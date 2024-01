Digitalizace přijímacích zkoušek na střední školy se zastavila na půli cesty

Řada rodičů dětí školou povinných poohlížejících se po dalším studiu na střední škole má obrázek loňských přijímacích zkoušek ještě v živé paměti. Kritický nedostatek míst na školách hlavně ve větších městech ve spojení s tím, že školství zůstalo zcela stranou nesmělých snah vlády o digitalizaci, vedly k tomu, že rodiče méně šťastných uchazečů si museli brát dovolenou, aby se zápisovými lístky obcházeli školy, které vypisovaly druhá a další kola.

Po tomto fiasku stát sliboval rychlou nápravu. Ne posílením kapacity škol, která za demografickým vývojem citelně zaostává, ale aspoň odstraněním nedůstojného martyria se zápisovými lístky.

Cíl vlády, na kterou se obratem snesla kritika, byl velmi ambiciózní: oblast školství dostat z roku na rok na úroveň 21. století. To znamená alespoň do té podoby, kdy jednotlivé zainteresované instituce neobíhají žáci nebo jejich rodiče s papírovými formuláři, ale kdy se drtivá většina administrativních procesů přijímacího řízení odehrává když ne zcela automatizovaně, pak alespoň elektronicky. Vedlejším produktem vládního zadání bylo vyjmutí procesu přijímání studentů na střední školy z režimu správního řízení. Jestli to je dobře, nebo není, by bylo na delší právnickou diskusi, která však není smyslem tohoto článku.

Přihlášky vytvoří DiPSy

Cermat, který má v tuzemsku jednotné přijímací zkoušky na starosti, dostal zadání a relativně omezený čas na to jej splnit. Ač za těch několik měsíců odvedl mnoho práce, zázraky čekat nelze a výsledek, který si už za několik týdnů budou moci ozkoušet budoucí středoškoláci a jejich rodiče, dalece zaostává za očekáváním.





Nový Digitální přihlašovací systém připravený Cermatem se jmenuje DiPSy, má už svoji doménu a pro veřejnost bude spuštěn 1. února. Z prezentací Cermatu však víme už nyní, jak bude vypadat. V kostce: uchazeči budou mít na výběr ne ze dvou, ale ze tří škol, závazné rozhodnutí, kterou z nich si zvolit, budou muset učinit mnohem dřív (a nepůjde později změnit) a na jednoduchou, čistě elektronickou formu přihlášek mohou uchazeči také rovnou zapomenout.

Kritiku si zaslouží už omezený výběr, kdy se ze dvou preferovaných škol od letoška rozšiřují možnosti volby jen na tři střední školy. Přitom s použitím představeného mechanismu postupného propadávání sítem neúspěšných uchazečů, tedy zavedením dopředu určeného a neměnného pořadí preference zvolených škol, zpracovateli nic nebránilo výběr středních škol nijak nelimitovat, nebo jeho počet významně rozšířit.

Není důvod, aby žáci neměli na výběr klidně z deseti, dvaceti škol, které si seřadí podle svého uvážení a preference. Ano, pokud to tak udělají všichni, povede to logicky k tomu, že nám tu vznikne skupina elitních škol, kam budou mít šanci se dostat nejlepší z nejlepších, kde se chyby v přijímacích zkouškách neodpouští. Potom šedý průměr, kam bude směřovat převis těch, co na elitních školách skončí řekněme do dvacátého místa pod čarou. A nakonec tu bude velká skupina těch méně oblíbených, které budou bojovat o každou „duši“, za niž dostanou od státu zaplaceno.

Nebudeme si nalhávat, že tento státem podporovaný kastovní systém nevznikne už při výběru ze tří možností. Preferovaná a na prvním a druhém místě široce volená gymnázia posbírají smetanu. A třetí volba takzvaně na jistotu bude vždy mířit tam, kde si uchazeč bude jistý přijetím za všech okolností.

Systém to zvládne, školy ne

Cermat tvrdí, že za omezením počtu přihlášek stojí kapacita škol, které konají školní část zkoušek. Těch ale není tolik. Většina spoléhá na jednotné přijímací zkoušky a talentové zkoušky jako školní součást přijímaček konají jen úzce vymezené obory, kde to dává smysl.





Lichý je i druhý argument, že by možnost volby představovala pro školy zátěž. „Systém zvládne nekonečný počet přihlášek, ale vyšší počet by paralyzoval školy v legislativní části zpracování přihlášek,“ uvedla mluvčí Cermatu Jana Patáková. Pokud by digitalizace procesu přijímání ke středoškolskému studiu proběhla správně a nezůstala jen na půli cesty, pro školy by se byrokratická zátěž nijak nezvýšila. S vyloučením správního řádu by vše proběhlo jen v elektronické podobě bez nutnosti zásahu ze strany ředitele školy.

V takovém ideálním případě by rodič uchazeče prokázal elektronicky svou totožnost na portálu DiPSy, tam zaklikal zvolené školy podle pořadí, přidal přílohy, pokud u bodového hodnocení dávají smysl, a volbu odeslal. Prospěch by elektronicky doplnila základní škola ze své databáze a pak už by nezbylo než čekat, jak potomek uspěje v testech. Každá škola by dostala seznam úspěšných, stejně uchazeči by okamžitě viděli své pořadí u zvolených škol.

Elektronická přihláška jen po konverzi

Jenže takhle snadno to bohužel nefunguje. Přihlášku sice je možné poslat elektronicky, ale Cermat upozorňuje na to, že to bude možné pouze za podmínky elektronické konverze dokumentu.

Elektronická forma přihlášek na střední školu by Lupacz on Scribd

Jinými slovy to znamená, že si rodič na počítači přihlášku vyplní, vytiskne, nechá školou potvrdit vysvědčení, zajde na Czech POINT, za 30 korun za stranu nechá zkonvertovat do elektronické podoby a pak e-mailem s kvalifikovaným podpisem nebo datovou schránkou pro fyzickou osobu odešle na školu.

Stranou ponechávám, že Cermat zcela nesmyslně nepřipouští použití datové schránky fyzické osoby podnikající, když judikatura dovodila, že co se týče komunikace občana směrem k orgánu veřejné moci, je použití těchto dvou typů datových schránek zaměnitelné (obráceně to samozřejmě neplatí!).

Česká podoba eGovermentu ve školství ruší i další samozřejmý předpoklad, že si školy dokáží na dálku předat prospěch uchazeče. „Předávání dat mezi základní a střední školou bude možné až po spuštění systému MŠMT, kterému se pracovně říká registr žáků. To určitě nebude dříve než za dva roky,“ dodává Patáková.

Co tedy DiPSy vlastně zvládne? Mnoho toho není. Po přihlášení přes Identitu občana načte ze základních registrů údaje o rodiči i jeho potomcích. Bude v něm možnost vybírat ze tří škol. Výsledná přihláška pak přijde na e-mail, který bude muset rodič vytisknout, podepsat a fyzicky doručit do školy označené v přihlášce s nejvyšší prioritou. K tomu si obstará potvrzení školy o prospěchu, případně od lékaře. Dále zůstává možnost se elektronické cestě úplně vyhnout, podat přihlášku na papírovém formuláři a bude na řediteli žákem nejvíce preferované školy, aby ji do digitálního systému přepsal.

Od systému, který měl ulevit rodičům frustrovaným z toho, jak stát a samosprávy podcenily demografickou křivku, a za který Cermat zaplatil kolem 2 milionů korun, je to přeci jen poněkud málo.