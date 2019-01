 »  Co by mohly přinést přestřelky mezi Českou televizí a TV Barrandov

Česká televize v prosinci podala trestní oznámení na majitele a ředitele TV Barrandov Jaromíra Soukupa. Udělala to kvůli jeho urážkám na adresu veřejnoprávních redaktorů, které zazněly v satirickém pořadu Týden podle Jaromíra Soukupa.

Osobitému moderátorovi mnoha pořadů tehdy reakce Kavčích hor na jeho slova přišla jako snaha o cenzuru mediálního prostředí. Dále prohlásil, že „podat trestní oznámení je zcela za hranou“ a že „právo na svobodu projevu považuje za naprosto nedotknutelné“.

Uplynul měsíc a tentokrát podává on „žalobu, respektive trestní oznámení, jak na Českou televizi, tak na Noru Fridrichovou a Petra Dvořáka“. V posledních dvou vydáních pořadu 168 hodin totiž zaujala redaktory ekonomická kondice firem Jaromíra Soukupa. Redakce nechala posoudit oficiální dokumenty o hospodaření TV Barrandov stažené z obchodního rejstříku. Jak zaznělo, Soukupovy firmy dluží stovky milionů korun a konkrétně závazky TV Barrandov převyšují celkový majetek.

Proti první reportáži z 20. ledna se barrandovský mediální magnát ohradil ještě ve svém pořadu Moje zprávy. „Soukromé firmy musí mít úvěry, aby financovaly to, na co každoroční zisk nestačí,“ řekl a pokračoval: „Mít úvěry na provoz a investice je úplně normální.“ Jinak ale hospodaření vlastních firem nerozebíral a reportérům doporučil, ať se zajímají spíš o začerněné pasáže smluv České televize.

Po druhé reportáži z 27. ledna už podal zmíněné trestní oznámení. „Oni vzali jednu firmu a říkali, že má závazky. Ano, má. Já jsem vysvětloval, že pasiva jsou zdrojem pro krytí aktiv. A že aktiva daleko přesahují ty závazky, že jsme finančně zdraví. Víte, naši skupinu tvoří přes 35 firem s mnohamiliardovým obratem. Oni vzali jednu a říkali, že jsme nezdraví. A já říkám: tak si říkejte, co chcete. My zdraví jsme, jsme v pohodě, banky jsou v pohodě. Kdyby se podívali na konsolidovanou účetní závěrku, nebo vzali naši skupinu jako celek, tak by nemohli říkat, že Soukup je na tom špatně. Funguje to tak, že úplně nelhali, ale neřekli celou pravdu. To o té televizi tak vypovídá,“ sdělil divákům.

Mohli by si to takhle s Českou televizí vzájemně vyříkávat do aleluja, ale těmi trestními oznámeními zatahují do celé věci policii. Obě strany na sebe ukazují prstem a chtějí, aby uniformy rozhodly, že teď už to ten druhý vážně přehnal.

Abychom si rozuměli: je právem každého podniku bránit svou dobrou pověst a vyslat do zbraně právníky, pokud by renomé firmy mělo nějak utrpět. Ale řešit to trestním oznámením je postup, který sebere čas hlavně policii. Ta musí ověřit, jestli jde vážně o trestný čin. Jedno papírování za druhým.

A to je právě ten problém. Česká televize i TV Barrandov mají na svou obhajobu dost velkou sílu i mediální prostor. Policie má skutečně závažných případů k vyšetřování až dost. Troufám si tipnout, že jak oznámení z Kavčích hor, tak oznámení z Barrandova nakonec spadnou ze stolu. Policie sama řadí „mediální hvězdy a žurnalisty“ mezi osoby, které musí akceptovat větší míru veřejné kritiky. Loni kvůli tomu neuspěl Respekt, i když policii předal facebookové vzkazy konkrétních lidí, kteří novinářům vyhrožovali likvidací.

V těch reportážích pořadu 168 hodin by se také složitě hledalo pochybení s intenzitou trestného činu. Řešily se oficiální dokumenty uložené na rejstříkovém soudu a klíčové interpretace ekonomických údajů se ujal děkan Fakulty financí a účetnictví VŠE.

Trestní oznámení se v Česku už před mnoha lety stalo spíš nástrojem public relations, protože nic nestojí a může ho podat každý na každého. Nebo dokonce stačí jenom říct, že ho podáte, aniž byste to reálně udělali. Málokdy se pak do médií dostane i výsledek tohoto kroku, tedy jestli oznámení vůbec někam dospělo.