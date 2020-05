 »  Největší cloud světa expanduje v ČR. Amazon Web Services najal první zaměstnance

Největší cloud světa Amazon Web Services (AWS) po letech pevného zakořeňování na českém trhu najal první tuzemské zaměstnance, kteří se mají starat o další posilování pozice. Amazon obsadil technické posty AWS Enterprise Solutions Architect a AWS Technical Instructor, které mají po technologické stránce pomáhat českým zákazníkům v nasazování a provozu AWS. Pro Amazon jde o další české investice mimo sklady. Jak jsme na Lupě psali, na automatizaci a robotizaci distribučních center rovněž nabírá IT odborníky.

Na pozici Technical Instructor počátkem května nastoupil v komunitě známý Štěpán Bechynský. Ten se AWS věnoval v tuzemském vývojovém centru farmaceutického MSD, jinak ale řadu let působil v Microsoftu. Naposledy se staral o velké průmyslové zákazníky, kteří v rámci cloudu Microsoft Azure nasazovali technologie internetu věcí (IoT), a to zejména v Německu. Pozici architekta pak zastává Vlastimil Polášek, který mimo jiné pomáhal s migrací SAPu právě na AWS.

Azure je pro AWS na našem trhu největší konkurent, ostatně stejně jako ve světě. Cloud od Amazonu podle čísel Synergy Research Group na přelomu roku vládl trhu s podílem 33 procent, zatímco Azure následoval s 18 a Google Cloud s osmi procenty (IBM Cloud si sáhl na šest procent a s Red Hatem zřejmě poroste, čínský Alibaba Cloud byl na pěti procentech a Oracle Cloud na dvou).

Přesná čísla z českého trhu nejsou k dispozici. Firmy detailní údaje o geografickém rozdělení nezveřejňují. AWS každopádně v České republice roste v podstatě od svého spuštění. U velkých IT firem typu Oracle nejdříve budil úsměv, protože z jejich pohledu nešlo o enterprise-ready řešení, které si oblíbily zejména malé startupy (některé z nich ale vyrostou a pak platí velké peníze). AWS se ale povedlo právě skrze startupy, vývojáře a komunitu vyrůst zespodu.

Microsoft s Azure na historický růst AWS reaguje a v posledních kvartálech vykazuje větší meziroční růst, který je u AWS asi 33 procent, zatímco u Azure přes 60 procent. Microsoft z Azure a cloudových služeb obecně udělal prioritu a do prodeje, technické podpory a partnerského ekosystému masivně investuje. A to i na českém trhu. Cloud už v Česku tvoří více než čtvrtinu obratu.

Prozatím přes Mnichov

AWS nyní chce lokální podporu zavést i u nás a najmutí prvních lidí zapadá do větší expanze v regionu. Největší cloud světa u nás prozatím oficiálně nezaložil kanceláře. Nově najatí pracovníci spadají pod pobočku v Mnichově, kde mají i pracovní smlouvy, a jsou umístění na home office. Podle informací Lupy má jít o dočasné řešení, ovšem prozatím není jasné, jak dlouho tento dočasný stav bude trvat.

AWS vidí region střední a východní Evropy, kam spadá i Česko, jako nový perspektivní trh s rostoucímu startupy. Do cloudu se navíc stále více alespoň částečně přesouvají spíše konzervativnější instituce, jako jsou banky. Nového architekta pro AWS nyní například hledá ČSOB. Největší světový cloud má v Česku velkou a aktivní komunitu (funguje například Prague AWS User Group scházející se v kancelářích MSD) a lidé přes AWS patří k nejžádanějším na trhu.

Noví čeští zaměstnanci tak mají být v kontaktu se zdejšími vývojáři, administrátory, DevOps profesemi nebo architekty IT systémů. Mají poskytovat technické informace, školení a vzdělávání, podporu skrze AWS inženýry, nastavovat procesy a architekturu nebo pomáhat s certifikacemi. Technické profese mají spolupracovat s business developmentem a obchodem.

CDN a síť v Praze, AWS v NIXu

Stopy Amazon Web Services lze v Česku hledat i jinde. Firma v Praze v roce 2017 spustila takzvanou edge zónu, což je CDN bod (content delivery network) sítě Amazon CloudFront umožňující rychlejší přístup k velkému nebo často používanému obsahu. V Praze je rovněž Direct Connect lokace, přes kterou se zájemci mohou dedikovaně napojit přímo do AWS. AWS se také připojuje do NIX.CZ (selektivní politika). Má tam i Twitch, který je i v Peering.cz. AWS mimo to nedávno začalo podporovat domény .CZ.

Jinak ale AWS datacentrum v Česku nemá a zdejší zákazníci většinou využívají geograficky blízký Frankfurt. V Evropě má AWS šest lokalit, a sice Irsko, Londýn, Stockholm, Paříž, Milán a Frankfurt a ve výstavbě je Španělsko.