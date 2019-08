 »  David Mlýnek, Vilém Vrba (Skilled.cz): Ajťák dnes v Česku tahá za výrazně delší konec provazu

Jak vás vůbec napadlo dovážet do Česka ajťáky z jiných kontinentů?

Vilém Vrba: Kolem roku 2015 jsme já a David pracovali v Uniferu, což je brněnský startup, a jeho součástí byla i nabídka recruitmentu. Díky tomu jsme si uvědomili, jak moc v Česku chybí ajťáci. Už tehdy bylo různé specializovanější profese více či méně komplikované obsazovat, ale když došlo na IT, to byl skutečný průšvih.

Jednoho dne jsem byl na kafi s kamarádem z Maroka, který v Česku pracuje jako IT odborník pro mezinárodní firmu, a napadlo mě se jej u cigarety zeptat: „Muntasire, jak si se do Česka vlastně dostal?“ A on říká: „Oslovil mě IPM, udělali mi nabídku a pak jsme už jen vyřídili papíry.“ To mě zaujalo, protože jsem žil v domnění, že vyřídit všechna potřebná povolení pro práci v ČR trvá nekonečně dlouho. On ale odpověděl: „Dostal jsem nabídku, pak mě napojili na agenturu, která to vyřídila, a za tři měsíce jsem přistál zde.“

To mi protřelo zrak, začal jsem rychle přemýšlet: Tři měsíce, to je doba, kterou by mohli zaměstnavatelé počkat, protože běžná výpovědní lhůta jsou dva měsíce. Zbývalo tedy ověřit, že skutečně existují státy, pro které je Česká republika dostatečně atraktivní na to, aby se nám odtamtud podařilo ajťáky přetahovat, a kde zároveň nebude tamní administrativa trvat věčnost. Tím se může výrazně zkrátit celý výběrový proces, který je v Česku skutečné utrpení. Věděl jsem, že takovou věc neudělám sám, protože jsem profilem spíše obchodník, takže jsem přizval za parťáka Davida, který má velké zkušenosti právě z HR. Známe se dlouho, víme, co od sebe čekat, tak mi to přišlo jako jasná volba.

David Mlýnek: Řekli jsme si, že se na to zkusíme zaměřit, protože firem, které tady dělají nábory na IT a specializují se na IT, jsou mraky a kandidáty si kradou mezi sebou. Kolikrát kandidát slíbí nástup a pak dostane lepší nabídku, takže nenastoupí. V Česku člověk z IT, který uvažuje o změně práce, nebo je oslovený, paralelně komunikuje se čtyřmi až pěti společnostmi nebo agenturami – tohle jsme schopni eliminovat a máme de facto jasný přímý komunikační kanál. Na kandidáty máme navíc exkluzivitu. Když s někým jednáme, tak jsme si většinou jistí, že má dotyčný jedinou nabídku do Evropy, a to od toho našeho zaměstnavatele, což dodává větší jistotu, že ten člověk po přijetí opravdu do práce také dorazí.

Setkal jsem se už i s člověkem (vystudovaný psycholog), který se vyloženě živil přetahováním schopných ajťáků z firem, kde byli jinak spokojení, jsou podobné praktiky běžné?

D: Dělá se i takový „byznys“, že agentura, která by měla lidi dodávat, má svůj okruh ajťáků, které dobře zná a drží si je. Do firem je pak reálně posílá opravdu jenom na zkušebku a pak jim dá jinou nabídku, přetáhne je k dalšímu klientovi a nechá si zaplatit provizi.

Jak to vlastně celé v praxi funguje, jak dané pozice vyhledáváte a podle jakého klíče probíhá výběr zemí?

D: Hledali jsme země, kde je co nejkratší výběrový proces. Jsou země, jako třeba Indie, kde je (kromě už pokřiveného trhu) celý proces enormně dlouhý. Jde také o to, aby dotyční dokázali reagovat na nabídku z Česka. Japonce nebo Američana do Česka nedostaneš, pokud tu zrovna nevzniká druhý SpaceX, na bankovní projekty nebo programování nějakých nudných systémů absolutně žádná šance. Pro Kolumbijce nebo Mexičana je ale Evropa lákavá, protože tím zlepší životní úroveň celé rodiny a může zde přitom dělat podobnou práci, jako dělal doma.

V: Tím, že spolupracujeme s imigračními právníky, jejichž byznys je čistě imigrace a vyřizování relokací, tak jsme si také vytipovali státy, kde je imigrace velmi rychlá. Oba jsme původem politologové, takže jsme si zmapovali země, které jsou na tom ekonomicky tak špatně, že pro ně Česko může být zajímavá destinace, nebo alespoň srovnatelná s tou jejich. Jinak využíváme prakticky exkluzivně „direct search“ – nevyužíváme inzerce, nepřekupujeme lidi od jiných agentur, ale opravdu si každého kandidáta poctivě vyhledáme a prověříme.