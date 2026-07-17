ČR a Francie staví dodavatele AI z EU, Evropa se technologicky probudila, Intel v EU investuje 120 miliard

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?
Francouzi a Češi staví evropského dodavatele AI infrastruktury. Najmou tisíc lidí a rozjedou výrobu serverů. Francouzská vláda od Atosu koupila superpočítačovou divizi Bull, z níž chce udělat evropského hráče v AI serverech, datacentrech a softwaru nad tím. Softwarový stack mají na starost Češi, jde o firmu DataSentics, kterou Bull koupil. Ti chtějí během tří let vyrůst na tisíc lidí. V plánu jsou další akvizice. Zároveň Bull bude ve Foxconnu v Pardubicích vyrábět AI servery. Podívat se na ně můžete zde.
Evropa se probudila. Do roku 2030 můžeme znovu hrát první ligu, říká šéf jedné z největších tech firem. Podle prezidenta SAPu pro suverénní cloud Martina Merze budíček největších firem kontinentu typu ASML, Airbus, SAP či Siemens zabral a jak Evropská komise, tak státy EU začínají vnímat technologické zaostávání Evropy a reagují na to. Důkazem obratu je prý i rekordní počet startupů nejenom v Německu. Například mnichovský Helsing byl před pár dny ohodnocen na 18 miliard dolarů. Evropských AI firem s hodnotou jedné miliardy dolarů a více už jsou na kontinentu desítky.
Jde to i z Evropy. Zdejší výrobce kvantových počítačů vstoupil na burzu v USA, první stroj dodal i do Česka. Finská společnost IQM upsala akcie na burze NASDAQ, kde má hodnotu přes tři miliardy dolarů. IQM má jeden z největších počtů dodaných kvantových strojů na světě. Mezi nimi je i český VLQ s 24 supravodivými qubity, který byl před pár dny uveden do ostrého provozu. O výpočetní čas lze žádat zdarma.
Evropa má nový konkurenceschopný AI model. Vyvinula ho německá organizace SOOFI a jmenuje se Soofi S. Jde o otevřený model, který se může stát alternativou pro podobně modely z Číny typu Qwen. Podrobnější popis je zde.
Intel v Irsku investuje pět miliard eur (120 miliard korun) do rozšíření výroby čipů. Výrazně se má zvýšit výroba procesorů Xeon 6 a nadcházejících generací. Důvodem této investice je rostoucí trh s infrastrukturou pro AI, kde procesory vedle GPU hrají důležitou roli. V Irsku se bude používat 3nm proces Intel 3 a naváže se na tamní dříve vybudované kapacity pro EUV litografii. Intel původně chtěl investovat desítky miliard eur v Německu a Polsku, z projektů ale kvůli finančním problémů a restrukturalizacím vycouval. Investice v Irsku je tak pro Evropu zajímavá, i když se vyrobený křemík převáží do USA, kde probíhá pouzdření nebo testování.
Intelu se zároveň podařil velký průlom. Firma představila čipy Starfire určené pro provoz ve vesmíru. Důležité jsou dvě věci: čipy budou vyráběny pomocí vlastního 1,8nm procesu (18A), a budou se vyrábět doma v USA. Zdá se, že se Intelu daří vybírat zatáčku a že se možná vrátí do hry s nejvyspělejší výrobou. Starfire kromě jiného potěší americkou vládu. Proces 18A už prý má výtěžnost 85 procent.
Starlink představil novou verzi satelitního terminálu, označení má V5. Váha klesla z tří na 1,1 kilogramu, spotřeba činí 35 až 50 wattů, odolnost vůči větru je 265 kilometrů za hodinu a rychlost může přesáhnout 375 Mb/s.
Webový prohlížeč DuckDuckGo v nové verzi blokuje reklamy na YouTube. Systém by podle vývojářů měl odchytit většinu reklam v rámci bezplatného prohlížení videí. Funkce je k dispozici i pro další služby.
Linux není anti-AI projekt a komu se to nelíbí, může si udělat fork, nebo odejít. Linus Torvalds se vyjádřil směrem k těm, kteří odmítají používání AI nástrojů při vývoji linuxového jádra.
ChatGPT sjednocuje funkce do jedné aplikace. Ta se jmenuje ChatGPT a její součástí jsou kromě chatbota Codex a nový Work, jehož lze připojit k externím aplikacím. OpenAI zároveň od srpna přestane nabízet webový prohlížeč Atlas.
Steam má údajně vyšší počet aktivních uživatelů než PlayStation. Steam se v měsíčních ukazatelích MAU dostal na 200 milionů, zatímco online služba PlayStationu na 125 milionů uživatelů. Na PC údajně navíc přechází právě zákazníci Sony. To v poslední době není úplně ve formě. Firma namísto tradičně silných single player titulů investovala do live service, což moc nevyšlo (úpadek koupených Bungie, krach Concord a podobně). Podnik zároveň naštval lidi budoucím ukončením vydávání her na fyzických discích nebo uzavřených online obchodu pro starší konzole.
Apple žaluje OpenAI a dva své bývalé zaměstnance. Důvodem jsou údajné systematické krádeže duševního vlastnictví s cílem urychlit vývoj hardwaru pro umělou inteligenci. Tang Tan měl v Applu na starost iPhone a Apple Watch a nyní v OpenAI vede vývoj hardwaru. Tvůrce ChatGPT chce vyvinout nositelné zařízení poháněné AI. Dalším obviněným je elektrický inženýr Chang Liu. OpenAI obvinění odmítá.
Meta zvětší datacentrum Hyperion z dvou na pět gigawattů. Investice má činit 50 miliard dolarů. Hotovo má být v roce 2036. Stále přetrvávají otázky kolem napájení. Meta se zavázala k investicím do infrastruktury a podobně.
Akcie SK Hynix už se obchodují i na burze NASDAQ. Hodnota firmy tam činí 910 miliard dolarů. Zájem o akcie byl během úpisu značný, trh stále očekává velký nedostatek pamětí pro AI, kde je SK Hynix jedním ze tří hlavních dodavatelů. Firma během IPO vybrala 26,5 miliardy dolarů, jde o největší emisi zahraniční firmy v USA v historii.
TSMC se rýsuje slibná konkurence. Japonský Rapidus má v polovině příštího roku spustit výrobu pomocí 2nm procesu, a to za výrazně nižší ceny. Jeden zpracovaný wafer by měl vyjít na 18,5 až 21,6 tisíce dolarů, zatímco u TSMC to je kolem 30 tisíc dolarů. Samsung se u 2nm výroby chystá dát ceny kolem 20 tisíc dolarů. TSMC ale chystá vylepšený proces, má velký ekosystém, nástroje, pokročilé pouzdření a tak dále. TSMC zároveň nejspíš v příštím roce spustí 1,4nm proces. Zajímavé to bude i u Samsung, který údajně jako zákazníka získal Anthropic, měl by mu vyrábět AI čipy.
Čínská CXMT stále zlepšuje své paměti DDR5. Ty doposud instalované do modulů RAM měly maximálně DDR5–6000, ovšem Lexar nyní nabízí i DDR5–7200 a DDR5–7600 při CL38 s napětím 1,4 V. Výrobci základních desek přidávají podporu do BIOSu (až DDR5–8600) a množí se výrobci modulů (KingBank a další). S chystaným vstupem na burzu, nabráním kapitálu a rozšířením výroby je otázkou, kdy CXMT zaútočí na vyhladovělý spotřebitelský globální trh.
Tesco odchází od VMwaru, 40 tisíc serverů stěhuje pryč. Jde o další z důsledků agresivního zvyšování cen VMwaru po akvizici Broadcomem, což mimo jiné zvýšilo popularitu Proxmoxu.
Trhu se spotřebitelskými Wi-Fi routery vládnou čínské značky. TP-Link a Xiaomi ovládají 32 procent trhu, následují Netgear, postupně rostoucí Google a Asus.
Synology ve svých úložištích NAS zvýhodňuje vlastní disky. DiskStation Manager 7.4 přináší funkci Storage Efficiency, která na svazcích se souborovým systémem Btrfs dodatečně provádí blokovou deduplikaci a kompresi uložených dat. Úlohy lze plánovat na dobu nižšího vytížení a funkci zapínat pro jednotlivé sdílené složky. Vše ovšem pouze s HDD a SSD od Synology, ne dalších výrobců.
Nvidia vrací na trh grafickou kartu GeForce RTX 3060. Důvodem je současná paměťová a hardwarová krize. “Novinka” má k dispozici 12 GB GDDR6 VRAM. Lze využít 8nm výrobních kapacit Samsungu, kde jsou dnes rozumné ceny. Cena bude kolem 7 800 korun.
AMD zase oživilo starou architekturu procesorů Zen 2. Na trhu se objevil procesor Ryzen 7 4700LE postavený právě na této technologii z roku 2019. Určený je do malých počítačů. Platforma AM4 tak stále žije. AMD nedávno opět začalo vyrábět model Ryzen 7 5800X3D (aktuální testy jsou velmi slušné), protože jsou velmi drahé paměti a uživatelé tak mohou zůstat u AM4 s DDR4 a modernizovat alespoň CPU.
Nvidia začala vydávat sběratelské kartičky. Zatím je zde první série obsahující 14 různých karet včetně čipů NV1 nebo GeForce 256.
Zákazníci SAPu by nad tímto dodavatelem měli získat větší páku. Jde o výsledek zásahu Evropské komise ohledně nucených migrací ERP.
Jihokorejské AI čipy se začínají objevovat v Evropě. Tamní startup FuriosaAI dodal první kusy AI akcelerátorů do datacentra Equinix LS2 v Lisabonu. Firma zatím měla úspěchy hlavně doma, mezi zákazníky má LG.
SambaNova získala investici miliardu dolarů. Hodnota firmy je 11 miliard dolarů. SambaNova je jedním z dodavatelů AI čipů s rychlou pamětí SRAM, používají se třeba jako KV cache. Investorem je také Intel. Mezi konkurenty patří Groq (Nvidia) a Cerebras, jehož čipy jsme ukázali zde.
Čínská firma MiniMax získala další dvě miliardy dolarů. Startup se zabývá vývojem generativních AI modelů včetně nástroje pro chat s virtuálními postavami. Cílem je kromě jiného vyvinout AGI.
AI startup PixVerse byl oceněn na dvě miliardy dolarů. Nová investice činí 439 milionů dolarů. Jde o firmu ze Singapuru, která se soustředí na generování videa.
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