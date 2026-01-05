ČT loni uhájila celkové prvenství, Nova dominuje v komerční cílové skupině

Veřejnoprávní Česká televize a komerční skupina Nova zveřejnily bilanci roku 2025. Obě skupiny shodně konstatují, že si udržely pozici nejsilnější televizní skupiny na českém trhu. Tradičně však platí, že každá televize své tvrzení opírá o trochu jiné cílové skupiny, časová pásma a metriky sledovanosti.
Zatímco Česká televize poosmé v řadě obhájila pozici celodenního lídra v obecné populaci diváků starších 15 let, komerční skupina Nova upevnila své postavení v obchodně důležité kategorii diváků ve věku 15–54 let. V hlavním večerním vysílacím čase pak měla celá skupina Nova i její hlavní kanál nejsilnější pozici u diváků starších 15 let i ve skupinách 15–54 let a 18–69 let. Vyplývá to z elektronického měření sledovanosti, které pro Asociaci televizních organizací (ATO) zajišťuje agentura Nielsen.
Průměrný celodenní podíl České televize na televizní sledovanosti v roce 2025 dosáhl 29,29 %. Její vysílání během roku oslovilo 8,95 milionu obyvatel České republiky starších čtyř let. Podle generálního ředitele Hynka Chudárka nejde o výsledek jednoho formátu ani krátkodobého trendu. „Dlouhodobé prvenství České televize nevychází z jednoho úspěšného titulu. Je výsledkem vyvážené programové nabídky, která oslovuje široké spektrum diváků,“ míní Chudárek.
Stanice České televize odvysílaly 22 nejsledovanějších pořadů celého roku. Hlavní kanál ČT1 dosáhl celodenního podílu 16,04 % a v hlavním vysílacím čase si meziročně polepšil na téměř dvacet procent (19,76 %). „I v roce 2025, který byl z hlediska televizního trhu mimořádně konkurenční, se potvrdilo, že Česká televize je pro diváky stabilní a důvěryhodnou volbou,“ prohlásil ředitel ČT.
Skupina Nova loni v divácké skupině 15–54 let dosáhla v hlavním vysílacím čase průměrného podílu 36,74 % a v celodenním vysílání 34,95 %. Meziročně si polepšila o 1,79 procentního bodu v prime time a o 1,62 bodu v celodenním vysílání. Generální ředitel TV Nova Daniel Grunt tyto výsledky vnímá jako potvrzení dlouhodobého zájmu diváků. „Výsledky sledovanosti roku 2025 znovu potvrdily, že se skupině Nova daří naplňovat to nejdůležitější – být tady pro diváky. Těší nás jejich dlouhodobý zájem o naše zpravodajství, vlastní tvorbu i tematické stanice,“ uvedl Grunt.
Nova zároveň zdůrazňuje, že byla v cílové skupině 15–54 nejsilnější televizní skupinou v prime time během 338 dnů roku a v celodenním vysílání během 329 dnů. Stanice skupiny Nova denně oslovily v průměru 3,64 milionu diváků starších čtyř let. Průměrný měsíční zásah skupiny činil 7,43 milionu diváků.
Nejsledovanějším pořadem celého roku 2025 se stala premiérová štědrovečerní pohádka České televize Záhada strašidelného zámku. V televizi ji vidělo 2,68 milionu diváků starších čtyř let, což znamenalo mimořádný podíl na trhu 60,10 %. Tato celková data už zahrnují sledovanost nejen přímo v den vysílání 24. prosince, ale také v následujících dnech, kdy si diváci pouštěli pohádku dodatečně ve zpětném sledování. Dalších 161 tisíc diváků pohádku zhlédlo online.
Druhá premiérová pohádka Největší zázrak patřila rovněž mezi nejsledovanější pořady roku. Včetně odložené sledovanosti si ji pustilo 2,16 milionu dětských i dospělých diváků.
Úspěch zaznamenala i původní seriálová tvorba ČT. Druhá řada kriminálního seriálu OKTOPUS přilákala průměrně 1,37 milionu diváků. Komediální seriál Limity zaujal průměrně 1,03 milionu diváků a v čase vysílání dosahoval podílu na trhu 26,12 %. S nadsázkou pojatá detektivní série Zločin na dobré cestě oslovila v průměru 913 tisíc diváků, což znamenalo podíl na sledovanosti 26,32 %.
Úspěch měly také seriály Děcko a Ratolesti, stejně jako filmová tvorba vysílaná na Jedničce, například snímek Kroky vraha s 1,64 milionu diváků a podílem 38,95 %. K milionové hranici se přiblížil televizní film Máma s 996 tisíci diváky a podílem na sledovanosti 26,06 %. Na ČT1 zaujala rovněž komedie Když lumpa trápí pumpa se sledovaností 965 tisíc diváků a podílem 23,95 %.
Nejsledovanějším pořadem roku na TV Nova se staly Silvestrovské Televizní noviny, které sledovalo 1,31 milionu diváků starších čtyř let. V cílové skupině 15–54 dosáhly podílu 43,35 %. Následoval Český slavík s podílem 43,31 % v téže cílové skupině a 1,21 milionu diváků starších čtyř let.
Celkem šest pořadů TV Nova, včetně seriálů Vraždy v kraji, Král Šumavy: Fantom temného kraje, Specialisté nebo Kriminálka Anděl, sledovalo v průměru více než jeden milion diváků ve skupině 4+. Dlouhodobý podvečerní seriál Ulice si udržel podíl přes 30 % v cílové skupině 15–54 a meziročně si ještě polepšil.
Ředitel skupiny Nova Daniel Grunt ve svém hodnocení roku vyzdvihl také přesah televize do jiných oblastí a společenskou odpovědnost. Připomněl úspěch minisérie Metoda Markovič: Hojer, která získala tři České lvy. „Naše pořady jsou pozitivně hodnoceny jak u diváků, tak u odborné veřejnosti. Vyjeli jsme opět na roadshow po celé republice, otevřeli jsme naše ateliéry a pomáhali jsme, kde to jen šlo, časem v televizi, v našich pořadech, díky našim zaměstnancům, ale i finančními prostředky,“ doplnil.
Výrazný růst zaznamenaly tematické kanály skupiny Nova. V cílové skupině 15–54 posílily svůj podíl na sledovanosti v prime time na 13,63 %. V celodenním vysílání jejich souhrnný podíl vyskočil na 14,06 % v téže cílové skupině. Největší relativní nárůst vykázala Nova Lady, zejména díky opětovnému uvedení seriálu Beverly Hills 90210. Sledovanost ženské stanice se meziročně zvýšila o 68 % v hlavním vysílacím čase a o 47 % v celodenním podílu.
Filmový kanál Nova Cinema denně oslovil v průměru 5,87 % diváků ve věkové skupině od 15 do 54 let. Mezi nejúspěšnější vysílané filmové tituly patřily například Hotel Transylvánie: Transformánie, Hotel Transylvánie 3, Rambo, Demolition Man nebo Harry Potter a Kámen mudrců.
Česká televize dominuje dětskému publiku. Stanice ČT :D dosáhla v roce 2025 v cílové skupině dětí ve věku 4–12 let průměrného podílu na sledovanosti 29,28 %. Zaujala je například nová podoba Večerníčku O pejskovi a kočičce nebo animovaný seriál Rychlé šípy. Česká televize byla zároveň jako celek jednoznačně nejsilnějším vysílatelem pro dětské publikum. V celodenním vysílání dosáhla u dětí ve věku 4–12 let podílu 41,32 %, u mladších dětí ve věku 4–9 let dokonce 45,05 %.
Stanice ČT2 dosáhla v roce 2025 celodenního průměrného podílu 4,23 % diváků starších 15 let. Meziročně mírně posílila a zaznamenala druhý nejlepší výsledek od roku 2019, a to i přes rostoucí konkurenci tematických dokumentárních a filmových stanic. Diváci oceňovali zejména cykly vlastní tvorby, jako jsou Stezka Českem II s průměrnou sledovaností 266 tisíc diváků při podílu 7,61 %, České řeky z výšky, které si nenechalo ujít 221 tisíc diváků při podílu 6,82 % nebo Klenoty s vůní benzínu II se sledovaností 166 tisíc diváků při podílu 5,66 %. V hlavním vysílacím čase pak ČT2 zaznamenala druhý nejlepší výsledek co do podílu na trhu za posledních osm let.
Kulturní program ČT art si v roce 2025 udržel stabilní výkon s celodenním podílem 1,03 %. Divácký zájem přitáhly zejména premiérové koncerty a dokumenty vlastní tvorby, mimo jiné Koncert pro Jaroslava Uhlíře se sledovaností 169 tisíc diváků (v čase vysílání podíl na trhu 5,02 %) nebo dokument Tři sestry: 40 let na scéně se zájmem 122 tisíc diváků a podílem na trhu 3,66 %.
Zpravodajská stanice ČT24 zaznamenala nejvýraznější meziroční růst v rámci celé skupiny České televize a s průměrným celodenním podílem 4,62 % (meziročně +0,49 procentního bodu) dosáhla nejlepšího výsledku za poslední tři roky. Divácký zájem byl tažen především volbami do Poslanecké sněmovny a globální bezpečnostní situací. Hlavní relaci Události sledovalo na ČT1 a ČT24 v průměru 782 tisíc diváků. Vybíralo si ji průměrně 27,78 % dospělých diváků u obrazovek, meziročně tedy její podíl narostl o 1,05 procentního bodu.
Konkurenční Televizní noviny na Nově si v komerční cílové skupině 15–54 po celý rok udržely pozici nejsledovanější hlavní zpravodajské relace na trhu. Dosáhly průměrného podílu na sledovanosti 31,27 %.
Sportovnímu vysílání vévodilo Mistrovství světa v ledním hokeji na ČT sport, které oslovilo téměř 5,5 milionu diváků. Čtvrtfinále Česko–Švédsko se s téměř 1,9 milionu diváků starších čtyř let stalo nejsledovanějším sportovním přenosem roku. Program ČT sport dosáhl průměrného celodenního podílu na sledovanosti 3,08 % diváků starších 15 let.
Skupina Nova kontrovala fotbalem. Tuzemská Chance Liga na jejích platformách meziročně rostla o 23 %, přičemž největší pozornost přitahovalo tradiční derby Sparta – Slavia (konkrétní výsledky Nova neuvedla). Od konce loňského roku je Nova provozovatelem rodiny stanic Oneplay Sport, neboť po vzniku platformy Oneplay pohltila původní O2 TV.
Právě rozvoj online služeb byl pro Novu významným tématem roku 2025. Nova informovala, že zákazníci Oneplay s touto službou tráví průměrně 35,6 hodiny týdně. Na platformě tv.nova.cz evidovala celkem 72,46 milionu zhlédnutí napříč webem, prostředím HbbTV a mobilními aplikacemi. Více než 25 milionů přehrání připadlo na reality show. Mezi nejsledovanější pořady patřily Love Island (6,4 milionu zhlédnutí), Bachelor (5,28 milionu zhlédnutí), Survivor (5,25 milionu zhlédnutí) a Extrémní proměny (4,11 milionu zhlédnutí).
Zpravodajský web TN.cz vykázal 233 milionů zhlédnutí videoobsahu, dalších 363 tisíc přehrání se uskutečnilo přes „červené tlačítko“ v rámci HbbTV. Sportovní videa nasbírala 10,38 milionu zhlédnutí.
Další velká komerční televizní skupina Prima svou bilanci loňského roku teprve zveřejní.
