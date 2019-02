 »  Co se stane s Bitcoiny po vaší smrti?

Aby vůbec bylo co předávat, je nejprve potřeba mít jistotu, že bude co. Pokud máte kryptoměny uložené lokálně v počítači, jsou v případě, že je počítač napaden hackerem, dojde k zhroucení (a nemáte žádné zálohy), nebo pokud zapomenete své hesla, vaše privátní klíče ztracené navždy.

Tento druhý případ je zajímavý ještě jinou věcí, upozorňuje nás totiž ještě na další riziko spojené s kryptoměnami. A to je, co se stane s našimi kryptoaktivy po naší smrti.

Jak to bude s Bitcoinem po naší smrti

Asi nejjednodušším způsobem, jak uchovat (a předat) seed či privátní klíč po své smrti rodině, je mít jej uložený s patřičnou podmínkou u notáře nebo v bankovní schránce. Ideální řešení to ale není, jednak se k němu může teoreticky dostat nepovolaná osoba (málo pravděpodobné, ale ne nemožné) a pak hlavně všechno, co máme uloženo v úschově jiné právní osoby, včetně banky, může být za určitých okolností předmětem zadržení. Tím se tedy dobrovolně vzdáváme jedné z hlavních výhod vlastnictví kryptoměn. Jaký postup tedy nejlépe zvolit?

Základem je vytvoření inventáře, kolik kryptoaktiv a na jakém médiu vlastníte (včetně burz) s návodem, jak se k nim dostat (ovšem bez konkrétních hesel, seedů či bezpečnostních frází). Pokud takový dokument mít nebudete, vaši pozůstalí se ke kryptoměně možná nikdy nedostanou.

Z bezpečnostního hlediska je vhodné takový seznam napsat na papír, ne v počítači. Opsat několik kopií a bezpečně je uložit na více místech. Dokument by měl být pouze orientační – kde co je. Neměl by obsahovat konkrétní hesla, seedy, bezpečnostní fráze, kódy pro generování 2FA, a neměl by ideálně nikdy existovat v počítači. Přístupové údaje je třeba uchovávat separátně a to ideálně v zašifrované podobě na externím médiu v jiné lokalitě. Takto připravený soupis je velmi vhodné ještě uložit do bezpečnostní obálky, u které lze rychle a bezpečně poznat, že pokud byla otevřena.

Pokud rodina nikdy neměla s kryptoměnami tu čest, je dobré zanechat s polu se soupisem také jednoduchý návod. Všechno je to jistý bezpečnostní trade-off, ale lze doložit stovky zdokumentovaných případů, kdy snaha o přehnanou bezpečnost vedla naopak ke ztrátě příliš dokonale zabezpečených kryptoaktiv již za života majitele.

Trochu specifický případ nastává, pokud máme co do činění s kryptoměnovou burzou. Technicky je nejjednodušší zanechat obdobným způsobem přístupové údaje a řetězec pro generování 2FA, ať si z burzy pozůstalí kryptoaktiva převedou (se směnou na „zákonnou měnu“ a jejím převodem na účet ovšem může být problém), legálně to ovšem úplně čisté není. Další možnost je postupovat oficiální cestou, dědicové prostřednictvím svého právního zástupce požádají burzu o vydání prostředků, musí ovšem nejprve doložit, že na ně mají zákonný nárok, což se může táhnout a výsledek je trochu nejistý. Burza zkrátka nikdy nebyla zamýšlena jako místo pro dlouhodobé uchovávání kryptoměn.

Lze také využít služeb společností, které se na danou problematiku zaměřují, ať již poskytováním konzultací (Third Key Solutions), nebo přímo poskytnutím technického řešení (Safe Haven). Zejména u těch druhých je však otázka, zda lze věřit tomu, že tyto subjekty budou na trhu ještě v době vaší smrti.

Zajímavou alternativou je také vytvoření escrow účtu s pomocí multisig peněženky (například při hacku Bitfinexu neslavně proslavené BitGO) s notářem coby arbitrem.

Kreativitě se meze nekladou a pokud by vás lákalo nějaké obzvláště bizarní, nebo extrémně technokratické řešení, zkuste pro inspiraci třeba toto tematické vlákno na Redditu.