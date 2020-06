 »  Česko by se mohlo připojit k evropskému cloudu Gaia-X. Vnitro jedná, provideři vyčkávají

Česká republika by se v budoucnu mohla připojit k nově zformovanému projektu Gaia-X, který chce v rámci Evropy vybudovat takzvané suverénní cloudové prostředí nezávislé na Spojených státech a Číně. Gaia-X má zajistit bezpečné ukládání dat, snížit závislost na zahraničních provozovatelích cloudů (Amazon, Microsoft, Google a další) a vytvořit propojený systém lokálních provozovatelů cloudových služeb.

„Rozhodnutí o zapojení České republiky do projektu Gaia-X zatím nepadlo. Je předpoklad, že se tak stane v nejbližší době, nejpozději do konce tohoto roku, a to mimo jiné v návaznosti na postup aktivit Evropské komise v oblasti cloudové federace v rámci Evropské unie,“ uvádí pro Lupu Jiří Korbel z ministerstva vnitra. To situaci kolem cloudových aktivit v Evropě sleduje. I z důvodu, že vnitro samo neustále pracuje na státním cloudu, který by poskytoval služby veřejnému sektoru.

Evropských cloudových aktivit probíhá několik. Polsko například buduje Common State IT Infrastructure (WIIP), Estonsko má vládní cloud, podobnou infrastrukturu staví Itálie a další země. Evropská komise pak v současné době připravuje memorandum, které má ustanovit projekt zmiňované cloudové federace EU. Nyní s jednotlivými státy koordinuje postup.

„Vize Cloud Federation je zajistit panevropské propojení cloudové infrastruktury, vytvořit cloud-to-edge služby a udělat z EU světový hub pro data a jejich bezpečné zpracování. Evropská komise chce stavět na již existující infrastruktuře a zajistit interoperabilitu evropských cloudových systémů. Podle dostupných informací by mělo být memorandum o porozumění podepsáno koncem podzimu 2020,“ doplňuje vnitro.

Obavy z Trumpova cloudového zákona

Německo a Francie se k vytvoření Gaia-X rozhodly mimo jiné z důvodu existence amerického zákona U.S. Cloud Act. Ten umožňuje americké vládě chtít po tamních provozovatelích data ukládaná v cloudech, a to i v případě, že jsou uložena mimo Spojené státy (v případě kriminální činnosti). Podle informací Lupy jej s obavami sledují i tuzemské státní subjekty.

„Jednotlivá ustanovení americké legislativy včetně zmíněného zákona U.S. Cloud Act mohou mít značný vliv na konkrétní obsah připravovaného nastavení pravidel pro využívání cloud computingu orgány veřejné správy v České republice,“ potvrzuje vnitro. Spolupráce státních cloudů v rámci Gaia-X tak pro řadu zemí dává smysl.

Česká vláda ani průmysl prozatím do Gaia-X zapojeni nebyli. Svaz průmyslu a dopravy ČR (SPČR) je toho názoru, že jakmile se naskytne příležitost, je třeba se aktivně zapojit. Odvolává se na studii Evropské investiční banky o připravenosti zemí na digitální věk. Pouze Dánsku, Finsku, Nizozemsku a Česku se podařilo překonat USA. „Naopak Francie je v úrovni digitalizace dokonce pod průměrem EU. Obecně proto Svaz průmyslu a dopravy nepovažuje za zcela šťastné, aby bylo budování evropského cloudu založeno na společném projektu dvou největších evropských zemí bez aktivního přispění ostatních evropských zemí,“ vzkazuje SPČR pro Lupu.

Svaz dále uvádí, že chápe snahy o dosažení větší strategické autonomie a technologické suverenity, ale varuje před rizikem zneužívání těchto snah k vytváření protekcionistických opatření. „Jejich nejaktivnějším průkopníkem je v současné době právě Francie, která po odchodu Spojeného království z EU nemá obdobně silného protihráče,“ varují zástupci tuzemského průmyslu. Podle nich je nutné spolupracovat s dalšími zeměmi.

„SPČR nevidí jasné opodstatnění, proč by se Evropa měla stát zcela technologicky soběstačnou. Obává se, aby to nebyla jen zástěrka pro rostoucí protekcionismus. Evropa by naopak měla využít obrovského potenciálu, který nám otevřený evropský trh nabízí, a začít se směřovat k takzvané technologické odolnosti (technological resilience). Zdaleka se nejedná jen o zajištění kybernetické bezpečnosti, ale zejména o zabezpečení přístupu k dostatečnému množství diverzifikovaných zdrojů,“ píše dále svaz.

Opatrný přístup českých cloudů

Pohled českých cloudových poskytovatelů na Gaia-X se různí, obecně ho ale lze označit za opatrný a vyčkávací v tom smyslu, že čekají, až se objeví více konkrétních informací. „Projekt nepovažujeme za nutný vzhledem k poměrně plnému trhu cloud poskytovatelů. Ve světle obav okolo amerického Cloud Act to do jisté míry chápeme, ale přesto nám výrazné vyzdvihování projektu Gaia-X některými politiky přijde poněkud přehnané,“ myslí si obchodní ředitel VSHostingu David Lintimer.