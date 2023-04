Český Blade Runner, první hovor ze smartphonu přes satelit, ChatGPT denně stojí 700 tisíc dolarů

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Byl uskutečněn první hovor přes satelit z běžného smartphonu. Realizovalo ho uskupení zahrnující AST SpaceMobile, AT&T, Rakuten a Vodafone. Použitý byl telefon Samsung Galaxy S22 bez speciálních úprav. Pásmo nebylo specifikováno. Komunikace z mobilní sítě šla na satelit BlueWalker 3. Podpora satelitní komunikace by do budoucna mohla pokrýt hluchá místa mobilních sítí.

Provoz ChatGPT denně vyjde na 700 tisíc dolarů. Pokud by tento LLM systém měl časem nahradit vyhledávání Googlu, byly by potřeba miliony grafických karet. Celé počty rozebírá SemiAnalysis.

Na světě je první trailer „českého Blade Runnera“ v podobě filmu Bod obnovy. Do kin by měl dorazit na podzim. Film má v kulisách kyberpunkové Prahy řešit děj spojený s možností zálohování stavu lidí. Režii má na starost Robert Hloz, který filmařinu studoval v Jižní Koreji. Snad se tedy Česko dočká svého kvalitního sci-fi, a ne pouze nepříliš kvalitních levných komedií plných okatého product placementu.





Unrecord je připravovaná hra na Unreal Enginu 5, která má takřka fotorealistickou grafiku. Trailer ukazuje pojetí – Unrecord simuluje pohled z policejní kamery připevněné na těle. Za projektem stojí francouzské studio DRAMA, datum vydání ještě nebylo ohlášeno.

Huawei si vyvinula vlastní ERP software. Jmenuje se metaERP a kromě interního nasazení ho začíná prodávat prvním zákazníkům. Důvodem vývoje jsou opět americké sankce, které Čínu nutí k vývoji vlastních alternativ, v tomto případě k Oraclu, SAPu a dalším. MetaERP běží na EulerOS, GaussDB a Huawei Cloudu, což jsou rovněž technologie od Huawei, případně vyvinuté s partnery a open source komunitou. Huawei do EulerOS, HarmonyOS a dalšího softwaru plánuje další investice.

Nizozemská zpravodajská služba označila Čínu pro tamní ekonomickou bezpečnost. Čína prý využívá kyberprostor mimo jiné pro krádež technologií a dalšího duševního vlastnictví. V Nizozemsku mimo jiné sídlí ASML, jediný výrobce strojů pro EUV litografii, který nyní pod tlakem USA nesmí EUV do Číny dodávat. Šéf ASML dlouhodobě varuje, že si Čína pod tlakem vytvoří vlastní alternativy.

Britský regulátor je proti spojení Microsoftu s Activision Blizzard. Akvizice za 69 miliard dolarů je tedy ve vážných problémech. Britský CMA má obavy o dominanci Microsoftu v cloudovém hraní a předplatném herních služeb (Game Pass). Redmond se snaží podepisovat smlouvy, kde slibuje dostupnost Call of Duty a dalších pro své konkurenty, v Británii to ale zatím nezabralo. Activision označil zemi jako nepřátelskou pro byznys.

Německý Bosch kupuje amerického výrobce čipů TSI Semiconductors. Němci chtějí zvýšit svoji přítomnost na americkém trhu a do modernizace TSI tam investují 1,5 miliardy dolarů. Budou se tam dělat čipy postavené na 200mm waferech, využije se karbid křemíku. S ním se dělá i v Rožnově pod Radhoštěm v Onsemi, kam proudí další miliardy. Bosch má čipovou fabriku také v nedalekých Drážďanech a mluví se o tom, že založí joint-venture s TSMC na stavbu německé továrny.

Jeden z uživatelů Redditu integroval hardwarovou peněženku Trezor do svého ThinkPadu. Využívá ho jako podpisové zařízení pro správce hesel.

Tvůrci ProtonMailu spouští vlastního správce hesel Proton Pass. Prozatím jde o betaverzi. Proton Technologies postupně rozšiřují své šifrované služby a vytváří alternativu pro Google a další. Proton Pass může také využít neustálých úniků z LastPassu.

Microsoft otevřel své první datové centrum v Polsku. Jde nejenom za tamním byznysem, ale zejména státní správou, které může nabídnout lokální ukládání dat. Microsoft také připravuje datacentrum v Praze, rozpočet je kolem 5,5 miliard.

Google se v Evropě potýká s problémy s Google Cloudem. Vypadlo datacentrum v Paříži, protože do něj vtekla voda. Záplavě zřejmě předcházel požár. Problémy postihly zhruba devadesát služeb. Google Cloud se zároveň poprvé dostal do zisku.

Web Privacy Test zveřejňuje detailní seznam toho, jak webové prohlížeče přistupují k soukromí uživatelů. Chrome a Edge z toho nevychází moc dobře. Slušně jsou na tom Brave, Librewolf a Mullvad.

V protokolu SLP je chyba umožňující odrazit útok DDoS a až 2200krát ho zesílit. Zranitelnost nese označení CVE-2023–29552.

Výrobce módy Levi Strauss začne používat AI pro generování modelek. V propagačních materiálech jimi doplní skutečné osoby. Prozatím jde o pokus a uvidí se, co z toho vyleze.

AMD představilo čipy pro přenosné herní konzole. Jde o modely Ryzen Z1 a Ryzen Z1 Extreme. Kombinují CPU jádra Zen 4 a GPU architekturu RDNA 3. Jako první je nasazuje handheld Asus ROG Ally, který má výkonově převyšovat Steam Deck. AMD chce oblast ještě více rozvíjet. Obojí více rozebírá Cnews.cz.

RIPE NCC řeší změnu poplatků. Dochází ke slučování organizací a poklesu členských příspěvků. Dále se drancují zbývající IP adresy a podobně, rozebírá Root.cz.

Red Hat propustí přes 700 zaměstnanců. Nemělo by se to týkat technických profesí a přispěvatelů do open source, ale spíše podpůrných rolí ve firmě. Red Hat má velké vývojové centrum v Brně.

Spojené státy chtějí vybudovat národní centrum polovodičů. National Semiconductor Technology Center je zatím na papíře a představena byla celá vize. USA pokračují v investicích do této strategické oblasti, aby snížily závislost na Asii, zejména na Tchaj-wanu.

Microsoft přepisuje části Windows do jazyka Rust. Hlavním důvodem je větší bezpečnost kódu. Více naleznete v této přednášce z BlueHat IL 2023.

Vyšel Fedora Linux 38. Novinkou je například rychlejší vypínání. Přibyly také Spin a Budgie a správce oken Sway.