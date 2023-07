Další vládní pobídka pro výrobu čipů, AI je největší bublina všech dob, zemřel hacker Kevin Mitnick

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Ve věku 59 let zemřel slavný hacker Kevin Mitnick. V devadesátých letech dělal zajímavé průlomy a hledala ho FBI. Později se živil jako kyberbezpečnostní konzultant. Zemřel na rakovinu. Doporučuji jeho výbornou autobiografickou knihu Ghost in the Wires.

Když jsme u knih, spoluzakladatel id Software John Romero vydal své vzpomínky Doomguy: Life in First Person. Romero je důležitá postava stojící za vznikem Wolfensteina 3D, Dooma a Quaka, ale také kontroverzní osoba dnes hodně žijící z minulosti. Velmi dobrá je kniha Masters of Doom popisující dění kolem id Softwaru.

Česká vláda schválila další stamilionovou investiční pobídku pro výrobu čipů. Získá ji turnovská společnost Crytur vyrábějící komponenty pro elektronové mikroskopy, inspekční zařízení a lasery a věnuje se také růstu krystalů. Pobídka činí 240 milionů. Stát už také dříve přiklepl více než půl miliardy pro Onsemi. Ta teď hraje o další pobídku za investici do výroby čipů v Rožnově za 44 miliard korun. Česko by ale zároveň potřebovalo ucelenější strategii.

Byznys tří čínských bank působících v Česku je minimální. Výnosy loni činily nižší stovky milionů. Čínské investice se nedějí. Banky měly mimo jiné umisťovat servery do zdejších datacenter, zálusk si při velkých plánech Miloše Zemana dělalo zejména SafeDX.

Brněnská čipová naděje Codasip získala do vedení jednoho z šéfů Audi. Axel Strotbek tam působil jako finanční ředitel a člen správní rady. Ve firmě už jsou také lidé z Applu nebo ARMu. Codasip vyvíjí procesorová jádra a EDA software kolem RISC-V.

Li-Fi je nyní komunikačním standardem. Organizace IEEE specifikovala technologii označenou IEEE 802.11bb. Li-Fi je bezdrátový přenos dat, v rámci něhož se používá infračervené světlo. Mělo by jít spíše o doplněk Wi-Fi, například v hustě zarušených oblastech. Na reálné nasazení Li-Fi v koncových zařízeních si zřejmě ještě počkáme.

AI je největší bublina všech dob, uvedl Emad Mostaque, výkonný ředitel firmy Stability AI stojící za Stable Diffusion a dalšími projekty. Mostaque tomu říká dot AI bublina a ještě to prý ani pořádně nezačalo. Není ale jasné, zda si to skutečně myslí. V minulosti naopak AI vychvaloval jako velkou věc a od investorů posbíral 89 milionů liber. Německý SAP mezitím investoval do tří generative AI startupů, konkrétně do Anthropic, Cohere a Aleph Alpha.

Meta Platforms vypouští AI model LLaMA-v2 jako open source, a to i pro komerční užití. K dispozici je na Azure a bude také na AWS a u dalších poskytovatelů. Předtrénované modely jsou k dispozici se sedmi, třinácti a sedmdesáti miliardami parametrů. Tento open source přístup podpořila řada osobností.





Microsoft zveřejnil detaily k Bing Chat Enterprise a 365 Copilot. Chat pro firmy bude součástí některých tarifů předplatného 365 a samostatně za pět dolarů měsíčně na uživatele. Microsoft zároveň dává k dispozici zdarma cloudové bezpečnostní logy.

Evropská unie nedostatečně podporuje nové technologie a riskuje, že se stane závislou na USA a Číně. Uvedl to starosta Eindhovenu, kde sídlí klíčové ASML a další inovativní firmy. V poslední době to skutečně vypadá, že EU má na programu hlavně technologickou regulaci.

Další velký problém Evropy: čínské čipové ambice stáhly ze starého kontinentu už 30 tisíc odborníků, rozepisuje Bloomberg. Nejvíce ztratily firmy jako NXP, Ericsson, Nokia, Siemens, Bosch. Čína v posledních letech také masivně vysává lidi z Tchaj-wanu. TSMC zase hlásí, že pro chystanou továrnu v Arizoně nemá dostatek lidí, takže produkci přesouvá na rok 2025.

Každopádně sláva pro ASML. Firma oznámila, že společně s belgickým IMEC rozjede pilotní provoz pro výrobní čipový proces pod dva nanometry (High-NA EU). ASML nasadí své litografické stroje a IMEC poslouží jako výrobní testovací partner. IMEC není obecně příliš známý, je to ale výzkumné polovodičové centrum, kam se všichni jezdí nachytřovat.

Šéfové amerických firem Intel, Nvidia a Qualcomm plánují velký lobbing vůči americké vládě. Chtějí předejít dalšímu zpřísňování čipových sankcí vůči Číně. Následně se ozvala i americká Semiconductor Industry Association s tím, že vláda nemá zavádět další omezení. Americké podniky mají z Číny obrovské příjmy. Dlouhodobě argumentují, že si vláda těmito kroky kapitálově oslabuje vlastní průmysl, což bude mít i dopady na investice, R&D a další rozvoj. Navíc se vytváří prostor pro čínské podniky, které budou chtít mezeru zaplnit a zmenšit tak sílu amerických firem. Podobně mluví i nizozemská ASML. Zaznívají názory, že se USA a Čína pustily do sebedestruktivní války o čipy. Prohlášení vydala i čínská čipová asociace.

Evropská unie začala velmi aktivně komunikovat se zdejšími producenty zinku a hliníku, zda jsou schopní dodávat také gallium a germanium. To jsou dva materiály, na které nedávno Čína udělila vývozní embargo. Jsou nutné pro produkci čipů a dalších produktů.

Reuters rozebírá, jak se Čína v rámci čipové války čím dál více věnuje čipletům. Čína hledá cesty, jak se vymanit z neustále přibývajících restrikcí ze strany USA, a čiplety mají být jednou z nich. Aktivním přihlašovatelem patentů v oboru je mimo jiné Huawei.

Čínský výrobce paměťových čipů YMTC začal produkovat nové záhadné paměti. Má se tak přizpůsobovat americkým sankcím. YMTC ještě nedávno měla dodávat paměti Applu, než mu to zatrhla americká vláda. Jedná se o silnou konkurenci pro Micron, SK hynix i Samsung.

Sankce nutí i k hledání kreativních cest. Huawei například vydává nové systémy pro storage. Kvůli sankcím firma nemůže využívat nejmodernější čipové výrobní procesy, proto se to snaží kompenzovat utilizací v síťovém propojení, distribuované architektuře a podobně. Drtivá většina věcí má vznikat in-house, což tyto inovace umožňuje propojit.

Čínský výrobce serverů Inspur varoval investory, že sankce koušou. Zisk za první pololetí 2023 má klesnout o 60 až 70 procent, tržby o 30 procent. Velkým důvodem je nedostatek GPU, tedy akcelerátorů pro AI. Ty nejmodernější od Nvidie a AMD jsou pod sankcemi a nesmí se do Číny dodávat. Inspur dodává i servery pod značkou Cisco či IBM.

Čínský prezident Si Ťin-pching chce ještě více zpřísnit kontrolu nad internetem a digitálním prostorem, jinými slovy posílit neslavný velký čínský firewall. Zadal úkoly, aby se zajistila „vláda zákona“ a aby strana měla ještě větší dohled.

Čína zveřejnila prozatímní pravidla pro generativní umělou inteligenci. Jdou trochu jiným směrem než evropský AI Act. AI například musí být v souladu s hodnotami socialismu a předcházet všemu, co by mohlo ohrozit „národní bezpečnost“. Tak uvidíme, kdo z dvou velmocí nakonec slibný obor zreguluje více.

Tchaj-wan má obavy, že mu Čína kompletně přeruší komunikační spojení, zejména tedy podmořské kabely. Politico informuje, že Tchajwanci na tom dělají společně s evropskými firmami, zmiňována je hlavně OneWeb.

Cloud celosvětově loni vzrostl o 30 procent a tržby přes 100 miliard dolarů. Jde o IaaS. Trhu s 40 procenty vládne AWS následované Azure (21,5 procenta), Alibabou (7,7), Googlem (7,5) a Huawei (4,4). O desítky procent rostou všichni hráči, shrnul Gartner. V Evropě se mezitím zrodilo další antimonopolní hnutí proti Microsoftu a jeho Azure.

Samsung podle všeho zvládl 4nm a 3nm výrobní proces na úrovni TSMC. Takzvaný yield je u 4nm produkce na 80 procentech, u 3nm pak na 60 procentech. Samsung do výroby čipů masivně investuje a chce zlepšit chybovost a další aspekty. Ztratil totiž několik zákazníků včetně Nvidie, která přešla k TSMC.

Logitech kupuje finskou firmu Loupedeck vyrábějící konkurenci pro Stream Deck. Jde tak o další posílení Logitechu v různých komponentách. Corsair si zase pořídil podnik Drop zaměřený na mechanické klávesnice.

LG plánuje investice ve výši 39,5 miliardy dolarů. Peníze půjdou do výzkumu a vývoje, nových objektů a podobně. Jihokorejský technologický obr chce nově budovat platformu.

Britský startup Optalysys získal 21 milionů liber na vývoj fotonického čipu. Má zajistit plně homomorfní šifrování.

