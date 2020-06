 »  Češi se rozdatovali. Loni v mobilech přenesli v průměru skoro 1,9 GB měsíčně, odhaduje ČTÚ

Český telekomunikační úřad vydal Výroční zprávu za rok 2019 (PDF). I když mě mrzí, že jsem už nemohl být u její přípravy, rád jsem se do ní začetl, protože obsahuje data za rok 2019. Za rok, který se do telekomunikační historie zapíše jako rok, kdy mobilní operátoři uvedli na český trh neomezené tarify do svých veřejných nabídek.

Jaký byl tedy rok 2019 podle oficiální zprávy ČTÚ? Jaké byly trendy v minulém roce?

Mobilní trh – dominance tří hráčů – nahlodávána potenciální regulací nebo aukcí?

Mobilnímu trhu dominovali stále tři síťoví hráči, počet virtuálních operátorů se snížil o 6 oproti roku 2018 (ze 149 na 143) a o 1 se zvýšil počet tzv. brand resellerů (z 13 na 14). Ale tato čísla je potřeba číst dále.

Jak ČTÚ konstatoval už při ustanovení nového relevantního trhu (první krok pro možnou regulaci), z hlediska struktury virtuálních operátorů podle jejich velikosti, měřené počtem SIM karet, je vidět, že z celkového počtu 143 virtuálních operátorů pouze 30 MVNO (tedy 21 %) spravuje více než 1000 SIM karet a celá polovina virtuálních operátorů spravuje maximálně 100 SIM karet.

Jejich tržní podíl na maloobchodním trhu mobilních služeb je tedy prakticky nulový. Největším hráčem ze skupiny nezávislých virtuálních operátorů je společnost SAZKA a.s. s tržním podílem 1,3 %. Uvidíme, jakým směrem se pokus o regulaci mobilního trhu posune.



Autor: ČTÚ Struktura MVNO podle počtu spravovaných SIM karet k 30. červnu 2019

Ač je to neuvěřitelné, v porovnání s rokem 2018 došlo v průběhu roku 2019 opět k mírnému nárůstu celkového počtu aktivních SIM karet. Ten na konci roku 2019 činil téměř 15 milionů (meziroční nárůst zhruba o 242 tisíc). S mírným nárůstem post-paid tarifů.



Autor: ČTÚ Rozložení pre-paid a post-paid tarifů

Snad i díky změně v nabídkách operátorů se oproti roku 2018 zvýšil o 1 milion počet aktivních SIM karet využívajících službu Internet v mobilu (v souhrnu 9,35 milionu).



Autor: ČTÚ Počet aktivních SIM karet se službou Internet v mobilu

A jak se to projevilo na množství přenesených dat? Pokud budeme optimisti a zvolíme si správnou základnu, tak můžeme říci, že za poslední tři roky (od roku 2016 do 2019) došlo k více než ztrojnásobení objemu přenesených mobilních dat.

Nepopíratelný fakt je, že k největší změně za uvedené období došlo právě v roce 2019, a zejména pak v jeho druhé polovině, kdy byly ze strany mobilních operátorů představeny nové tarify s vyššími datovými objemy a rovněž i neomezené hlasové, SMS a datové tarify (otázka za 100 bodů: kdo bude na billboardech, že rozdatoval Česko? :-)).

S nárůstem objemu přenášených dat však lze pozorovat pokles průměrné rychlosti stahování dat. Je otázkou, zda na to mají vliv neomezené tarify, nebo opětovný nárůst fixních LTE služeb.