korun, nevyhne se to ani AMD Radeonům, donedávna cenově zajímavé alternativě.
Zatímco se kvůli AI propouští, česká firma díky ní raketově roste. Tržby míří na miliardy a cílí na stovky milionů uživatelů
Reddit plánuje zavést přístup pouze pro registrované a přihlášené. Hlavní motivací je zamezit přístup AI botům. Ti z Redditu extrahují data a závěry z nich prezentují ve svých chatbotech a podobně, což Redditu snižuje návštěvnost a příjmy. Akcie firmy klesají. Podobný boj se teď bude vést na více frontách, mimo jiné v médiích, která se budou chtít s provozovateli AI domluvit na platbách.
AI souhrny ve vyhledávání Googlu generují méně příjmů z reklamy. Akcie Alphabetu po posledních výsledcích výrazně klesly. Google sám AI overviews tlačí do popředí, vydělává na něm ale méně. Zřejmě půjde o klasické inovátorovo dilema. Je možné, že bude nutné provést kanibalizaci zlatého vejce, aby firma do budoucna zůstala relevantní.
Slovenská senzace, která měla položit Nvidii a Intel, krachuje. Má velké dluhy a je v konkurzu
Google představil nový AI model Gemini 4 Carbon. Přichází krátce po Argonu. Zatím není k dispozici veřejně, testuje ho komunita kolem bezpečnosti. Podle prvních testů se Carbon řadí na absolutní špičku.
ChatGPT nově umožňuje generovat animované GIFy. Zároveň je možné je editovat. Je to součástí Images 2.6. Chatbot Gemini zase umí upravovat dokumenty a pracovat s nimi. Lze takto řešit PDF, tabulky, prezentace a další.
Opačný efekt sankcí, Čína vytvořila vlastní AI čipy a podíl Nvidie klesá. Do EU nic vozit nebudeme, vzkázal hlavní hráč
OpenAI zavede limity. ChatGPT a Codex je budou sdílet a už nebudou v tomto ohledu fungovat odděleně. Instant Chat nadále zůstane neomezený. Novinka začne platit od prosince.
Claude bude odmítat požadavky na reverzní inženýrství autorsky chráněného softwaru. Jde o nově zavedený princip, který je reakcí na velké množství klonů aplikací jako Photoshop.
Meta kupuje firmu Conductor. Jde o orchestrační platformu pro programovací AI agenty. Umožňuje spouštět týmy agentů a zadávat jim samostatné úlohy, aniž by nastávaly konflikty.
Jazykové modely umí upravovat číselné váhy neuronových sítí. GPT-6 Astra opravila Qwena. Jedna AI tak může upravovat jinou. Výsledek výzkumu z MIT je k dispozici na GitHubu.
Ostravská IT skupina kupuje firmu dvacetiletých českých mladíků, kteří vyvíjí software bez programování
Nizozemská vláda chce kvůli AI propustit 25 tisíc lidí ve státní správě. Celkový počet činí 160 tisíc lidí. Cílem je zavést vyšší efektivitu a nasadit automatizaci.
NULLos je operační systém vytvořený jedním člověkem za asistence AI. Systém je napsaný v jazyce C a má vlastní překladač. V budoucnu má využívat i vlastní knihovnu.
Muskova xAI instalovala vysloužilé motory z letadel pro pohon AI datového centra. Má jít o osm motorů General Electric dříve používaných v letadlech Boeing. Výkon každé turbíny je až 50 MW. Je to součást objektu Colossus 2 v Tennessee.
V Česku propouští další velká softwarová společnost. Obhajuje to nástupem AI, důvod ale může být jiný
AMD nejspíše poprvé v historii v tržbách přeroste Intel. Stát by se tak mělo už v aktuálním čtvrtletí. Firma těží z AI akcelerátorů Instinct a z procesorů Epyc, jejichž prodeje rostou i díky AI datacentrům, kde jsou CPU důležitou komponentou. Tržby v posledním kvartálu činily 13,4 miliardy dolarů. Slabší je to pouze s divizí koncových klientů, klesají prodeje grafických karet a procesorů, důvodem jsou ceny kolem pamětí a pozdržené nákupy počítačů. Naopak Intelu tržby klesly. Chvilka pozitivní nálady kolem firmy je opět pryč. Akcie výrazně klesly. Intel kromě jiného trpí na pokles prodejů PC. Firma očekává další zhoršení své finanční situace.
Miliardová evropská továrna čínského IT obra zeje prázdnotou. Místo 5G asi změní zaměření, možný je i prodej
Chystá se jeden z největších technologických obchodů v historii. Marvell chce za 115 miliard dolarů v akciích koupit Lumentum. Je to součást aktuální vlny obejít limity mědi v čipech a elektronice a zavést místo toho optické spoje, takzvaný co-packaged optics. Lumentum pro tyto účely dělá lasery schopné generovat světlo. Marvell navrhuje AI čipy pro AWS nebo Microsoft. Právě AI datacentra mají kromě pamětí úzké hrdlo rychlost přenosu dat, kde se optika nabízí jako řešení.
Startup Fal získal 1,3 miliardy dolarů a byl ohodnocen na 16 miliard dolarů. Fal poskytuje platformu pro nasazení a spouštění AI modelů pro generování obrázků, zvuků a videa.
Francouzský IT obr, jehož část chtěl koupit Daniel Křetínský, se v Česku opět spojuje do jedné firmy
Canva propouští skoro 1 300 lidí. Jde o 22 procent pracovní síly. Růst zpomaluje a pravděpodobně v tom hraje roli i nástup AI nástrojů umožňujících dělat grafiku a design.
Cyberpunk 2077 je nyní hratelný ve webovém prohlížeči. Používá technologii WebGPU. Občas to může mít horší zážitek, ale jako technologická ukázka potenciálu je to velmi zajímavé. Video s ukázkou je zde.
Polští tvůrci Zaklínače a Cyberpunku přetahují klíčové lidi od vývojářů Kingdom Come: Deliverance
Čínský výrobce vložil do televizních boxů zadní vrátka. Týká se to více než 1,3 milionu zařízení firmy Videostrong Technology, která slouží jako OEM a ODM výrobce. Útočníci toho využili k provozu rozsáhlého botnetu XCPE.
Evropský suverénní cloud Amazon Web Services úspěšně absolvoval chod nezávislý na zbytku světa. AWS dokázal běžet pouze v rámci Evropské unie. O tomto cloudu umístěném v datacentru nedaleko Berlína jsme v minulosti psali.
Autor ikonické české hry si kvůli ní změnil jméno. Teď chystá čtvrtý díl a žádá hráče o pomoc
Vyšel Tor 16.0. Hlavní novinkou je ukončení podpory 32bitových systémů postavených na x86. Naopak přibyla podpora 64bitových systémů ARM.
Grafický editor Affinity vyjde také pro Linux. Zatím nebyl stanoven termín vydání. Jelikož jsou na Linuxu hlavně editory typu GIMP s dost nepřehledným uživatelským rozhraním, mohl by toto být vítaný krok.
Aplikace a web, které nikdo nepoužívá. Na digitální vzdělávání v ČR šlo osm miliard, výsledky nejsou žádné
Bluetooth výrazně zrychlí. Do Bluetooth Core 7.0 byla začleněna specifikace High Data Throughput (HDT), díky čemuž se rychlost Bluetooth LE zvýší na 7,5 Mb/s.
Evropa zveřejnila platformu EM-Altair pro embedded systémy postavenou na RISC-V. Je to dílo firmy Quintauris, což je společný podnik společností Bosch, Infineon, NXP, STMicroelectronics a Qualcomm. V podstatě jde o takový “Airbus” pro čipy, jehož cílem je v Evropě dělat technologie na otevřené architektuře.
Titan OS získal investici dalších 46 milionů dolarů. Jde o kombinaci equity a dluhu. Cílem je dostat stejnojmenný operační systém do více zařízení.
Čtení na Root.cz a Cnews.cz:
- Postřehy z bezpečnosti: zmizení krypta za rekordních 6,3 miliard dolarů
- OpenAlt 2026: technologie, které dávají svobodu
- Lua v roli skriptovacího jazyka pro WWW stránky: projekt Fengari
- Americké sankce jako varování: jak snížit závislost evropského internetu?
- Nové procesory Intel mají Achillovu patu: Frekvence budou nízko a při zahřátí čipu mají tvrdý limit
- Odpověď na INDX od Průši. Nová Bambu Lab H3C má 9 trysek a výměnu zvládne pod čtyři sekundy
- Chcete mít Lupu bez bannerů?
- Chcete dostávat speciální týdenní newsletter o zákulisí českého internetu?
- Chcete mít k dispozici strojové přepisy podcastů?
- Chcete získat slevu 1 000 Kč na jednu z našich konferencí?
Staňte se naším podporovatelem